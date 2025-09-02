SD går in i biståndsbranschen – med chef från Israellobbyn

Nya Tider har tidiga­re granskat Sveri­ges partianknutna biståndsorganisationer (PAO) och hur svenska skatte­medel används för att både bekosta lön och kontor för svensk personal, men också för att utöva politisk påverkan mot andra länder.

I dessa länder, som huvudsakli­gen befinner sig i eller i närheten av östra Europa, är stora delar av riks­dagspartiernas biståndsverksamhet sekretessklassad. Det beror på att den utgör utländsk politisk påver­kan i andra länders valsystem, bland annat genom finansiering av partier och politiker, vilket många gånger är olagligt och sker i strid med lagen och utan statens kännedom.

I andra delar av världen, som Afrika, har partiernas bistånd en mer social karaktär och fokuserar på fattigdomsbekämpning. Verksamheten godkänns och välkomnas även av staten i fråga. Informationen är då huvudsakligen offentlig.

SD beviljas pengar

Den senaste svenska organisationen som beviljats skattemedel är stiftelsen Hepatica, som kontrolleras av Sverigedemokraterna. Stiftelsen har haft högst begränsade ekonomiska medel ända sedan den bildades, och i praktiken bara drivit minsta möj­liga verksamhet för att uppfylla de formella krav som ställs för att kun­na ansöka om mångmiljonbelopp från skattepengarna. Under tiden har man visat upp sig på partievene­mang och hållit tal, men kassan har varit nästan tom. Flera gånger har stiftelsens ansökningar nekats med hänvisning till brister – men nu är läget ett annat.

Officiellt kallas partiernas bi­ståndsprogram ”Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer”. I strate­gin, som beslutas av regeringen, står det att verksamheten ska ”stödja uppbyggnaden av demokratiska po­litiska partier, demokratirörelser, förändringsaktörer, eller demokra­tiförsvarare i organiserad form med en agenda som kan utvecklas till po­litiska partier”. De olika biståndsor­ganisationerna har i praktiken fria tyglar att avgöra var och hur de ver­kar.

”PAO avgör själva i vilka länder de arbetar”, står det. Tanken är att man helst ska verka i länder som redan tar emot svenskt bistånd, men inte heller det är ett krav. ”I undantags­fall kan insatser göras med samar­betspartners/aktörer i länder i EU:s närområde som inte är biståndsmottagarländer enligt OECD DAC, när syftet är att bidra till en fredlig och demokratisk utveckling i EU:s östliga grannskap.”

Att verksamheten är kontrover­siell är svenska staten och partiernas biståndsorganisationer medvetna om.

”Stöd till partier och partisystem rör länders politiska kärna. Förekomst av repressiv lagstiftning och administrativa hinder som försvå­rar för civilsamhället och opposi­tionspartier att verka fritt bidrar till ökade risker, vilket kräver särskild uppmärksamhet i hanteringen”, står det i strategin.

SD får pengar

Det partianknutna biståndet är re­lativt nytt: det instiftades för 20 år sedan. Nuvarande program löper under en femårsperiod, och omfat­tar 159 miljoner kronor totalt. I slutet av 2023, strax innan beslut om för­delning av medel fattades, ändrade Tidöpartierna reglerna så att en stor del av potten fördelas efter partier­nas storlek. Ytterligare en del förde­las utefter hur många och omfattan­de projekt biståndsorganisationerna själva anger att de har.

För SD innebar de nya reglerna att partiets biståndsorganisation He­patica beviljades hela 25,2 miljoner kronor från 2024 till och med 2028. Pengarna betalas ut i portioner, be­roende på när biståndsorganisa­tionen behöver pengarna för olika ”insatser”. Enligt SIDA:s biståndsdatabas Open Aid plockade Hepatica ut nästan sex miljoner kronor under 2024 och hittills under 2025 drygt tre miljoner kronor. Över 16 miljoner återstår.

Nya Tider har begärt ut alla po­litiska biståndsorganisationers verksamhetsrapporter från Sida. Hepaticas rapport avser år 2024. Organisationen skriver att ”Verk­samheten bedrivs huvudsakligen i projektform och syftar till att ini­tiera och stödja demokratiarbete, antingen genom att bidra till etable­ringen av politiska partier eller ge­nom direkt samverkan med befintli­ga demokratifrämjande partier och organisationer”. De skriver även att organisationen fortfarande är i ”ett uppbyggningsskede” och att de med­el som beviljats från Sida till stor del gått till att bygga upp den egna organisationens strukturer internt, med målet att kunna genomföra den ”programverksamhet” i andra län­der som man fått stöd för.

Stora delar av rapporten är sekre­tessmarkerad.

”Särskilt vikt läggs vid samarbete med länder inom det [SEKRETESS] med framtida planer för Central­asien. Hepaticas engagemang för ett fritt och demokratiskt [SEKRETESS] är centralt, och vi ser även Latiname­rika som en prioriterad region.”

Nya Tiders bedömning är att för­sta sekretessmarkeringen avser ”for­na östblocket” eller ”forna Sovjet”, medan andra sekretessmarkeringen avser ”Kuba”.

Vidare skriver Hepatica att de kommande bifogade bilagorna ”ger detaljerad information om de pro­jekt vi påbörjat”. Texten avslutas med en förkunnelse att Hepatica är ”fast beslutna att, tillsammans med våra partners, bidra till en värld där demokrati och mänskliga rättigheter är en självklarhet för alla”.

Texten är underskriven av Stefan Dozzi, generalsekreterare för Hepa­tica.

Sekretessmarkeras

När Nya Tider sedan granskar bila­gorna har mycket information sekre­tessmarkerats genom att Sidas perso­nal strukit över med svart penna. Det framgår att ett projekt genomfördes hösten 2024, men exakt var det ge­nomförts får vi inte reda på. Även annan relevant information maskas. Av överstrykningarna att döma ser landet ut att ha ett kort namn, san­nolikt är det Kuba.

Ett annat projekt ser ut att vara genomfört i Ukraina, då det är un­derskrivet av den före detta SD-riksdagsledamoten Caroline Nordengrip som öppet verkar i landet, och som bland annat har stridit för Ukraina. En tredagars ungdomskonferens, vars innehåll till stora delar är sekre­tessmarkerad, gick på 390 000 kro­nor. En resa syftande till ”kunskapsutbyte” mellan ungdomsförbundet Ungsvenskarna och ungdomar i lan­det i fråga, troligen Ukraina, gick på 227 000 kronor.

I ett annat projekt, som vi inte kan utläsa vem som är ansvarig för eller var det ägt rum, har Hepatica skickat in uppgiften: ”Faktiska kostnader blev XXX 000 SEK, en negativ avvikelse på x,x %”. Detta är inte maskat, utan de har glömt att själva fylla i siffrorna.

På Hepaticas egen hemsida är man mer frispråkig och det bekräf­tas att stiftelsen verkar i Ukraina, Kuba, Armenien och Vitryssland (Belarus). Informationen är dock re­lativt knapphändig. Varken genom den offentliga hemsidan eller genom Sidas maskade handlingar ges någon större transparens i verksamheten. På hemsidan skriver Hepatica att de är ”aktivt engagerade i Armenien”, att de ”hjälper den kubanska opposi­tionen att åstadkomma en demokra­tisk övergång i Kuba”, att de ”stödjer demokrati och politiskt deltagande i Belarus genom att stödja vitryska oppositionen och folkambassader [informella ambassader från opposi­tionen, NyT anm]”. I Ukraina vill He­patica ”stärka demokratiska struktu­rer”.

Styrelsen för Hepatica utgörs av Björn Söder (styrelseordförande), Markus Wiechel, Julia Kronlid, Emil Strand och Andreas Palmlöv. En sak som de alla har gemensamt är att de är starkt engagerade för Israels sak.

Rekryterade chef från Israellobbyn

Stiftelsens generalsekreterare är, som tidigare nämnts, Stefan Dozzi.

Dozzi rekryterades till SD år 2021. Tidigare var han aktiv i Kristdemo­kraterna, bland annat som kommu­nalråd på Värmdö fram till 2014.

År 2017 blev han generalsekrete­rare för en starkt pro-israelisk lobbyorganisation i Sverige: Vänskaps­förbundet Sverige-Israel. Samtidigt valdes KD-politikern Lars Adaktus­son till förbundsordförande.

I vänskapsförbundet kampanjade Dozzi systematiskt för en mer pro-israelisk och sionistisk politik, bland annat genom att, som förbundet skriver, ”uppvakta” svenska toppolitiker med personliga möten som handlar om att få till stånd en poli­tik som är mer vänlig mot Israel och mer restriktiv mot Palestina. Ett av argumenten var att palestinska skol­böcker påstås lära ut antisemitism.

”Vi presenterade fakta över de pa­lestinska skolböckerna som är helt fyllda av både antisemitism och hat mot Israel. Inte en enda svensk kro­na får gå till detta bistånd så länge palestinska terrorister får lön och de palestinska skolorna sprider hat och antisemitism!” skriver han vid ett tillfälle.

Vid ett annat tillfälle, då de skulle träffa dåvarande utrikesminister Margot Wallström, skriver han:

”Vi kommer från Vänskapsför­bundet tydligt att framföra vårt bud­skap och vår uppfattning.”

Han skrev också ett oräkneligt an­tal debattartiklar som publicerades i de stora systemmedierna, ofta med andra företrädare för den sionistiska saken. Han representerade förbun­det på Almedalsveckan och många andra politiska forum. Dessutom in­tervjuade han ett stort antal judiska företrädare, både från Sverige, Israel och andra länder, i ”Himlen TV7”, en nätbaserad kanal, alltid med Israels intressen i fokus. Där anges förbun­dets målsättning så här:

”Vänskapsförbundet Sverige-Isra­el har lagt ut ett mål om att förvandla Sverige från det mest Israelfientliga landet i Europa till det mest Israel­vänliga landet.”

Förbundet har även en annan tv-kanal som heter Israelmagasinet som spelas in i Judiska församling­ens styrelserum Raoul Wallenberg. Bland annat har församlingens ge­neralsekreterare deltagit, men också flera tunga israeliska makthavare, som chefen för Israels näringsdepar­tement Roberth Friedman.

Beslutade om större invandring: ”Mångfald berikar samhället”

När Nya Tider granskar Dozzis öpp­na Facebooksida handlar nästan 100 procent av alla inlägg om Isra­el. Ingenting tyder på att han varit välvilligt inställd till SD eller andra framväxande invandringskritiska organisationer. I april 2017 delar han ett inlägg från Svenska kommit­tén mot antisemitism (SKMA) där organisationen skriver ”Här är tex­ten som Avpixlat [idag Samhällsnytt, NyT:s anm.] vill stoppa oss från att sprida”. SKMA påstod då att Avpixlat låtit publicera en ”grovt antisemitisk krönika” av Rolf Malm, en person som de även hängde ut för att han tidigare skrivit i Nya Tider. SKMA skrev att det är deras uppgift att ”av­slöja rasism inom SD eller på par­tiet närstående sajter”. Inte i något inlägg under alla dessa år ger Dozzi uttryck för invandringskritik eller någon form av stöd till SD. Under sin tid som kommunalråd i Kristdemo­kraterna hade Dozzi tvärtom varit starkt invandringsvänlig.

Efter ”flyktingamnestin” 2005, då 17 000 utlänningar som fått avslag plötsligt fick stanna, beslutade han att teckna ett avtal med dåvarande Integrationsverket om att ta emot 117 invandrare år 2006 – en fem­dubbling jämfört med tidigare års nivåer på cirka 25.

– Självklart ska vi i Värmdö kom­mun hjälpa till och solidariskt ta vårt ansvar. Det handlar om att mångfald berikar samhället, sa Dozzi, som då hade särskilt ansvar för ”integra­tionsfrågor”, i Värmdö-Journalen år 2006.

Men Integrationsverket anvi­sade till slut bara 47 invandrare till Värmdö, inte 117. I Svenska Dagbla­det år 2007 uttalade Dozzi sin besvi­kelse över att inte hela kvoten fyll­des.

– Luften gick nästan ur dem som ska jobba med det här.

Dozzi uttryckte då också att han gärna vill ha ännu fler invandrare – omkring 100 – varje år framöver. Han fördömde kommuner som sagt nej med hänvisning till bostadsbrist.

– Dumheter, man gömmer sig bak­om argumentationen. Man måste först vilja något och så bestämmer man sig för att fixa bostäder och an­nat. Dessutom får man väldigt bra betalt från staten.

– Ett samhälle utan mångfald är dött, slog Dozzi fast.

Täta band till Israel

Under sin tid som ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel har hans band med den israeliska regeringen varit täta. Till exempel skriver han 2018 att han ”hade ett väldigt trevligt möte med israeliska regeringens utrikeschef Eli Hazan” och postar en bild på båda från Gam­la stan. Året därpå träffas de i Jeru­salem, då han beskriver Hazan som ”Benjamin Netanyahus och Likuds egen utrikeschef”. Han tackar Hazan för mötet och avslutar med en isra­elisk och svensk flagga.

År 2018 bjöd Dozzi in dåvarande Knesset-ledamoten Amir Ohana till förbundets rikskonferens i Sverige. Ohana fick även besöka KD i riksda­gen. På besöket i Sverige firade Oha­na, Israels ambassadör och Stefan Dozzi den judiska högtiden Chanu­kkah, där även Dozzi tagit på sig en kippa. Ohana valdes året därpå till Is­raels justitieminister och är numera talman för hela Knesset. Netanyahu själv skickade ”många hjärtliga häls­ningar” till konferensen i Sverige ge­nom ett brev, enligt Dozzi.

Förbundet har haft mycket nära vänskap med Israels ambassadör i Sverige, Ilan Ben-Dov, som Dozzi be­skriver som en ”nära vän”, och som frekvent gästat förbundets möten. Dozzi har även bjudit in soldater från Israeli Defence Forces (IDF) som ut­bildat förbundet i utrikespolitik.

Rekryteras till SD

Men år 2021 slutade Dozzi på förbun­det, och lämnade även Kristdemokra­terna. I stället gick han omedelbart in på ett toppjobb som tjänsteman i Sverigedemokraterna. Han angav då som motiv till partibytet att SD är ännu mer Israelvänligt än KD.

– Jag slutade i samband med nya tjänsten (på SD). Mitt engagemang med Israel har vägt tungt. SD är det mest Israelvänliga partiet, sa han till Dagens Opinion, och fortsatte:

– När det gäller till exempel Israel ligger SD mycket längre fram och säger klart och tydligt vad man vill, medan KD kan linda in det i ett EU-sammanhang och då blir det lite dim­migt.

Till den kristna tidningen Dagen uttryckte han sig på ett liknande sätt kring varför han byter parti:

– Det är främst för att SD är det mest Israelvänliga partiet i Sverige. Det har varit jätteviktigt för mig.

Han menade också att partiets ut­rensningsarbete varit viktigt.

– Det här partiet har gjort rent hus för länge sedan med alla mörka kraf­ter. De finns inte längre.

Omedelbart i sitt nya parti fick Doz­zi inflytande i en statlig utredning. När den då socialdemokratiska re­geringen tillsatte en parlamentarisk kommitté med namnet ”En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp”, som syftade till att kriminalisera för­nekande eller ”förringande” av för­intelsen, ingick Dozzi som en av SD:s två ledamöter i kommittén, trots att han inte var riksdagsledamot utan ”politisk rådgivare”. Utredningen var enig i att utöka HMF-lagstiftning­en i frågor som rör förintelsen, vilket också trädde i kraft förra året.

Trots allt detta är Dozzi själv inte judisk, utan kommer i stället från den starkt Israelvänliga svenska frikyrk­liga rörelsen i form av Pingstkyrkan (precis som Lars Adaktusson och många andra KD-politiker och krist­na sionister).

Dozzi har dock även täta personli­ga band till Israel: han är gift och har barn med en judisk fru som bland annat gillar den israeliska under­rättelsetjänsten Mossad på sin Face­booksida. Utöver efternamnet Dozzi använder han även fruns judiska ef­ternamn.

Dozzi tar över Hepatica

När Hepatica fick beslut om att stif­telsen beviljas mångmiljonbelopp, gick Dozzi in som generalsekreterare för stiftelsen. I samma veva regist­rerade stiftelsen arbetsgivaransvar via Skatteverket: fram tills dess hade inga löner betalats ut.

Han är nu stiftelsens operative chef, motsvarigheten till en verkstäl­lande direktör.

”Som generalsekreterare för stif­telsen Hepatica är jag mycket glad över att vi beviljats medel från Sida för att bedriva demokratistärkande verksamhet runt om i världen. Nu bygger vi vårt team och det är fantas­tiskt roligt att tillsammans med vår fina och kunniga styrelse, med Björn Söder som ordförande, få utveckla detta. Hårt och målmedvetet arbete har äntligen givit framgångsrikt re­sultat”, skrev han på Facebook.

Dozzi har dock inte trappat ned sitt engagemang för Israel. Han har sedan dess fortsatt att kampanja sys­tematiskt för Israel och verka för att nu knyta samman SD-politiker med israeliska politiker.

På sin Facebooksida i juli skriver han att han är ”på väg till mitt älska­de Israel och min kära familj i Israel” och avslutar med fem israeliska flag­gor och flera hjärtan. I EU-valrörelsen 2024 delar han ett inlägg där Åkesson talar i Sverige – Dozzis in­lägg innehåller bara israeliska flag­gor, inga svenska. Av allt att döma är det också Dozzi som kunnat erbjuda SD kontakter med Israel på högsta nivå – genom sitt mångåriga samar­bete med Israels ambassad i Sverige och genom det stora antal resor han själv gjort till Israel både privat och professionellt som Israellobbyist. Flera tunga företrädare för SD, däri­bland partiledaren Jimmie Åkesson, har de senaste åren rest till Israel och uttryckt sitt stöd för landet. Dozzi har varit med på i princip samtliga dessa resor, visar hans foton från Face­book.

I maj 2023 reser Dozzi till Israel med Charlie Weimers och Richard Jomshof. Syftet är att knyta kontak­ter med Israel, både sionistiska poli­tiker och intresseorganisationer som NGO Monitor.

”Väldigt glad över att vi nu etable­rat många nya starka vänskapliga relationer med flera israeliska po­litiker på hög nivå och så även med israeliska rådgivare och tjänstemän med centralt inflytande”, skriver Dozzi på en bild framför Knesset med Jomshof och Weimers. Texten avslutas med tre Israelflaggor.

Ett år senare, hösten 2024, reste självaste partiledaren Jimmie Åkes­son för första gången till Israel, och träffade bland annat landets dias­poraminister Amichai Chikli. I sam­ma veva utfärdade Internationella brottsmålsdomstolen ICC en arres­teringsorder mot en Hamasledare – och mot Benjamin Netanyahu. Det fick Åkesson att rasa. I ett tal på SD:s kommundagar kallade han beslutet ”helt orimligt”.

– Jag tycker att det är mycket svagt av vår regering att inte tydligt markera mot den arresteringsorder som har utfärdats mot premiärminister Netanyahu, sa Åkesson och fick rungande applåder. Han fortsatte:

– Det går inte att ställa sig neutral när det hand­lar om ont och gott. Man kan inte tveka mellan terror och demokrati. Sverige ska stå bakom Is­rael, och det ska vi göra med samma engagemang och samma kraft som vi står bakom Ukraina!

Hepaticas chef Stefan Dozzi delade uttalandet med texten ”Stort tack Jimmie” och flera Israel­flaggor.

I princip i alla tal därefter, senast även Almeda­len i år, har Åkesson ägnat stora delar av talet åt att hylla Israel.

Att Dozzi fungerar som en samarbetsman för Israel i Sverige – och att han har inflytande över SD:s politik och politiska nätverk – råder det inga som helst tvivel om.

”Israel har full rätt till Jerusalem, Judéen, Sam­arien och Gaza. Detta är ett historiskt faktum god­känt av NF/FN redan 1922. Detta beslut gäller nu idag”, skriver han på Facebook.

Verkar för regimskifte i länder som Israel är i konflikt med

Att hans lojalitet med Israel påverkar biståndsor­ganisationen Hepaticas verksamhet är högst san­nolikt. Hepatica anger ”tre tänkta programöver­gripande partner”, vilka är organisationer som Hepatica ska ha ett särskilt starkt samarbete med. Dessa är

International Republican Institute, IRI, som leds av neokonservativa krafter från Republika­nerna i USA och som kritiserats för att finansiera globalistiska färgrevolutioner i Ukraina, Georgien och Kirgizistan;

Konrad Adenauer Stiftung, KAS, som står nära kristdemokratiska CDU i Tyskland och som enligt sin hemsida verkat i Israel i över 40 år samt har flera kontor i landet;

samt den svenska tankesmedjan Oikos, som bildades av rabbinen Dan Korn och som bland annat publicerat rapporter om ”antisemitism” och som uteslutit ledande företrädare som inte ansetts tillräckligt Israelvänliga.

Samtliga tre organisationer är öppet och hängi­vet pro-israeliska, och har starka band till Israel.

Dozzi har, både när han valdes till generalse­kreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, och när han bytte parti till SD, sagt att hans pri­mära drivkraft är att tjäna Israel. Han har vid flera tillfällen beskrivit det som ”sitt älskade hem­land” och har mycket långtgående kontakter med israeliska makthavare. Det förefaller mycket san­nolikt att den övertygelsen och de band han har, också gör att Hepaticas verksamhet formas för att tjäna israeliska intressen.

Utöver Ukraina, har Hepatica (som tidigare nämnts i texten) inlett verksamhet i Belarus, Kuba och Armenien, för att finan­siera oppositionella grupper – och få till stånd ett regeringsskifte. Dessa tre länder befinner sig alla i konflikt med den israeliska regeringen.

Kubas och Israels relation har historiskt varit dålig, eftersom Kuba stött och stöder Palestina.

Mellan Armenien och Israel finns starka spänningar, eftersom Israel aktivt stödjer det muslimska Azer­bajdzjan i kriget mot det kristna Armenien (Nagorno-Karabach-kon­flikten). Israel är största vapenleve­rantör till Azerbajdzjan, vilket har fördömts av Armeniens regering.

Vitryssland och Israel hade tidiga­re goda relationer, och många judar från Vitryssland flyttade till Israel på 1990-talet. Men de senaste tio åren har relationen mer eller mindre kol­lapsat, sedan Vitrysslands president Aleksandr Lukasjenko upprepade gånger uttalat sig på ett sätt som Is­rael uppfattar som ”antisemitiskt”. Lukasjenko har också intagit en neutral hållning i Israel-Palestina-frågan. För några år sedan menade han att Israel använder förintelsen som ett sätt att få världen att ”böja sig” för Israel. Förra året visade en korruptionsutredning i Vitryssland att hälften av de misstänkta var ju­dar. Lukasjenko frågade sig då om de hade en ”särskild privilegierad roll” i samhället. Israels regering för­dömde Lukasjenkos uttalanden som ”oacceptabla, upprörande och tydligt antisemitiska”.

Hepatica har redan inlett ett samarbete med Vitrysslands ”folkambassad”, vilket är oppositionens och diasporans sätt att representera landet i andra länder, däribland Sverige. Bland annat har man bjudit upp Dmitri Vasserman till Sveriges riksdag. Vasserman är en jude från Belarus som numera lever i Sverige. Hans profilbild på Facebook pryds av tre flaggor: en svensk, en vitrysk och en israelisk. Bakgrundsbilden innehåller bara israeliska flaggor, på ett foto från Jerusalem.

Merparten av alla hans inlägg handlar inte om Vitryssland utan om stöd till Israel. År 2007 fick han ta emot Sionistiska världsorganisa­tionens Herzl-pris, instiftat till minne av sionismens grundare Theodor Herzl. Året innan, hade priset gått till Ted Ekeroth som precis anslutit sig till SD.

”Sionistiska federationen i Sverige presenterade Herzl-priset till Herr Vasserman, en ung sionistisk akti­vist”, står det på Sionistiska världs­organisationens hemsida Doing Zio­nism. Priset delades ut på årsmötet för Vänskapsförbundet Sverige-Israel – samma organisation som Hepaticas generalsekreterare Dozzi redan då var engagerad i, och som han seder­mera blev generalsekreterare för.

I den granskning som Nya Tider har funnit, framstår Hepaticas verk­samhet i väsentlig utsträckning som en israelisk proxyverksamhet – både avseende organisationens ledande företrädare och kontakter, samt dess prioriteringar i olika länder.

För att få klarhet i detta och ställa frågor om på vilket sätt Dozzis utta­lade lojalitet till Israel kan påverka Hepaticas verksamhet, ringer vi upp Stefan Dozzi själv. När Nya Tider når honom, på andra försöket, förklarar vi att vi vill ställa frågor till honom i egenskap av generalsekreterare för Hepatica.

Då meddelar han att han ”sitter lite upptagen” och ber oss att ringa tillbaka om 30–45 minuter. När vi gör det, svarar han inte längre. Vi försöker ytterligare en gång senare på dagen. Inte heller då svarar han.