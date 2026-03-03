Självmord, mord eller flykt till Israel? – Avslöjanden ger nytt liv i debatten om Epsteins öde

Den sexbrottsanklagade miljardären Jeffrey Epstein dödförklarades den 10 augusti 2019 ef­ter att ha hittats livlös i sin cell i högsäkerhets­fängelset Metropolitan Correctional Center (MCC) i New York. Två veckor innan dess kom dock flera varning­ar om att ”någon” skulle komma att döda honom.

Enligt officiella rapporter genom­förde Epstein ett misslyckat själv­mordsförsök under natten till den 23 juli. Advokaten Spencer Kuvin, som representerade flera av Epsteins of­fer, varnade då för att det i själva ver­ket rörde sig om en attack mot Epstein. Kuvin uttryckte även att Epstein löpte stor risk att mördas med tanke på all information han hade om andra rika och mäktiga personer.

MCC meddelade att man tog själv­mordsförsöket på allvar och flyttade Epstein till en särskild övervaknings­cell. Några dagar senare flyttades han tillbaka till en vanlig cell, med order om att han måste ha en cell­kamrat och att personalen måste titta till honom var trettionde minut.

När Epstein enligt officiella rap­porter hittades död i sin cell några dagar senare var den full med la­kan och kläder, trots den officiella rapporten om att han tidigare för­sökt hänga sig med avrivna textiler. Epstein hade under natten varken haft cellkamrat eller regelbunden tillsyn. Officiellt fastställdes dödsfal­let som självmord efter obduktion och identifiering.

Medan myndigheterna betraktar fallet som avslutat har de dokument som senare offentliggjorts gett upp­hov till en rad frågor som rör allt från övervakningen under natten till hanteringen av kroppen och det tek­niska bevismaterialet.

Nya omständigheter i Epstein-filerna

Bland de drygt tre miljoner doku­ment som USA:s justitiedepartement offentliggjort enligt Epstein Files Transparency Act finns uppgifter som på nytt aktualiserat frågor kring den officiella versionen av Epsteins död. Tillsammans med tidigare upp­gifter om övervakningskameror som inte fungerat, kritiken mot ob­duktionsrapporten samt flera udda omständigheter under brottsplats­undersökningen har de så kallade Epstein-filerna stimulerat spekula­tioner om såväl mord som en möjlig iscensättning av dödsfallet.

Bland dem som offentligt gett ut­tryck för flyktteorin finns den brittis­ka societetsdamen Victoria Hervey, ex-flickvän och bekant till före detta prins Andrew. I en intervju som nyli­gen genomfördes med brittisk stats­radio sade hon:

– Jag tror det finns en möjlighet [att Epstein lever].

På fråga var han i så fall skulle be­finna sig svarade hon:

– I Israel, enligt vad alla påstår.

Hervey hänvisar bland annat till ett inlägg som publicerades på 4chan strax efter Epsteins död, där författa­ren påstår sig vara kriminalvårdare på Metropolitan Correctional Center. Personen berättar om hur Epstein hanterades dagen innan han ska ha hittats död. Översatt till svenska ly­der inlägget:

”Jag säger inget mer efter det här, snälla försök inte dox:a mig, men igår natt efter räkningen klockan 04:15 tog de honom till sjukavdelningen i rull­stol, framknuffad, men inte en enda triage-sköterska säger att de pratade med honom. Nästa sak vi vet är att en skåpbil dyker upp? Vi gör inga förflytt­ningar på helger om inte en domare beordrar det. Nästa sak vi vet är att han sätts i en enskild cell och hänger sig? Här är grejen: skåpbilen skrev INTE in sig och vi registrerade inte registreringsnumret, och enligt tornet som släppte in honom genom grin­den satt en kille i grön militärklädsel (typ uniform) i baksätet på skåpbilen. Grabbar, jag skakar just nu men jag tror att de bytte ut honom.”

En halvtimme innan myndigheter gick ut med uppgifterna om Epsteins påstådda självmord publicerade en annan anonym 4chan-användare ett inlägg om att miljardären hittats död i sin cell. I Epsteinfilerna finns ett dokument som visar att FBI tog saken på så stort allvar att de skick­ade en stämning till 4chan om att få ut IP-numren till båda användarna. FBI identifierade i slutändan förfat­tarna och bakom skåpvagnsinlägget låg Roberto Grijalva – mycket riktigt en kriminalvårdare på Metropolitan Correctional Center som arbetade under natten då Epstein ska ha be­gått självmord.

Trots det häpnadsväckande inne­hållet i 4chan-inägget från en person som var på plats när Epstein dog kan man varken hitta någon utredning, uppföljning eller ens förhör med Gri­jalva i justitiedepartements databas.

Epsteins mystiska flyktplaner

Parallellt med uppgifterna om märk­liga förflyttningar finns i Epstein­filerna ytterligare material som bi­dragit till teorin om att han kan ha planerat något annat än självmord.

Bland brottsplatsbilderna i Epsteinfilerna finns foton på anteck­ningar som Epstein gjort innan han förklarades död. Den amerikanske psykologen John Garrison har analy­serat dessa och menar att mycket ty­der på att Epstein hade långtgående planer på att fly från anstalten och bege sig utomlands.*

Garrison, som är utbildad inom både klinisk och forensisk psykologi, förklarar bland annat att ”Red Notice = Ext” handlar om risken för Epstein att bli internationellt efterlyst och ut­lämnad till USA ifall han flyr utom­lands. Enligt Garrison är det också nyckeln till att förstå resten av an­teckningarna.

– Det var min första ledtråd när man ser på allt i sitt sammanhang: att Epstein planerade att fly till ett annat land, förklarar han i en video där han går igenom anteckningarna.

Anteckningarna är skrivna med ett visst kodspråk, och Garrison tol­kar dem som att Epstein övervägde möjligheten att en internationell ef­terlysning skulle kunna undvikas ge­nom en dödförklaring.

Längre ned på samma blad finns en anteckning som maskats av justi­tiedepartement, följt av anteckning­en ”Medical/pt?”. Ordet ”medical” fö­rekommer även i kriminalvårdaren Roberto Grijalvas 4chan-inlägg, där han beskrev hur Epstein fördes till sjukavdelningen i rullstol.

– Pt är vanligtvis en förkortning för patient, och det står uppenbarli­gen ”medical”. Så frågan är om det är så han planerar att transporteras, som en sjukvårdspatient? frågar sig Garrison.

Noteringarna ”G/”, ”computer- PB!???” och ”V.I” tolkar Garrison, med stöd i Epsteins tidigare mejl­formuleringar, som referenser till Ghislaine Maxwell, en dator i huset i Palm Beach samt Jungfruöarna (Vir­gin Islands), där Epsteins privata ö var belägen.

Motsägelsefulla uppgifter i utredningen

År 2023 publicerade USA:s justitie­departement en rapport om krimi­nalvårdsmyndighetens hantering av Jeffrey Epstein på Metropolitan Correctional Center i New York. I den framgår att personalen hade tydliga instruktioner om att kontrollera Epstein var trettionde minut. Trots detta konstaterar rapporten att ingen närmade sig cellen efter klock­an 22.39 den 9 augusti 2019. Fyra schemalagda räkningar av intagna mellan 22.00 och 05.00 genomfördes dessutom aldrig. Samtidigt fungera­de endast en av elva övervaknings­kameror.

Michael Franzese, som tidigare suttit i exakt den cell som Epstein var placerad i vid tiden för dödsfallet, har vid flera tillfällen bestämt hävdat att det är omöjligt att begå självmord även utan särskild övervakning.

– Jag har suttit åtta år i fängelse och jag har aldrig varit med om att kameror varit trasiga. Speciellt inte i kombination med att kriminalvår­dare inte går upp till cellerna. De kommer upp och tittar till dig hela tiden, till och med så att det är ibland är pinsamt att gå på toaletten för att de tittar in i cellen konstant, berättar Franzese i en intervju.

Trots att räkning av intagna inte gjordes, finns ifyllda räkningsformu­lär från den aktuella natten – förfal­skade, enligt rapporten. De innehål­ler dessutom siffror som inte går ihop. Avdelningen hade 72 intagna, men räkningarna listar ”73+1”, där­efter ”73” och senare ”72”. Ingen i personalen som arbetade under natten har kunnat förklara avvikel­serna, medan en mellanchef hävdar att det är hans handstil. Rapporten konstaterar att dokument ”förfal­skats för att få det att framgå som att kontroller genomförts”, men utreder inte vidare varför.

Enligt rapporten reste sig de två kriminalvårdarna som ansvarade för Epsteins avdelning – Tova Noel och Michael Thomas – ”inte vid något tillfälle” från sina platser under nat­ten. Offentliggjorda övervaknings­bilder visar samtidigt motsatsen: att vakterna rörde sig vid flera tillfällen.

I förhör berättar Noel vidare att hon vid 03.00 och 05.00 genomförde räkning på en annan avdelning, trots att hon enligt rapporten inte ens kon­trollerade den avdelning hon ansva­rade för. Inte heller detta beteende finns det någon förklaring till.

Men dessa avvikelser är långt ifrån de enda som man kan hitta justitiedepartementets utredning. Den konstaterar exempelvis att alla intagna låstes in i sina celler klockan 20:00 den 9 augusti, inklusive Epstein som var själv i sin cell trots den tyd­liga ordern om att han måste ha en cellkamrat.