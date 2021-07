SD och M tar över taktpinnen i klassisk socialistisk brukskommun

Vid valet år 2018 blev Sverigedemokraterna näst största parti i brukskommunen Surahammar med 21,8 procent; Moderaterna kom trea. Störst blev ändå Socialdemokraterna. Dock kunde de inte skryta med samma röstunderlag som under de senaste 100 åren, då Surahammar närmast varit en socialdemokratisk enpartikommun. Nu kom Surahammars kommun istället att styras av en koalition bestående av S, V och C.

Internt bråk och förvaltningskaos

Men det socialistiska/centerpartistiska styret i Surahammar skulle inte bli någon kärlekssaga. Istället uppger flera medier att det under senare tid ska ha uppstått bråk mellan framför allt Socialdemokraterna och de kommunala förvaltningarna, något som kom att leda till kaos och dålig arbetsmiljö på närmast samtliga kommunförvaltningar i Surahammar. Detta skulle komma att få betydanda konsekvenser. För även om Annie Lööfs Centerparti på riksplanet profilerat sig som Sverigedemokraternas ärkemotståndare, kom det sig att särskilt just Centerpartiet kom att bli missnöjda med den socialdemokratiska maktfullkomligheten. Den politiska kommunbomben kom att brisera den 8 juni i Surahammars kommunfullmäktige, då C deklarerade att de hellre ville samarbeta med M, L, KD – men även SD för att få till stånd ett annat kommunstyre.