Självmordspandemi bland världens unga i spåren av coronarestriktioner

En självmordspandemi bland unga har drabbat världen som följd av de restriktioner som införts i coronapandemins kölvatten. På flera håll överstiger antalet döda i självmord de som avlidit av själva viruset. Det verkar även som om anledningarna till självmorden är identiska globalt, men att vissa regioner är mer drabbade än andra.

Talespersoner för det globala hjälporganet UNICEF är trots allt optimistiska då det akuta läget utgör ett tillfälle för att bekämpa fördomar och införskaffa bättre skyddsutrustning till hjälparbetare. FN och WHO meddelar att den ökade mentala ohälsan och självmordsvågen troligen kommer leva kvar och nå sin topp först efter att själva pandemin är över.

USA: Fler självmord än dödsfall i corona

USA är ett land som ligger i täten i den dystra statistiken. Den förre presidenten Donald Trump varnade för en självmordsvåg i starten av pandemin, men blev då hårt kritiserad av sina politiska motståndare och media. Han framförde budskapet den 24:e mars förra året under en presskonferens om sin administrations coronaåtgärder. Trumps farhågor låg främst i hur en försämrad ekonomi skulle få människor att ta livet av sig i tusental.

Men trots att en skeptisk mediaapparat fördömde uttalandet och gjorde nedgörande ”faktakontroller” av det, tycks hans teorier pekat rätt – och det redan i närtid.

– Döda i självmord och överdoser överskrider just nu de som dött till följd av Covid-19-viruset, konstaterade chefen för CDC (Centers for Disease Control & Prevention), doktor. Robert Redfield, under en medicinsk konferens i juli. Han fortsatte med att beklaga att skolorna stängts, något han ville skulle åtgärdas på något sätt.

Och Redfield var inte ensam om sin oro. Andra yrkesverksamma inom vården vittnade också tidigt om en dold men minst lika dödlig pandemi – skymd av det influensavirus som media och politiker ständigt talade om.

Läkare och sköterskor vid John Muir Medical Center i Walnut Creek i Kalifornien kunde i maj 2020 konstatera att antalet självmord även där översteg antalet döda i Covid-19.

Traumasjuksköterskan Kacey Hansen, som arbetat vid institutionen i 33 år, och läkaren Mike deBoisblanc sade då till KGO-TV att de flesta som begick självmord var unga människor. Något som var tydligt avvikande från tidigare var också att de verkligen försökte att ta livet av sig – det handlade alltså inte om några uppmärksamhetssökande ”rop på hjälp”.

– De avser att dö, konstaterade Hansen helt enkelt och tillade att hon aldrig under sin karriär stött på något liknande.

I andra delstater hade man också sett en markant ökning av självmord.

Didi Hirsch’s Suicide Crisis Line i Los Angeles mottog mer än 1 500 telefonsamtal om coronaviruset i mars 2020, vilket var 75 gånger mer än månaden innan. Didi Hirsch, som är en av USA:s största stödlinjer för självmordsprevention, varnade då för en exponentiellt växande kris.

Ett antal amerikanska ungdomars tragiska öden med kusliga samband har det rapporterats om sedan pandemin började. De döda ungdomarnas förtvivlade föräldrar menar att deras barn skulle levt idag om inte restriktionerna hade införts.