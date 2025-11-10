Släpp fram nya partier!

Det borde gå att skapa samma nyfikenhet för nya partier som för ra­dions sommarpratare. För att som parti bli ak­tuell för att uppmärk­sammas av Public service borde en regel vara att man kan visa upp ett heltäckande partiprogram och en organisation. Partierna får växa till sig på nätet innan de kan räkna med uppmärksamhet från Public Service.

Även övriga media bör ha ett större intresse för nystartade par­tier. Var nyfikna i stället för fördum­mande. Detta nya perspektiv skulle garanterat sätta fart på demokratin i Sverige.

Att public service inte inför den­na publikfriande insats torde helt en­kelt bero på att man inte gillar vad de små uppstickarpartierna står för. Hur kan annars ointresset för att vi­talisera demokratin förklaras? Man gillar inte att AFS ska få chansen att berätta om sin politik, för det skulle kunna bära in i riksdagen. Likadant för Medborgerlig samling och för Elsa Widdings nya parti Ambition Sverige som rekryterat frivilliga ex­perter med ambition att täcka upp ett femtontal viktiga politikområden som förtjänar att bli uppmärksam­made. Att media undanhåller sina läsare och lyssnare den här typen av information är att svika sitt uppdrag. Detta särskilt som ett par gamla par­tier har opinionssiffror som antyder att de kommer under spärrgränsen vid nästa val, vilket ökar möjlighe­terna till viktig förnyelse.

Om ingen attitydförändring kom­mer till stånd kommer speciellt Elsa Widdings nya parti att förbigås med tystnad, för hon klassades som klimatförnekare vilket räckte för att media skulle ignorera henne. Kom­mer hon ändå att uppmärksammas blir det förmodligen genom kritik.

Public service synes alltså med­vetet avstå från en vitalisering av svensk politik. Beteendet återfinns inom hela det mediala etablisse­manget, bland rikstidningar och öv­riga. Högerpartier ska inte få chan­sen att få synas. Detta kan inte bero på annat än att vänsterliberalismen bland journalister dominerar.

Medierna fyller en viktig funk­tion i form av att motivera individer att delta i den demokratiska proces­sen. Genom att till exempel rappor­tera om nya politiska initiativ och ge exempel på aktivt deltagande kan de inspirera till personligt politiskt en­gagemang. Så sker inte.

Njuggheten mot nya partier blir extra allvarlig då de etablerade par­tierna har blivit trötta med låga med­lemsantal.

Nya partier tar upp lösningar på problem som existerande partier medverkat till och som de av naturliga skäl har svårt att rätta till