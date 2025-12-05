Förlagsbutiken
Foto: Unsplash

Sjunkande inflation överraskar positivt

  06:55
INRIKES
Det blir allt dyrare att leva i Sverige. El, mat, boende – allt har skjutit i höjden de senaste åren. Men nu, mot slutet av 2025, faller inflationen äntligen något, rapporterar SCB.

– I november sjönk samtliga inflationsmått enligt preliminära siffror, säger Filip Hellberg, prisstatistiker på SCB. 

Enligt SCB:s preliminära statistik sjönk inflationen enligt Konsumentprisindex (KPI), som är den vanligaste formen att mäta inflationen, från 0,9 procent i oktober till 0,3 procent i november. Månadsförändringen för KPI från oktober till november var -0,4 procent.

För den andra formen av inflationsmått, KPIF, som är det mått riksbanken använder sig av var det, enligt många experter, även en överraskande positiv nivå som uppmättes. Marknaden antog, enligt de flesta banker, att inflationen skulle hamna på 2,5 procent, långt över Riksbankens mål på 2 procent. I stället blev det 2,3 procent vilket är en avsevärd förbättring av det ekonomiska läget.

Ljuspunkt i mörkret – bättre läge för svenska konsumenter

Enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, är det en riktig ljuspunkt i den annars tyngda svenska ekonomin.

– Inflationen faller tillbaka och det är positivt för alla hushåll. Det beror delvis på lägre elpriser men också lägre pristryck globalt, lägre producentpriser och starkare krona. En låg inflation ger utrymme för stimulanser för att lyfta svensk ekonomi, såsom finanspolitiska sådana i form av skattesänkningar exempelvis. Det kan förhoppningsvis sätta fart på hushållskonsumtionen, som är viktig för att svensk ekonomi ska lyfta, sade hon till Aftonbladet.

En annan positiv faktor är att den svenska kronan stärkts med över 17 procent hittills i år.

– Den starkare kronan gör vår import billigare, och det har bidragit till att få ned inflationen. Vi får mer för pengarna när vi reser utomlands och en stark krona är ett kvitto på att förtroendet för svensk ekonomi är stort, sade Bratt vidare men lade till en brasklapp:

– Dock har en starkare krona en negativ effekt på vårt sparande som är noterat i till exempel dollar, så som globalfonder. De går sämre än vad de annars skulle ha gjort.

  06:55

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

december 5, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
123 037 97 35

