Skatteförslag i budgeten för 2026

Att presentera de viktigaste politiska förslagen i stats­budgeten för nästkomman­de år portionsvis, innan budgetpropositionen lagts på riksda­gens bord, har blivit en favoritsport för regeringar under de senaste de­cennierna. Man förväntar sig där­med att få maximalt utbyte av det mediala intresset för de aktuella för­slagen. Vanligtvis bjuds media in till en presskonferens där man presen­terar ett förslag och så fortsätter det med ett eller några förslag i veckan, under en dryg månad innan hela pa­ketet landar på riksdagens bord för beslut.

I år överlämnas budgetpropositio­nen till riksdagen den 22 september, vilket dessvärre är några dagar ef­ter det att denna tidning går i tryck. Därför presenterar vi här ett urval av de förslag som regeringen har lanserat i förskott. Man kan konsta­tera att det handlar om flera olika skattesänkningsförslag, men också en skärpning av bidragsreglerna för migrerade som inte har någon arbetsinkomst och en hel del andra åtgärder som regeringen vill satsa på under valåret 2026.

Sänkta skatter

Under rubriken ”Mer pengar i plån­boken” presenterades ett större skattesänkningspaket den 8 sep­tember. Det paketet omfattar totalt 30,8 miljarder kronor och utgör en knapp tredjedel av det totala reformutrymmet, som uppgår till totalt cir­ka 100 miljarder kronor, i budgeten för 2026. Finansminister Elisabeth Svantesson offentliggjorde den re­kordstora reformramen under en presskonferens i samband med en budgetkonferens mellan Tidöpartierna på Harpsund den 22 augusti.

Några olika skatter som direkt på­verkar människors vardag finns med i regeringens skattesänkningspaket. Det handlar både om inkomstskattesänkningar och om sänkta punkt­skatter på el och drivmedel.

Sänkt ”elskatt”

Energiskatten på el är en av de skat­ter som tär hårt på plånboken för många hushåll och företag. Elskatten är nu 43,9 öre, exklusive moms, per kWh. Så sent som i maj i år remitte­rades en departementspromemoria, där man redovisade ett förslag om att sänka energiskatten på el, det vi vanligen kallar för ”elskatt”, med 2,8 öre exkl. moms, vilket skulle ha givit en totaleffekt på 3,5 öre med moms, per kWh. Vid presskonferensen den 8 september presenterade regering­en förslaget, men nu med en krafti­gare sänkning på 7,8 öre, till 36,1 öre per kWh, från och med den 1 januari 2026. Effekten med moms blir 9,88 öre per kWh i besparing. Med 10 000 kWh i årsförbrukning blir det alltså en skattesänkning för en familj med knappt 1 000 kronor per år.

I presentationen den 8 september poängterade Oscar Sjöstedt (SD) att sänkningen av elskatt gäller ”hela Sverige”. Det sades dock ingenting om att den sänkningen skulle ersätta Norrlandsavdraget (se faktarutan), vilket bör tolkas så att det finns kvar även efter den 1 januari 2026.

Högkostnadsskydd

Utöver den sänkta elskatten lägger regeringen ett förslag om att införa ett högkostnadsskydd mot höga el­priser för hushåll från och med den 1 november 2025 till den 31 december 2026. Syftet med det är att skydda hushållen mot alltför stora fluktua­tioner i det numera påtagligt volatila elpriset. Skyddet ska gälla om det ge­nomsnittliga spotpriset på el under en månad överstiger 1,50 kr/kWh inom det elområde man tillhör, men det gäller bara i elprisområde 3 och 4 (södra och mellersta Sverige). För­slaget föreslås träda i kraft den 1 ja­nuari 2026.

Ett elpris på 1,50 kronor per kWh har dock sällan nåtts som ett genom­snitt under en månad, i Sverige. Det handlar historiskt om några måna­der totalt under 2022 och 2023. Man kan därför konstatera att det är ett skydd som griper in i nödfall, vilket kan uppfattas som logiskt, eftersom syftet uppges vara att skydda mot ex­trema priser.

Kritik har riktats mot förslaget från bland andra näringslivets ideo­logiska tankesmedja Timbro, som i en artikel menar att det ”försvagar även drivkrafterna att spara el när elsys­temet är som mest pressat”. Just den kritiken haltar dock i sig, eftersom det i ett krisläge inte finns särskilt stora möjligheter, eller egentligen inte några alls, för elkonsumenterna att påverka sin elkonsumtion.

Sänkt inkomstskatt

I denna del handlar det om sänkt skatt på inkomst av tjänst, det vill säga skatt på lön, men också på pen­sioner. När det gäller skatten på pen­sion så är regeringens ambition att harmonisera skattesatserna, med motiveringen att pension är upp­skjuten lön. Det är en fråga som varit på dagordningen under en lång följd av år och som drivits av olika par­tier. Sverigedemokraterna har till exempel haft ett sådant förslag i sina budgetalternativ åtminstone sedan 2014. Även Socialdemokraterna har pratat om att lösa denna knut länge, men mäktade inte med att genom­föra en sådan reform under sina se­naste regeringsperioder 2014–2022.

En viktig del av inkomstskattejusteringarna handlar om att sjuk- och aktivitetsersättning skall jämställas med inkomst av tjänst skattemässigt. Åtgärden innebär en genomsnittlig skatteminskning för denna grupp med cirka 1 800 kronor per person och år.

Man kan tänka sig att det är SD som påverkat regeringen i denna fråga. Att det också är Sverigedemo­kraternas ekonomisk-politiske talesperson, Oscar Sjöstedt, som hade den frågan på sin lott under press­konferensen när plånboksfrågorna presenterades, är en tydlig vink om att så är fallet. Man vill helt enkelt ha sina hjärtefrågor att prata om, för att adressera de väljare som man locka­de i det senaste valet. Det kan också vara på sin plats att konstatera att det var SD som fick den längsta talar­tiden under presskonferensen, vilket kan vara betingat av att partiet är det största partiet i regeringsunderlaget.

Sänkt maxtaxa för förskola och fritidshem

Maxtaxan för förskolan infördes 2001 efter att Göran Person (S) kre­erade förslaget under valrörelsen, för att vända ett hotande nederlag i valet 1998. Det var en av de dyraste reformer som S har genomfört, men löste en svår fråga för Socialdemo­kraterna, som då hade obligatorisk förskola på programmet. Avgifterna kunde bli skyhöga för de med stora inkomster, vilket hade växlat upp retoriken om orättvisa avgifter som också skiftade mycket mellan olika kommuner. Löftet om en maxtaxa i förskolan och fritidsverksamheten blev sannolikt en av de faktorer som avgjorde valet till Socialdemokrater­nas fördel, när den tog udden av de borgerliga partiernas kritik mot de höga avgifterna för föräldrarna. Det fanns dock fortfarande en omfattan­de kritik mot att förslaget bidrog till att skapa ett tvång och underminera valfriheten för barnomsorg. De bor­gerliga ville istället införa ett barn­omsorgsstöd som föräldrar skulle kunna använda för att finansiera sin egen barnomsorg. Maxtaxan bidrog därmed till att möjliggöra en kollekti­visering av barnomsorgen med vän­sterns logik som rättesnöre.

Att de borgerliga partierna inte har drivit frågan om att riva upp kravet på obligatorisk förskola och ersätta maxtaxan med det barnomsorgskonto på 40 000 kronor per barn som man föreslog i sin gemen­samma motion mot maxtaxan, får man se som en allmän vänstervrid­ning i den svenska politiken.

Idag saknas det helt en politisk opposition mot den obligatoriska förskolan och resonemanget är en­bart inriktat på kostnaden. En vik­tig aspekt på det är den havererade integrationen av stora grupper av migranter, där barnen inte har det svenska språket som sitt förstaspråk, trots att de kanske är födda i Sverige. Förskolan blir då ett sätt att försöka integrera dessa barn i svenskan och då behöver man vara tillsammans med svensktalande barn i försko­lan – vare sig dessa vill eller inte. Det betyder att valfriheten på barnomsorgsområdet offras på integra­tionsaltaret.

Regeringens förslag till sänkt tak i maxtaxan för förskola och fritids­hem, istället för att driva sin egent­liga ideologiska grundtes om föräld­raansvar och valfrihet, bör ses i det sammanhanget. Det förslag man lägger fram i budgeten för 2026 sän­ker avgifterna för en genomsnittlig familj med två barn i förskoleåldern med cirka 375 kronor per månad, enligt de uppgifter som lämnades på presskonferensen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

Höjt bostadsbidrag för låginkomsttagare

Bostadsbidraget höjs med som mest 800 kronor per månad för familjer med ett barn och 1 000 kronor per månad för familjer med två eller flera barn.

– Nu gör vi en historisk höjning av bostadsbidraget, riktat mot ekono­miskt svaga barnfamiljer. Boende­kostnaden är den största kostnaden varje månad för många barnfamil­jer. Genom höjda bostadsbidrag för barnfamiljer stöttar vi hushåll som har det tufft, sade äldre- och social­försäkringsminister Anna Tenje, när hon presenterade förslaget under presskonferensen.

Höjningen av bostadsbidraget föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Halverad matmoms

En av de stora reformer som reger­ingen sjösätter i sin budgetproposi­tion är en sänkning av matmomsen från 12 procent till 6 procent. Reger­ingen motiverar denna reform med de kraftiga höjningar av matpriserna som vi haft i Sverige de senaste åren. Mellan 2022 och 2025 har det sam­lade matprisindexet ökat med drygt 25 procent, enligt Jordbruksverkets statistik. Den största delen av ök­ningen koncentrerades till åren 2022 till 2024, men prisutvecklingen har fortsatt även under innevarande år.

Förslaget presenterades den 4 sep­tember 2025 och har mött varierade reaktioner. Vissa farhågor finns om att en momssänkning inte rullas med hela vägen ut till konsumenterna, utan bara leder till höjda nettopriser och därmed ökade vinster i detalj­handeln och tidigare led i kedjan.

Organisationen Svensk Handel, som är en intresseorganisation för företag inom parti-, detalj- och e-handel, välkomnar dock förslaget om sänkt matmoms.

– Momssänkningen är ett mycket välkommet förslag som kommer att lätta på bördan för många pressade hushåll. Förhoppningsvis kan denna momssänkning, tillsammans med andra åtgärder, också bidra till att konsumtionen kan öka generellt, sä­ger Svensk Handels vd Sofia Larsen i ett pressmeddelande.

Den sänkta momssatsen på mat innebär en minskad skatteintäkt på 15,95 miljarder kronor 2026, enligt regeringens beräkningar. Det bety­der att potentialen i ökad köpkraft för konsumenterna ligger på ungefär samma nivå. Om man sedan använ­der denna situation till att handla mer, spara eller amortera av sina låneskulder återstår att se.

Man kan också anta att regering­en tagit intryck av flera andra län­der som använt en sänkt matmoms som verktyg för att öka människors möjlighet att köpa bra mat till rim­liga priser. Spanien är ett sådant exempel, där man helt avskaffade moms på basvaror under delar av pandemin, av detta skäl. Man hade också en diversifierad matmoms re­dan innan pandemin, för att under­lätta för de med små marginaler att inhandla basvaror, som bröd, ägg, grönsaker med mera. Denna situa­tion har man också idag, efter det att den extraordinära åtgärden med slo­pad moms har avvecklats.

Den lägsta matmomsen i Spanien är idag 4 procent och den ”ordinarie” matmomsen är 10 procent, medan ”full” moms är 21 procent. Frankrike har ännu lägre momssatser med 20, 10, 5,5 respektive 2,1 procent. Högst moms har Ungern med 27, 18 och 5 procent, samt Danmark med 25 pro­cent på all handel mot konsument.

Lägre förmånsskatt på kollektivtrafiken

Förmånsbeskattningen för arbets­givarbetalda månads- eller årskort på kollektivtrafik föreslås sänkas så att värdet upp till 13 000 kronor per år bara skall beskattas till 50 procent. Det innebär att bara halva värdet tas upp till beskattning upp till takbelop­pet, och om värdet överstiger 13 000 kronor per år skall det överskjutan­de beloppet tas upp till beskattning. Ändringen, som föreslås träda ikraft den 1 juli 2026, gäller även för färd­tjänst som utnyttjas för arbetsresor.

Skattefri laddning av elfordon

Regeringen föreslår att den tillfälliga skattefriheten för laddning av el­fordon på arbetsplatsen, som gäller från 1 juli 2023 till 30 juni 2026, per­manentas. Det innebär att anställda även fortsättningsvis skall kunna ladda sina elbilar eller laddhybrider på jobbet utan att förmånsbeskat­tas, om arbetsgivaren betalar elen. Man föreslår också att personer som har en så kallad laddhybrid som tjänstebil ska ha rätt till avdrag för drivmedelskostnader vid tjänsteresor – även om bilen laddats gratis på arbetsplatsen. Permanentningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

Sist men inte minst: Dans

Som avslutning på detta urval av förslag tar vi med en glad nyhet för alla danssugna som kommer att få sänkt moms på inträdet till tillställ­ningar med dans, från nuvarande 25 procent till 6 procent. Åtgärden vidtas för att sätta dansen där den hör hemma, nämligen på den kultu­rella arenan. Momssatsen för andra kulturaktiviteter är 6 procent sedan tidigare och från och med den 1 juli 2026 betraktas alltså dans som kul­tur i konungariket Sverige.