SD betalade Dumpens rättegångskostnader

Sara Nilsson, ansvarig utgivare för hemsidan Dumpen.se, dömdes i början av februari för grovt förtal av en pedofil från Östergötland. Detta efter att Dumpen hängt ut honom när han sexchattat med ett fiktivt barn som han ville stämma träff med.

– Att vuxna försöker kontakta barn i sexuellt syfte är ett samhällsproblem som förstås är viktigt att belysa, sade rådmannen Kristin Holgersson i ett pressmeddelande i samband med att den kritiserade domen förkunnades.

– Men det finns begränsningar även i yttrandefriheten när det gäller vilka uppgifter man får publicera. I detta fall var det inte försvarligt att publicera de aktuella uppgifterna tillsammans med bland annat namn och bild på en för allmänheten okänd person, sade hon vidare.

Straffet blev villkorlig dom och 60 dagsböter, totalt 14 400 kronor, samt ett skadestånd till pedofilen på 43 100 kronor. Samtidigt tvingades Nilsson stå för rättegångskostnaderna på 345 000 kronor och har tidigare uppgett att det totalt handlar om cirka en halv miljon kronor – pengar hon inte har, något som riskerade att försätta henne i personlig konkurs.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson meddelade efter domen via ett inlägg på Facebook att partiet såg domen som starkt orättvis och att man tänkte ställa sig på Nilssons sida – och betala alla hennes kostnader.

”Vi betalar Dumpens kostnader. Lagen ska inte skydda pedofiler från upptäckt. Jag har idag bidragit med en summa till Dumpen efter gårdagens förtalsdom mot Sara Nilsson. Det är i första hand en symbolisk gest för att visa mitt och Sverigedemokraternas stöd för verksamheten, men det kommer mer”, skrev Jimmie Åkesson.

Nu har Sverigedemokraterna gjort slag i saken och pengarna har förts över, bekräftar Nilssons advokat Mark Safaryan, som kallar det en historisk händelse.

– Mig veterligen har det aldrig skett att ett av landets största partier skulle ålägga sig att betala rättegångskostnaderna för en enskild utan kopplingar till partiet.

Själv är Nilsson tacksam över hjälpen.

– Jag är jättetacksam att de vill göra det här.

Tvekade att ta emot pengarna

Partiet gick därefter ut och sade att man skulle stå för alla hennes rättegångskostnader. Själv tvekade Nilsson om hon och Dumpen skulle ta emot donationen, eftersom man hela tiden velat vara fristående från politiska partier.

– Det kan mycket möjligt vara så att det är rätt väg att ta emot de här pengarna, för att det är väldigt mycket pengar och det är ett fint erbjudande.

Till slut valde hon ändå att ta emot hjälpen och skrev om deras policy om donationer från politiska aktörer men är tydlig med att Dumpen fortsätter vara en politiskt oberoende organisation.

– Vi skrev att vi kan ta emot donationer även från politiska organisationer, men det är då på villkor att man inte kan ställa några krav på motprestation på något sätt, sade hon till Expressen.