SD går in i biståndsbranschen – med chef från Israellobbyn

Nya Tider har tidigare granskat Sveriges partianknutna biståndsorganisationer (PAO) och hur svenska skattemedel används för att både bekosta lön och kontor för svensk personal, men också för att utöva politisk påverkan mot andra länder.
I dessa länder, som huvudsakligen befinner sig i eller i närheten av östra Europa, är stora delar av riksdagspartiernas biståndsverksamhet sekretessklassad. Det beror på att den utgör utländsk politisk påverkan i andra länders valsystem, bland annat genom finansiering av partier och politiker, vilket många gånger är olagligt och sker i strid med lagen och utan statens kännedom.
I andra delar av världen, som Afrika, har partiernas bistånd en mer social karaktär och fokuserar på fattigdomsbekämpning. Verksamheten godkänns och välkomnas även av staten i fråga. Informationen är då huvudsakligen offentlig.
SD beviljas pengar
Den senaste svenska organisationen som beviljats skattemedel är stiftelsen Hepatica, som kontrolleras av Sverigedemokraterna. Stiftelsen har haft högst begränsade ekonomiska medel ända sedan den bildades, och i praktiken bara drivit minsta möjliga verksamhet för att uppfylla de formella krav som ställs för att kunna ansöka om mångmiljonbelopp från skattepengarna. Under tiden har man visat upp sig på partievenemang och hållit tal, men kassan har varit nästan tom. Flera gånger har stiftelsens ansökningar nekats med hänvisning till brister – men nu är läget ett annat.
Officiellt kallas partiernas biståndsprogram ”Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer”. I strategin, som beslutas av regeringen, står det att verksamheten ska ”stödja uppbyggnaden av demokratiska politiska partier, demokratirörelser, förändringsaktörer, eller demokratiförsvarare i organiserad form med en agenda som kan utvecklas till politiska partier”. De olika biståndsorganisationerna har i praktiken fria tyglar att avgöra var och hur de verkar.
”PAO avgör själva i vilka länder de arbetar”, står det. Tanken är att man helst ska verka i länder som redan tar emot svenskt bistånd, men inte heller det är ett krav. ”I undantagsfall kan insatser göras med samarbetspartners/aktörer i länder i EU:s närområde som inte är biståndsmottagarländer enligt OECD DAC, när syftet är att bidra till en fredlig och demokratisk utveckling i EU:s östliga grannskap.”
Att verksamheten är kontroversiell är svenska staten och partiernas biståndsorganisationer medvetna om.
”Stöd till partier och partisystem rör länders politiska kärna. Förekomst av repressiv lagstiftning och administrativa hinder som försvårar för civilsamhället och oppositionspartier att verka fritt bidrar till ökade risker, vilket kräver särskild uppmärksamhet i hanteringen”, står det i strategin.
SD får pengar
Det partianknutna biståndet är relativt nytt: det instiftades för 20 år sedan. Nuvarande program löper under en femårsperiod, och omfattar 159 miljoner kronor totalt. I slutet av 2023, strax innan beslut om fördelning av medel fattades, ändrade Tidöpartierna reglerna så att en stor del av potten fördelas efter partiernas storlek. Ytterligare en del fördelas utefter hur många och omfattande projekt biståndsorganisationerna själva anger att de har.
För SD innebar de nya reglerna att partiets biståndsorganisation Hepatica beviljades hela 25,2 miljoner kronor från 2024 till och med 2028. Pengarna betalas ut i portioner, beroende på när biståndsorganisationen behöver pengarna för olika ”insatser”. Enligt SIDA:s biståndsdatabas Open Aid plockade Hepatica ut nästan sex miljoner kronor under 2024 och hittills under 2025 drygt tre miljoner kronor. Över 16 miljoner återstår.
Nya Tider har begärt ut alla politiska biståndsorganisationers verksamhetsrapporter från Sida. Hepaticas rapport avser år 2024. Organisationen skriver att ”Verksamheten bedrivs huvudsakligen i projektform och syftar till att initiera och stödja demokratiarbete, antingen genom att bidra till etableringen av politiska partier eller genom direkt samverkan med befintliga demokratifrämjande partier och organisationer”. De skriver även att organisationen fortfarande är i ”ett uppbyggningsskede” och att de medel som beviljats från Sida till stor del gått till att bygga upp den egna organisationens strukturer internt, med målet att kunna genomföra den ”programverksamhet” i andra länder som man fått stöd för.
Stora delar av rapporten är sekretessmarkerad.
”Särskilt vikt läggs vid samarbete med länder inom det [SEKRETESS] med framtida planer för Centralasien. Hepaticas engagemang för ett fritt och demokratiskt [SEKRETESS] är centralt, och vi ser även Latinamerika som en prioriterad region.”
Nya Tiders bedömning är att första sekretessmarkeringen avser ”forna östblocket” eller ”forna Sovjet”, medan andra sekretessmarkeringen avser ”Kuba”.
Vidare skriver Hepatica att de kommande bifogade bilagorna ”ger detaljerad information om de projekt vi påbörjat”. Texten avslutas med en förkunnelse att Hepatica är ”fast beslutna att, tillsammans med våra partners, bidra till en värld där demokrati och mänskliga rättigheter är en självklarhet för alla”.
Texten är underskriven av Stefan Dozzi, generalsekreterare för Hepatica.
Sekretessmarkeras
När Nya Tider sedan granskar bilagorna har mycket information sekretessmarkerats genom att Sidas personal strukit över med svart penna. Det framgår att ett projekt genomfördes hösten 2024, men exakt var det genomförts får vi inte reda på. Även annan relevant information maskas. Av överstrykningarna att döma ser landet ut att ha ett kort namn, sannolikt är det Kuba.
Ett annat projekt ser ut att vara genomfört i Ukraina, då det är underskrivet av den före detta SD-riksdagsledamoten Caroline Nordengrip som öppet verkar i landet, och som bland annat har stridit för Ukraina. En tredagars ungdomskonferens, vars innehåll till stora delar är sekretessmarkerad, gick på 390 000 kronor. En resa syftande till ”kunskapsutbyte” mellan ungdomsförbundet Ungsvenskarna och ungdomar i landet i fråga, troligen Ukraina, gick på 227 000 kronor.
I ett annat projekt, som vi inte kan utläsa vem som är ansvarig för eller var det ägt rum, har Hepatica skickat in uppgiften: ”Faktiska kostnader blev XXX 000 SEK, en negativ avvikelse på x,x %”. Detta är inte maskat, utan de har glömt att själva fylla i siffrorna.
På Hepaticas egen hemsida är man mer frispråkig och det bekräftas att stiftelsen verkar i Ukraina, Kuba, Armenien och Vitryssland (Belarus). Informationen är dock relativt knapphändig. Varken genom den offentliga hemsidan eller genom Sidas maskade handlingar ges någon större transparens i verksamheten. På hemsidan skriver Hepatica att de är ”aktivt engagerade i Armenien”, att de ”hjälper den kubanska oppositionen att åstadkomma en demokratisk övergång i Kuba”, att de ”stödjer demokrati och politiskt deltagande i Belarus genom att stödja vitryska oppositionen och folkambassader [informella ambassader från oppositionen, NyT anm]”. I Ukraina vill Hepatica ”stärka demokratiska strukturer”.
Styrelsen för Hepatica utgörs av Björn Söder (styrelseordförande), Markus Wiechel, Julia Kronlid, Emil Strand och Andreas Palmlöv. En sak som de alla har gemensamt är att de är starkt engagerade för Israels sak.
Rekryterade chef från Israellobbyn
Stiftelsens generalsekreterare är, som tidigare nämnts, Stefan Dozzi.
Dozzi rekryterades till SD år 2021. Tidigare var han aktiv i Kristdemokraterna, bland annat som kommunalråd på Värmdö fram till 2014.
År 2017 blev han generalsekreterare för en starkt pro-israelisk lobbyorganisation i Sverige: Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Samtidigt valdes KD-politikern Lars Adaktusson till förbundsordförande.
I vänskapsförbundet kampanjade Dozzi systematiskt för en mer pro-israelisk och sionistisk politik, bland annat genom att, som förbundet skriver, ”uppvakta” svenska toppolitiker med personliga möten som handlar om att få till stånd en politik som är mer vänlig mot Israel och mer restriktiv mot Palestina. Ett av argumenten var att palestinska skolböcker påstås lära ut antisemitism.
”Vi presenterade fakta över de palestinska skolböckerna som är helt fyllda av både antisemitism och hat mot Israel. Inte en enda svensk krona får gå till detta bistånd så länge palestinska terrorister får lön och de palestinska skolorna sprider hat och antisemitism!” skriver han vid ett tillfälle.
Vid ett annat tillfälle, då de skulle träffa dåvarande utrikesminister Margot Wallström, skriver han:
”Vi kommer från Vänskapsförbundet tydligt att framföra vårt budskap och vår uppfattning.”
Han skrev också ett oräkneligt antal debattartiklar som publicerades i de stora systemmedierna, ofta med andra företrädare för den sionistiska saken. Han representerade förbundet på Almedalsveckan och många andra politiska forum. Dessutom intervjuade han ett stort antal judiska företrädare, både från Sverige, Israel och andra länder, i ”Himlen TV7”, en nätbaserad kanal, alltid med Israels intressen i fokus. Där anges förbundets målsättning så här:
”Vänskapsförbundet Sverige-Israel har lagt ut ett mål om att förvandla Sverige från det mest Israelfientliga landet i Europa till det mest Israelvänliga landet.”
Förbundet har även en annan tv-kanal som heter Israelmagasinet som spelas in i Judiska församlingens styrelserum Raoul Wallenberg. Bland annat har församlingens generalsekreterare deltagit, men också flera tunga israeliska makthavare, som chefen för Israels näringsdepartement Roberth Friedman.
Beslutade om större invandring: ”Mångfald berikar samhället”
När Nya Tider granskar Dozzis öppna Facebooksida handlar nästan 100 procent av alla inlägg om Israel. Ingenting tyder på att han varit välvilligt inställd till SD eller andra framväxande invandringskritiska organisationer. I april 2017 delar han ett inlägg från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) där organisationen skriver ”Här är texten som Avpixlat [idag Samhällsnytt, NyT:s anm.] vill stoppa oss från att sprida”. SKMA påstod då att Avpixlat låtit publicera en ”grovt antisemitisk krönika” av Rolf Malm, en person som de även hängde ut för att han tidigare skrivit i Nya Tider. SKMA skrev att det är deras uppgift att ”avslöja rasism inom SD eller på partiet närstående sajter”. Inte i något inlägg under alla dessa år ger Dozzi uttryck för invandringskritik eller någon form av stöd till SD. Under sin tid som kommunalråd i Kristdemokraterna hade Dozzi tvärtom varit starkt invandringsvänlig.
Efter ”flyktingamnestin” 2005, då 17 000 utlänningar som fått avslag plötsligt fick stanna, beslutade han att teckna ett avtal med dåvarande Integrationsverket om att ta emot 117 invandrare år 2006 – en femdubbling jämfört med tidigare års nivåer på cirka 25.
– Självklart ska vi i Värmdö kommun hjälpa till och solidariskt ta vårt ansvar. Det handlar om att mångfald berikar samhället, sa Dozzi, som då hade särskilt ansvar för ”integrationsfrågor”, i Värmdö-Journalen år 2006.
Men Integrationsverket anvisade till slut bara 47 invandrare till Värmdö, inte 117. I Svenska Dagbladet år 2007 uttalade Dozzi sin besvikelse över att inte hela kvoten fylldes.
– Luften gick nästan ur dem som ska jobba med det här.
Dozzi uttryckte då också att han gärna vill ha ännu fler invandrare – omkring 100 – varje år framöver. Han fördömde kommuner som sagt nej med hänvisning till bostadsbrist.
– Dumheter, man gömmer sig bakom argumentationen. Man måste först vilja något och så bestämmer man sig för att fixa bostäder och annat. Dessutom får man väldigt bra betalt från staten.
– Ett samhälle utan mångfald är dött, slog Dozzi fast.
Täta band till Israel
Under sin tid som ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel har hans band med den israeliska regeringen varit täta. Till exempel skriver han 2018 att han ”hade ett väldigt trevligt möte med israeliska regeringens utrikeschef Eli Hazan” och postar en bild på båda från Gamla stan. Året därpå träffas de i Jerusalem, då han beskriver Hazan som ”Benjamin Netanyahus och Likuds egen utrikeschef”. Han tackar Hazan för mötet och avslutar med en israelisk och svensk flagga.
År 2018 bjöd Dozzi in dåvarande Knesset-ledamoten Amir Ohana till förbundets rikskonferens i Sverige. Ohana fick även besöka KD i riksdagen. På besöket i Sverige firade Ohana, Israels ambassadör och Stefan Dozzi den judiska högtiden Chanukkah, där även Dozzi tagit på sig en kippa. Ohana valdes året därpå till Israels justitieminister och är numera talman för hela Knesset. Netanyahu själv skickade ”många hjärtliga hälsningar” till konferensen i Sverige genom ett brev, enligt Dozzi.
Förbundet har haft mycket nära vänskap med Israels ambassadör i Sverige, Ilan Ben-Dov, som Dozzi beskriver som en ”nära vän”, och som frekvent gästat förbundets möten. Dozzi har även bjudit in soldater från Israeli Defence Forces (IDF) som utbildat förbundet i utrikespolitik.
Rekryteras till SD
Men år 2021 slutade Dozzi på förbundet, och lämnade även Kristdemokraterna. I stället gick han omedelbart in på ett toppjobb som tjänsteman i Sverigedemokraterna. Han angav då som motiv till partibytet att SD är ännu mer Israelvänligt än KD.
– Jag slutade i samband med nya tjänsten (på SD). Mitt engagemang med Israel har vägt tungt. SD är det mest Israelvänliga partiet, sa han till Dagens Opinion, och fortsatte:
– När det gäller till exempel Israel ligger SD mycket längre fram och säger klart och tydligt vad man vill, medan KD kan linda in det i ett EU-sammanhang och då blir det lite dimmigt.
Till den kristna tidningen Dagen uttryckte han sig på ett liknande sätt kring varför han byter parti:
– Det är främst för att SD är det mest Israelvänliga partiet i Sverige. Det har varit jätteviktigt för mig.
Han menade också att partiets utrensningsarbete varit viktigt.
– Det här partiet har gjort rent hus för länge sedan med alla mörka krafter. De finns inte längre.
Omedelbart i sitt nya parti fick Dozzi inflytande i en statlig utredning. När den då socialdemokratiska regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté med namnet ”En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp”, som syftade till att kriminalisera förnekande eller ”förringande” av förintelsen, ingick Dozzi som en av SD:s två ledamöter i kommittén, trots att han inte var riksdagsledamot utan ”politisk rådgivare”. Utredningen var enig i att utöka HMF-lagstiftningen i frågor som rör förintelsen, vilket också trädde i kraft förra året.
Trots allt detta är Dozzi själv inte judisk, utan kommer i stället från den starkt Israelvänliga svenska frikyrkliga rörelsen i form av Pingstkyrkan (precis som Lars Adaktusson och många andra KD-politiker och kristna sionister).
Dozzi har dock även täta personliga band till Israel: han är gift och har barn med en judisk fru som bland annat gillar den israeliska underrättelsetjänsten Mossad på sin Facebooksida. Utöver efternamnet Dozzi använder han även fruns judiska efternamn.
Dozzi tar över Hepatica
När Hepatica fick beslut om att stiftelsen beviljas mångmiljonbelopp, gick Dozzi in som generalsekreterare för stiftelsen. I samma veva registrerade stiftelsen arbetsgivaransvar via Skatteverket: fram tills dess hade inga löner betalats ut.
Han är nu stiftelsens operative chef, motsvarigheten till en verkställande direktör.
”Som generalsekreterare för stiftelsen Hepatica är jag mycket glad över att vi beviljats medel från Sida för att bedriva demokratistärkande verksamhet runt om i världen. Nu bygger vi vårt team och det är fantastiskt roligt att tillsammans med vår fina och kunniga styrelse, med Björn Söder som ordförande, få utveckla detta. Hårt och målmedvetet arbete har äntligen givit framgångsrikt resultat”, skrev han på Facebook.
Dozzi har dock inte trappat ned sitt engagemang för Israel. Han har sedan dess fortsatt att kampanja systematiskt för Israel och verka för att nu knyta samman SD-politiker med israeliska politiker.
På sin Facebooksida i juli skriver han att han är ”på väg till mitt älskade Israel och min kära familj i Israel” och avslutar med fem israeliska flaggor och flera hjärtan. I EU-valrörelsen 2024 delar han ett inlägg där Åkesson talar i Sverige – Dozzis inlägg innehåller bara israeliska flaggor, inga svenska. Av allt att döma är det också Dozzi som kunnat erbjuda SD kontakter med Israel på högsta nivå – genom sitt mångåriga samarbete med Israels ambassad i Sverige och genom det stora antal resor han själv gjort till Israel både privat och professionellt som Israellobbyist. Flera tunga företrädare för SD, däribland partiledaren Jimmie Åkesson, har de senaste åren rest till Israel och uttryckt sitt stöd för landet. Dozzi har varit med på i princip samtliga dessa resor, visar hans foton från Facebook.
I maj 2023 reser Dozzi till Israel med Charlie Weimers och Richard Jomshof. Syftet är att knyta kontakter med Israel, både sionistiska politiker och intresseorganisationer som NGO Monitor.
”Väldigt glad över att vi nu etablerat många nya starka vänskapliga relationer med flera israeliska politiker på hög nivå och så även med israeliska rådgivare och tjänstemän med centralt inflytande”, skriver Dozzi på en bild framför Knesset med Jomshof och Weimers. Texten avslutas med tre Israelflaggor.
Ett år senare, hösten 2024, reste självaste partiledaren Jimmie Åkesson för första gången till Israel, och träffade bland annat landets diasporaminister Amichai Chikli. I samma veva utfärdade Internationella brottsmålsdomstolen ICC en arresteringsorder mot en Hamasledare – och mot Benjamin Netanyahu. Det fick Åkesson att rasa. I ett tal på SD:s kommundagar kallade han beslutet ”helt orimligt”.
– Jag tycker att det är mycket svagt av vår regering att inte tydligt markera mot den arresteringsorder som har utfärdats mot premiärminister Netanyahu, sa Åkesson och fick rungande applåder. Han fortsatte:
– Det går inte att ställa sig neutral när det handlar om ont och gott. Man kan inte tveka mellan terror och demokrati. Sverige ska stå bakom Israel, och det ska vi göra med samma engagemang och samma kraft som vi står bakom Ukraina!
Hepaticas chef Stefan Dozzi delade uttalandet med texten ”Stort tack Jimmie” och flera Israelflaggor.
I princip i alla tal därefter, senast även Almedalen i år, har Åkesson ägnat stora delar av talet åt att hylla Israel.
Att Dozzi fungerar som en samarbetsman för Israel i Sverige – och att han har inflytande över SD:s politik och politiska nätverk – råder det inga som helst tvivel om.
”Israel har full rätt till Jerusalem, Judéen, Samarien och Gaza. Detta är ett historiskt faktum godkänt av NF/FN redan 1922. Detta beslut gäller nu idag”, skriver han på Facebook.
Verkar för regimskifte i länder som Israel är i konflikt med
Att hans lojalitet med Israel påverkar biståndsorganisationen Hepaticas verksamhet är högst sannolikt. Hepatica anger ”tre tänkta programövergripande partner”, vilka är organisationer som Hepatica ska ha ett särskilt starkt samarbete med. Dessa är
- International Republican Institute, IRI, som leds av neokonservativa krafter från Republikanerna i USA och som kritiserats för att finansiera globalistiska färgrevolutioner i Ukraina, Georgien och Kirgizistan;
- Konrad Adenauer Stiftung, KAS, som står nära kristdemokratiska CDU i Tyskland och som enligt sin hemsida verkat i Israel i över 40 år samt har flera kontor i landet;
- samt den svenska tankesmedjan Oikos, som bildades av rabbinen Dan Korn och som bland annat publicerat rapporter om ”antisemitism” och som uteslutit ledande företrädare som inte ansetts tillräckligt Israelvänliga.
Samtliga tre organisationer är öppet och hängivet pro-israeliska, och har starka band till Israel.
Dozzi har, både när han valdes till generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, och när han bytte parti till SD, sagt att hans primära drivkraft är att tjäna Israel. Han har vid flera tillfällen beskrivit det som ”sitt älskade hemland” och har mycket långtgående kontakter med israeliska makthavare. Det förefaller mycket sannolikt att den övertygelsen och de band han har, också gör att Hepaticas verksamhet formas för att tjäna israeliska intressen.
Utöver Ukraina, har Hepatica (som tidigare nämnts i texten) inlett verksamhet i Belarus, Kuba och Armenien, för att finansiera oppositionella grupper – och få till stånd ett regeringsskifte. Dessa tre länder befinner sig alla i konflikt med den israeliska regeringen.
Kubas och Israels relation har historiskt varit dålig, eftersom Kuba stött och stöder Palestina.
Mellan Armenien och Israel finns starka spänningar, eftersom Israel aktivt stödjer det muslimska Azerbajdzjan i kriget mot det kristna Armenien (Nagorno-Karabach-konflikten). Israel är största vapenleverantör till Azerbajdzjan, vilket har fördömts av Armeniens regering.
Vitryssland och Israel hade tidigare goda relationer, och många judar från Vitryssland flyttade till Israel på 1990-talet. Men de senaste tio åren har relationen mer eller mindre kollapsat, sedan Vitrysslands president Aleksandr Lukasjenko upprepade gånger uttalat sig på ett sätt som Israel uppfattar som ”antisemitiskt”. Lukasjenko har också intagit en neutral hållning i Israel-Palestina-frågan. För några år sedan menade han att Israel använder förintelsen som ett sätt att få världen att ”böja sig” för Israel. Förra året visade en korruptionsutredning i Vitryssland att hälften av de misstänkta var judar. Lukasjenko frågade sig då om de hade en ”särskild privilegierad roll” i samhället. Israels regering fördömde Lukasjenkos uttalanden som ”oacceptabla, upprörande och tydligt antisemitiska”.
Hepatica har redan inlett ett samarbete med Vitrysslands ”folkambassad”, vilket är oppositionens och diasporans sätt att representera landet i andra länder, däribland Sverige. Bland annat har man bjudit upp Dmitri Vasserman till Sveriges riksdag. Vasserman är en jude från Belarus som numera lever i Sverige. Hans profilbild på Facebook pryds av tre flaggor: en svensk, en vitrysk och en israelisk. Bakgrundsbilden innehåller bara israeliska flaggor, på ett foto från Jerusalem.
Merparten av alla hans inlägg handlar inte om Vitryssland utan om stöd till Israel. År 2007 fick han ta emot Sionistiska världsorganisationens Herzl-pris, instiftat till minne av sionismens grundare Theodor Herzl. Året innan, hade priset gått till Ted Ekeroth som precis anslutit sig till SD.
”Sionistiska federationen i Sverige presenterade Herzl-priset till Herr Vasserman, en ung sionistisk aktivist”, står det på Sionistiska världsorganisationens hemsida Doing Zionism. Priset delades ut på årsmötet för Vänskapsförbundet Sverige-Israel – samma organisation som Hepaticas generalsekreterare Dozzi redan då var engagerad i, och som han sedermera blev generalsekreterare för.
I den granskning som Nya Tider har funnit, framstår Hepaticas verksamhet i väsentlig utsträckning som en israelisk proxyverksamhet – både avseende organisationens ledande företrädare och kontakter, samt dess prioriteringar i olika länder.
För att få klarhet i detta och ställa frågor om på vilket sätt Dozzis uttalade lojalitet till Israel kan påverka Hepaticas verksamhet, ringer vi upp Stefan Dozzi själv. När Nya Tider når honom, på andra försöket, förklarar vi att vi vill ställa frågor till honom i egenskap av generalsekreterare för Hepatica.
Då meddelar han att han ”sitter lite upptagen” och ber oss att ringa tillbaka om 30–45 minuter. När vi gör det, svarar han inte längre. Vi försöker ytterligare en gång senare på dagen. Inte heller då svarar han.