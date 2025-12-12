SD-topp ville få barnbidrag trots miljonlön – tvingas i stället betala tillbaka nästan 200 000 kronor

Charlie Weimers är själv folkbokförd och skattar i Sverige, enligt gällande regelverk för Europaparlamentariker, men hans barn bor och är folkbokförda i Bryssel.

Försäkringskassan har nu beslutat om att neka Weimers barnbidrag och han blir dessutom skyldig att återbetala cirka 183 000 kronor som han fått i flerbarnstillägg mellan 2020 och 2024. Enligt Försäkringskassan skulle Charlie Weimers följt regelverket och anmält att familjen flyttat utomlands och pengarna skulle därmed inte ha betalats ut.

– Jag menar att Försäkringskassan har agerat fel. Min fru och mina barn ska enligt lag vara försäkrade i ett EU-land helt enkelt, sade Weimers till Expressen.

Weimers har överklagat återbetalningskravet och krävt så kallad inhibition, det vill säga att frågan om återkravet ska pausas tills frågan om han har rätt till barnbidraget är prövat i tingsrätten. Men nu har beslutet meddelats och han nekas inhibition. Det innebär att återbetalningskravet finns kvar, men även att förvaltningsrätten först måste fastställa domen gällande återbetalningskravet innan det kan verkställas.