Sex reaktorer i Norrsundet: Svensk spjutspetsteknik kan ge Gävle Europas första avancerade SMR-park

Blykalla är en avknoppning från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, där forskning på blykylda reaktorer pågått sedan 1990-talet. Bolaget grundades 2013 och har sedan dess utvecklat SEA­LER-reaktorn – en kompakt enhet på 55 megawatt som kyls med flytande bly i stället för vatten. OECD:s kärn­energikommitté bedömer att Blykal­la har det mest mogna avancerade reaktorkonceptet i Europa.

I december 2025 tog bolaget in 50 miljoner dollar i riskkapital, i en runda ledd av amerikanska Oklo till­sammans med Norrsken Launcher och schweiziska Armada Invest­ment. Bland övriga investerare finns japanska telekomjätten KDDI och två av medgrundarna till molnjätten CoreWeave. Industripartners inklu­derar Uniper, ABB och KSB.

Varför Gävle?

– Vi har tittat på väldigt många oli­ka platser i Sverige, säger vd Jakob Stedman till Ny Teknik. I Gävle har man ju – trots Forsmark – ett under­skott på fossilfri energi. Det är bra logistik, det ligger avskilt men ändå nära både järnväg, Europavägar och hamn.

Platsvalet gör det även troligt att man kan få med sig lokala besluts­fattare. Vid ett samrådsmöte i ja­nuari 2025 upplyste Blykalla om att Gävleborgs län redan i dag tvingas tacka nej till industrietableringar på grund av energibrist. En SMR-park skulle ändra den kalkylen i grunden. Andreas Törnblom, ansvarig för Bly­kallas etablering i Gävle, betonar att projektet ska utvecklas i dialog med lokalsamhället:

– Vi vill bygga förtroende över tid, säger han i ett pressmeddelande.

Anläggningen är tänkt att uppta cirka 15 hektar mark vid Norrsun­dets hamn. Byggnaderna blir enligt Arbetarbladet ungefär lika höga som trevåningshus – en dramatisk kon­trast mot de massiva betongkupoler som kännetecknar traditionell kärn­kraft. Projektet förväntas skapa 300–400 direkta arbetstillfällen och flera tusen indirekta jobb i regionen.

Energioberoende i en osäker värld

Timingen för att lansera satsningen kunde knappast vara bättre. Först Ukrainakriget och nu Irankriget har blottlagt Europas sårbarhet inför energistörningar. Gaspriserna har stigit 60 procent sedan krigets start och länder över hela Asien ranso­nerar bensin. I det ljuset framstår inhemsk, planerbar kärnkraft som ett strategiskt svar på en av Europas mest akuta frågor: energisäkerhet.

Till skillnad från vind- och sol­kraft, som levererar energi när väd­ret tillåter, producerar kärnkraft stabil basproduktion dygnet runt, året runt. Det eliminerar de kraftiga toppar och dalar som kännetecknar intermittenta energikällor och som i dag måste balanseras med dyra och resurskrävande energilager eller im­porterad fossil el.

Kärnkraftssatsningen är samtidigt helt i linje med ett mer kontroversi­ellt mål: klimatomställning. Just de partier som uppger sig se klimatfrå­gan som viktigast – Vänsterpartiet och Miljöpartiet – lovar emellertid sina väljare att motsätta sig planer­na. Det förefaller dock osannolikt att de skulle kunna göra särskilt mycket för att förstöra satsningen, eftersom samtliga andra partier står bakom den.