”IQ-kartan” enligt professorerna Lynn och Vanhanen i boken IQ and the Wealth of Nations. Länderna med högst IQ är de med östasiatisk eller europeisk befolkning, medan Afrika har lägst. Majoriteten av forskarna anser att det delvis har genetiska orsaker, men de som försöker berätta om det för allmänheten utsätts ofta för repressalier. Foto: Wikipedia/Richard Lynn