Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Sedan 1968 har Sverige haft som mål att skänka motsvarande 1 procent av landets BNP till internationellt bistånd, vilket gjort Sverige till ett av världens mest generösa biståndsländer. Nu överges målet. Foto: Sida

Sida ska pressa biståndsländer att ta emot utvisade

  20:37
Regeringen vill använda svenskt bistånd som påtryckning mot länder som vägrar ta tillbaka utvisade medborgare. Biståndsmyndigheten Sida får i uppdrag att ta fram metoder för att villkora utvecklingsbistånd – en del av vad regeringen kallar den största förändringen av svenskt bistånd någonsin.

I årets regleringsbrev till Sida skri­ver regeringen att myndigheten ”ska utveckla metoder för att möjliggöra genomförande av utveck­lingsbistånd som villkoras i syfte att länder ska samarbeta bättre med Sverige i migrationsfrågor”. Uppdra­get ska redovisas till Utrikesdepar­tementet senast den 30 april 2026. Konkret innebär det att utvecklings­medel ska kunna kopplas till krav på samarbete kring återvändande, frivillig återvandring och ”hållbar återintegrering”.

”Det är rättvist att vi ställer krav på länder som tar emot hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar att också ta emot sina egna medbor­gare som saknar laglig rätt att vara i Sverige”, skriver bistånds- och utri­keshandelsminister Benjamin Dousa (M) i en kommentar till TT. Han på­pekar att många europeiska länder redan tillämpar liknande villkor.

Beslutet är en del av en bredare omstöpning av den svenska bistånds­politiken. Biståndsramen sänks från 56 till 53 miljarder kronor för 2026. Sidas anslag minskar med drygt fyra miljarder till 19,4 miljarder kronor – en femtedel lägre än 2025. Samtidigt ökar den andel som hanteras direkt av regeringen, från 16,3 till 19,5 mil­jarder. Ukraina väntas få minst 10 miljarder kronor. Biståndet till Boli­via, Liberia, Moçambique, Tanzania och Zimbabwe ska fasas ut. Det ti­digare enprocentmålet är övergivet – andelen beräknas bli 0,74 procent av BNI.

Regleringsbrevet betonar också att bistånd i större utsträckning ska främja svenska intressen inom handel samt utrikes- och säkerhets­politik. Dousa beskrev syftet vid en presskonferens i december som att det ska vara ett ”ömsesidigt win-win-perspektiv”.

På Sidas hemsida konstateras neu­tralt att myndigheten ”under 2026 kommer att anpassa sina insatser i linje med den nya styrningen”. Någ­ra offentliga invändningar från myn­digheten har inte framkommit.

Parallellt med biståndsvillkoren intensifierar regeringen återvän­dandearbetet på hemmaplan. Migra­tionsverkets regleringsbrev för 2026 har ökat återvändande som huvud­prioritet, Polismyndigheten har fått i uppdrag att ”omgående intensifiera sina riktade insatser för att identifie­ra fler personer som saknar rätt att vistas i Sverige”, och förvarskapaci­teten ska byggas ut mot målet 1 000 platser senast 2029. Sedan regering­en tillträdde har återvändandet ökat med över 60 procent, enligt regering­ens egen beräkning.

Det tål att påpekas att detta avser ”personer som återvänder självmant efter avslag i asylärenden” och inte handlar om särskilt många indivi­der jämfört med den totala in- eller utvandringen. Även efter ökningen med 60 procent handlar det om un­der 10 000 individer per år. Under 2025 invandrade enligt SCB totalt 89 434 personer till Sverige, och 77 483 utvandrade.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

mars 16, 2026

Relaterat

Läs även:

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

Recensioner

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas
Recensioner
Åsa Jonsson:

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

🟠 BOKRECENSION År 2025 utkom Carl Bilts nya bok Vad händer nu?: I den nya oredans tid. Den är uppföljare till Den nya oredans tid, från 2020, Albert Bonniers förlag. Det är om denna första bok detta ska handla. Den beskriver väl hur globalisterna ser världen och vad de strävar efter, och Bildt är ett bra exempel på hur man genomför detta i praktiken.

av Åsa Jonsson
mars 12, 2026

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026
Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Insikt24.se

Pedofildömde Peter Soilander tagen på bar gärning av Dumpen och Polisen
Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat

Free West Media

The Strait That Holds the World
The Die Is Cast: Either Iran will prevail or Washington and Israel will prevail
How does Washington View Permanent Confrontation?

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

