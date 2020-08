I motionen, som inlämnades redan i december 2019, har Sverigedemokraterna två yrkanden:

– Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys och redovisa allt kommunalt stöd som studieförbundet Ibn Rushd mottagit av kommunen från och med år 2018 och framåt, samt eventuellt framtida planerade utbetalningar.

– Kommunstyrelsen får i uppdrag att avveckla allt kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd.

Som bakgrund till yrkandena skriver Jörgen Fogelklou bland annat:

”Genom åren har detta muslimska studieförbund varit medialt uppmärksammat och kritiserat på såväl nationell som lokal nivå i Sverige, bland annat för sina kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet samt för att man upprepade gånger under åratal har bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk agenda. Efter ett sådant agerande bör man inte längre kunna erhålla kommunalt stöd.”

Göteborgs kommun har under 2018 och 2019 betalat ut 1,3 miljoner kronor per år, ett belopp som 2020 skall uppgå till 1,8 miljoner, varav 945 000, i form av det så kallade ”grundbidraget”, redan överförts under det första halvåret.