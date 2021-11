Se de våldsamma sammandrabbningarna från Rotterdam

I Rotterdam drabbade under den gångna helgen demonstranter och polis samman efter att regeringen aviserat nya restriktioner. Stundtals blev det mycket våldsamt och totalt skadades ett 20-tal demonstranter.

Se de dramatiska filmerna som bland annat visar hur en person skottskadas, hur polisbilar står i brand och hur poliser jagas iväg av uppretade folkmassor.

Protester shot in #Rotterdam, unsure what by or where. pic.twitter.com/b9d3ypX5wD

