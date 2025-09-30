Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Tidöpartierna presenterar ett av sina förhandsaviserade förslag till budgetpropositionen för 2026 års statsbudget. Stillbild: regeringen.se

Skatteförslag i budgeten för 2026

  • , 20:47
EKONOMI
På sedvanligt manér har regeringen lanserat såväl skatteförslag som andra åtgärder som kommer att finnas med i budgetpropositionen för 2026 års statsbudget. Flera förslag till sänkt skatt ska göra det mer lönsamt att arbeta, men också harmonisera skattenivåerna mellan arbete och pensioner. Man har också aviserat förslag som ska öka incitamenten att gå från bidragsberoende till arbete.

Att presentera de viktigaste politiska förslagen i stats­budgeten för nästkomman­de år portionsvis, innan budgetpropositionen lagts på riksda­gens bord, har blivit en favoritsport för regeringar under de senaste de­cennierna. Man förväntar sig där­med att få maximalt utbyte av det mediala intresset för de aktuella för­slagen. Vanligtvis bjuds media in till en presskonferens där man presen­terar ett förslag och så fortsätter det med ett eller några förslag i veckan, under en dryg månad innan hela pa­ketet landar på riksdagens bord för beslut.

I år överlämnas budgetpropositio­nen till riksdagen den 22 september, vilket dessvärre är några dagar ef­ter det att denna tidning går i tryck. Därför presenterar vi här ett urval av de förslag som regeringen har lanserat i förskott. Man kan konsta­tera att det handlar om flera olika skattesänkningsförslag, men också en skärpning av bidragsreglerna för migrerade som inte har någon arbetsinkomst och en hel del andra åtgärder som regeringen vill satsa på under valåret 2026.

Sänkta skatter

Under rubriken ”Mer pengar i plån­boken” presenterades ett större skattesänkningspaket den 8 sep­tember. Det paketet omfattar totalt 30,8 miljarder kronor och utgör en knapp tredjedel av det totala reformutrymmet, som uppgår till totalt cir­ka 100 miljarder kronor, i budgeten för 2026. Finansminister Elisabeth Svantesson offentliggjorde den re­kordstora reformramen under en presskonferens i samband med en budgetkonferens mellan Tidöpartierna på Harpsund den 22 augusti.

Några olika skatter som direkt på­verkar människors vardag finns med i regeringens skattesänkningspaket. Det handlar både om inkomstskattesänkningar och om sänkta punkt­skatter på el och drivmedel.

Sänkt ”elskatt”

Elpriserna har rusat de senaste åren, och detta vill regeringen stävja något genom att sänka skatten och införa ett högkostnadsskydd. Foto: Pixabay

Energiskatten på el är en av de skat­ter som tär hårt på plånboken för många hushåll och företag. Elskatten är nu 43,9 öre, exklusive moms, per kWh. Så sent som i maj i år remitte­rades en departementspromemoria, där man redovisade ett förslag om att sänka energiskatten på el, det vi vanligen kallar för ”elskatt”, med 2,8 öre exkl. moms, vilket skulle ha givit en totaleffekt på 3,5 öre med moms, per kWh. Vid presskonferensen den 8 september presenterade regering­en förslaget, men nu med en krafti­gare sänkning på 7,8 öre, till 36,1 öre per kWh, från och med den 1 januari 2026. Effekten med moms blir 9,88 öre per kWh i besparing. Med 10 000 kWh i årsförbrukning blir det alltså en skattesänkning för en familj med knappt 1 000 kronor per år.

I presentationen den 8 september poängterade Oscar Sjöstedt (SD) att sänkningen av elskatt gäller ”hela Sverige”. Det sades dock ingenting om att den sänkningen skulle ersätta Norrlandsavdraget (se faktarutan), vilket bör tolkas så att det finns kvar även efter den 1 januari 2026.

Högkostnadsskydd

Utöver den sänkta elskatten lägger regeringen ett förslag om att införa ett högkostnadsskydd mot höga el­priser för hushåll från och med den 1 november 2025 till den 31 december 2026. Syftet med det är att skydda hushållen mot alltför stora fluktua­tioner i det numera påtagligt volatila elpriset. Skyddet ska gälla om det ge­nomsnittliga spotpriset på el under en månad överstiger 1,50 kr/kWh inom det elområde man tillhör, men det gäller bara i elprisområde 3 och 4 (södra och mellersta Sverige). För­slaget föreslås träda i kraft den 1 ja­nuari 2026.

Ett elpris på 1,50 kronor per kWh har dock sällan nåtts som ett genom­snitt under en månad, i Sverige. Det handlar historiskt om några måna­der totalt under 2022 och 2023. Man kan därför konstatera att det är ett skydd som griper in i nödfall, vilket kan uppfattas som logiskt, eftersom syftet uppges vara att skydda mot ex­trema priser.

Kritik har riktats mot förslaget från bland andra näringslivets ideo­logiska tankesmedja Timbro, som i en artikel menar att det ”försvagar även drivkrafterna att spara el när elsys­temet är som mest pressat”. Just den kritiken haltar dock i sig, eftersom det i ett krisläge inte finns särskilt stora möjligheter, eller egentligen inte några alls, för elkonsumenterna att påverka sin elkonsumtion.

Sänkt inkomstskatt

I denna del handlar det om sänkt skatt på inkomst av tjänst, det vill säga skatt på lön, men också på pen­sioner. När det gäller skatten på pen­sion så är regeringens ambition att harmonisera skattesatserna, med motiveringen att pension är upp­skjuten lön. Det är en fråga som varit på dagordningen under en lång följd av år och som drivits av olika par­tier. Sverigedemokraterna har till exempel haft ett sådant förslag i sina budgetalternativ åtminstone sedan 2014. Även Socialdemokraterna har pratat om att lösa denna knut länge, men mäktade inte med att genom­föra en sådan reform under sina se­naste regeringsperioder 2014–2022.

En viktig del av inkomstskattejusteringarna handlar om att sjuk- och aktivitetsersättning skall jämställas med inkomst av tjänst skattemässigt. Åtgärden innebär en genomsnittlig skatteminskning för denna grupp med cirka 1 800 kronor per person och år.

Man kan tänka sig att det är SD som påverkat regeringen i denna fråga. Att det också är Sverigedemo­kraternas ekonomisk-politiske talesperson, Oscar Sjöstedt, som hade den frågan på sin lott under press­konferensen när plånboksfrågorna presenterades, är en tydlig vink om att så är fallet. Man vill helt enkelt ha sina hjärtefrågor att prata om, för att adressera de väljare som man locka­de i det senaste valet. Det kan också vara på sin plats att konstatera att det var SD som fick den längsta talar­tiden under presskonferensen, vilket kan vara betingat av att partiet är det största partiet i regeringsunderlaget.

Sänkt maxtaxa för förskola och fritidshem

Maxtaxan för förskolan infördes 2001 efter att Göran Person (S) kre­erade förslaget under valrörelsen, för att vända ett hotande nederlag i valet 1998. Det var en av de dyraste reformer som S har genomfört, men löste en svår fråga för Socialdemo­kraterna, som då hade obligatorisk förskola på programmet. Avgifterna kunde bli skyhöga för de med stora inkomster, vilket hade växlat upp retoriken om orättvisa avgifter som också skiftade mycket mellan olika kommuner. Löftet om en maxtaxa i förskolan och fritidsverksamheten blev sannolikt en av de faktorer som avgjorde valet till Socialdemokrater­nas fördel, när den tog udden av de borgerliga partiernas kritik mot de höga avgifterna för föräldrarna. Det fanns dock fortfarande en omfattan­de kritik mot att förslaget bidrog till att skapa ett tvång och underminera valfriheten för barnomsorg. De bor­gerliga ville istället införa ett barn­omsorgsstöd som föräldrar skulle kunna använda för att finansiera sin egen barnomsorg. Maxtaxan bidrog därmed till att möjliggöra en kollekti­visering av barnomsorgen med vän­sterns logik som rättesnöre.

Att de borgerliga partierna inte har drivit frågan om att riva upp kravet på obligatorisk förskola och ersätta maxtaxan med det barnomsorgskonto på 40 000 kronor per barn som man föreslog i sin gemen­samma motion mot maxtaxan, får man se som en allmän vänstervrid­ning i den svenska politiken.

Idag saknas det helt en politisk opposition mot den obligatoriska förskolan och resonemanget är en­bart inriktat på kostnaden. En vik­tig aspekt på det är den havererade integrationen av stora grupper av migranter, där barnen inte har det svenska språket som sitt förstaspråk, trots att de kanske är födda i Sverige. Förskolan blir då ett sätt att försöka integrera dessa barn i svenskan och då behöver man vara tillsammans med svensktalande barn i försko­lan – vare sig dessa vill eller inte. Det betyder att valfriheten på barnomsorgsområdet offras på integra­tionsaltaret.

Regeringens förslag till sänkt tak i maxtaxan för förskola och fritids­hem, istället för att driva sin egent­liga ideologiska grundtes om föräld­raansvar och valfrihet, bör ses i det sammanhanget. Det förslag man lägger fram i budgeten för 2026 sän­ker avgifterna för en genomsnittlig familj med två barn i förskoleåldern med cirka 375 kronor per månad, enligt de uppgifter som lämnades på presskonferensen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

Höjt bostadsbidrag för låginkomsttagare

Bostadsbidraget höjs med som mest 800 kronor per månad för familjer med ett barn och 1 000 kronor per månad för familjer med två eller flera barn.

– Nu gör vi en historisk höjning av bostadsbidraget, riktat mot ekono­miskt svaga barnfamiljer. Boende­kostnaden är den största kostnaden varje månad för många barnfamil­jer. Genom höjda bostadsbidrag för barnfamiljer stöttar vi hushåll som har det tufft, sade äldre- och social­försäkringsminister Anna Tenje, när hon presenterade förslaget under presskonferensen.

Höjningen av bostadsbidraget föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Halverad matmoms

En av de stora reformer som reger­ingen sjösätter i sin budgetproposi­tion är en sänkning av matmomsen från 12 procent till 6 procent. Reger­ingen motiverar denna reform med de kraftiga höjningar av matpriserna som vi haft i Sverige de senaste åren. Mellan 2022 och 2025 har det sam­lade matprisindexet ökat med drygt 25 procent, enligt Jordbruksverkets statistik. Den största delen av ök­ningen koncentrerades till åren 2022 till 2024, men prisutvecklingen har fortsatt även under innevarande år.

Matpriserna har rusat de senaste åren, och detta vill regeringen stävja något genom att sänka momsen på livsmedel. Foto: Pixabay

Förslaget presenterades den 4 sep­tember 2025 och har mött varierade reaktioner. Vissa farhågor finns om att en momssänkning inte rullas med hela vägen ut till konsumenterna, utan bara leder till höjda nettopriser och därmed ökade vinster i detalj­handeln och tidigare led i kedjan.

Organisationen Svensk Handel, som är en intresseorganisation för företag inom parti-, detalj- och e-handel, välkomnar dock förslaget om sänkt matmoms.

– Momssänkningen är ett mycket välkommet förslag som kommer att lätta på bördan för många pressade hushåll. Förhoppningsvis kan denna momssänkning, tillsammans med andra åtgärder, också bidra till att konsumtionen kan öka generellt, sä­ger Svensk Handels vd Sofia Larsen i ett pressmeddelande.

Den sänkta momssatsen på mat innebär en minskad skatteintäkt på 15,95 miljarder kronor 2026, enligt regeringens beräkningar. Det bety­der att potentialen i ökad köpkraft för konsumenterna ligger på ungefär samma nivå. Om man sedan använ­der denna situation till att handla mer, spara eller amortera av sina låneskulder återstår att se.

Man kan också anta att regering­en tagit intryck av flera andra län­der som använt en sänkt matmoms som verktyg för att öka människors möjlighet att köpa bra mat till rim­liga priser. Spanien är ett sådant exempel, där man helt avskaffade moms på basvaror under delar av pandemin, av detta skäl. Man hade också en diversifierad matmoms re­dan innan pandemin, för att under­lätta för de med små marginaler att inhandla basvaror, som bröd, ägg, grönsaker med mera. Denna situa­tion har man också idag, efter det att den extraordinära åtgärden med slo­pad moms har avvecklats.

Den lägsta matmomsen i Spanien är idag 4 procent och den ”ordinarie” matmomsen är 10 procent, medan ”full” moms är 21 procent. Frankrike har ännu lägre momssatser med 20, 10, 5,5 respektive 2,1 procent. Högst moms har Ungern med 27, 18 och 5 procent, samt Danmark med 25 pro­cent på all handel mot konsument.

Lägre förmånsskatt på kollektivtrafiken

Förmånsbeskattningen för arbets­givarbetalda månads- eller årskort på kollektivtrafik föreslås sänkas så att värdet upp till 13 000 kronor per år bara skall beskattas till 50 procent. Det innebär att bara halva värdet tas upp till beskattning upp till takbelop­pet, och om värdet överstiger 13 000 kronor per år skall det överskjutan­de beloppet tas upp till beskattning. Ändringen, som föreslås träda ikraft den 1 juli 2026, gäller även för färd­tjänst som utnyttjas för arbetsresor.

Skattefri laddning av elfordon

Regeringen föreslår att den tillfälliga skattefriheten för laddning av el­fordon på arbetsplatsen, som gäller från 1 juli 2023 till 30 juni 2026, per­manentas. Det innebär att anställda även fortsättningsvis skall kunna ladda sina elbilar eller laddhybrider på jobbet utan att förmånsbeskat­tas, om arbetsgivaren betalar elen. Man föreslår också att personer som har en så kallad laddhybrid som tjänstebil ska ha rätt till avdrag för drivmedelskostnader vid tjänsteresor – även om bilen laddats gratis på arbetsplatsen. Permanentningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

Sist men inte minst: Dans

Som avslutning på detta urval av förslag tar vi med en glad nyhet för alla danssugna som kommer att få sänkt moms på inträdet till tillställ­ningar med dans, från nuvarande 25 procent till 6 procent. Åtgärden vidtas för att sätta dansen där den hör hemma, nämligen på den kultu­rella arenan. Momssatsen för andra kulturaktiviteter är 6 procent sedan tidigare och från och med den 1 juli 2026 betraktas alltså dans som kul­tur i konungariket Sverige.

Dans är kultur. En efterlängtad erkänsla, även skattemässigt, som kulturell aktivitet, riktas nu mot danstillställningar, som får ”kulturmoms” på 6 procent. Foto: Nya Tider
Dela artikeln
  • , 20:47

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Olle Felten

Fd ledamot av Riksdagens skatteutskott och Riksbanksfullmäktige
september 30, 2025

Relaterat

Statens budget för 2025 beslutad av riksdagen

Statens budget för 2025 beslutad av riksdagen

av Olle Felten
december 29, 2024

🟠 EKONOMI Trots det senaste årets räntechocker för många hushåll, föreslår en utredare återigen lättnader i amorteringskraven. Att minskade amorteringar leder till högre priser och ökad belåning är ett välkänt faktum, liksom att bankerna i stor utsträckning lever på räntenettot.

Läs även:

BRICS och USA – Nya steg mot en bipolär världsordning

BRICS och USA – Nya steg mot en bipolär världsordning

av Olle Felten
augusti 28, 2025

🟠 EKONOMI Alltmer tyder på att vi närmar oss en mer utvecklad bipolär – inte multipolär – världsordning. De stora institutioner som använts för att bygga den ekonomiska världsordning vi vant oss vid ser ut att hamna i skottgluggen när ett expanderande BRICS-samarbete kolliderar med USA:s ambition att leda världen.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Visdomar i repris
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Visdomar i repris

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT18web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.