SD vill ta ifrån gängkriminella invandrare deras svenska medborgarskap

Under en pressträff under tisdagen, inför onsdagens planerade möte mellan Tidöpartierna och oppositionen om gängkriminalitet, passade Sverigedemokraterna på att lägga fram ett lagförslag med udden riktad mot de tiotusentals gängkriminella invandrare som befinner sig i Sverige.

– Vi vill fängsla och utvisa alla med medborgarskap i ett annat land, som är verksamma inom organiserad brottslighet i Sverige, sade Henrik Vinge, ordförande i justitieutskottet och rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Det nya brottet ”deltagande i kriminell sammanslutning” ska enligt Vinge kunna ta det svenska medborgarskapet ifrån gängkriminella invandrare med dubbla medborgarskap.

– Det vi presenterar är den enskilt kraftigaste åtgärden som överhuvudtaget går att genomföra i det rättssystem vi befinner oss i, sade Vinge.

3 000 gängkriminella med dubbla medborgarskap ska utvisas

Tanken med att frånta dem medborgarskapet är att det ska bli lättare att genomföra utvisningar, något som enligt SD kommer beröra minst 3 000 gängkriminella. De gängkriminella som enbart har svenskt medborgarskap ska i stället kunna dömas till fängelse, i vissa fall livstid, för delaktighet i gängkriminalitet.

– Det vill säga samtliga av de aktiva gängkriminella kommer antingen att låsas in, eller låsas in och utvisas, utan att de för den skull behöver begå något nytt brott, sade Vinge.

Det ska vidare bli polisens ansvar att bedöma om en person tillhör ett kriminellt nätverk för att ett åtal ska kunna väckas. Polisen har redan idag omfattande spaningsverksamhet mot kriminella nätverk och har på så vis ofta god insikt i vilka som är delaktiga i den kriminella verksamheten. I dag finns cirka 17 500 personer registrerade, enligt polismyndigheten.

– Poängen med det här är att slå ut gängen. Det ska räcka att polisen har identifierat dig som gängmedlem för att du ska kunna frihetsberövas, sade Vinge vidare och drog paralleller till de amerikanska Rico-lagarna som använts med stor effekt mot amerikanska gäng, inte minst den italienska maffian.

– Ricolagstiftningen bygger på att man knyter organisationen till ett explicit brott. Du blir dömd för ett brott, inte för deltagande i gängkriminaliteten. Det vi gör här är att vi skapar ett nytt brott som är deltagande i gängkriminalitet, sade han vidare.

Lagförslag ska kunna träda i kraft 2027

Det är värt att nämna att regeringen redan arbetar med att ta fram en lag med mål att träda i kraft den 1 januari 2027 och som ska göra det olagligt delta i kriminella nätverk och gängbildningar. Sverigedemokraternas utspel handlar om utformningen av lagen där man vill gå något hårdare åt de gängkriminella som inte har utländska medborgarskap än regeringens initiala förslag.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) kommenterar SD:s förslag till Expressen:

”Självklart ska gängkriminella med dubbla medborgarskap kunna bli av med sina svenska medborgarskap, och de som deltar i kriminella nätverk ska få kännbara straff. Allt det här blir nu möjligt tack vare vårt arbete under den här mandatperioden. Tyvärr stoppades detta av Socialdemokraterna tidigare, vilket kostade Sverige fyra år i kampen mot gängen”, skrev han i en kommentar.