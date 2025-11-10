Släpp fram nya partier!

Det borde gå att skapa samma nyfikenhet för nya partier som för radions sommarpratare. För att som parti bli aktuell för att uppmärksammas av Public service borde en regel vara att man kan visa upp ett heltäckande partiprogram och en organisation. Partierna får växa till sig på nätet innan de kan räkna med uppmärksamhet från Public Service.
Även övriga media bör ha ett större intresse för nystartade partier. Var nyfikna i stället för fördummande. Detta nya perspektiv skulle garanterat sätta fart på demokratin i Sverige.
Att public service inte inför denna publikfriande insats torde helt enkelt bero på att man inte gillar vad de små uppstickarpartierna står för. Hur kan annars ointresset för att vitalisera demokratin förklaras? Man gillar inte att AFS ska få chansen att berätta om sin politik, för det skulle kunna bära in i riksdagen. Likadant för Medborgerlig samling och för Elsa Widdings nya parti Ambition Sverige som rekryterat frivilliga experter med ambition att täcka upp ett femtontal viktiga politikområden som förtjänar att bli uppmärksammade. Att media undanhåller sina läsare och lyssnare den här typen av information är att svika sitt uppdrag. Detta särskilt som ett par gamla partier har opinionssiffror som antyder att de kommer under spärrgränsen vid nästa val, vilket ökar möjligheterna till viktig förnyelse.
Om ingen attitydförändring kommer till stånd kommer speciellt Elsa Widdings nya parti att förbigås med tystnad, för hon klassades som klimatförnekare vilket räckte för att media skulle ignorera henne. Kommer hon ändå att uppmärksammas blir det förmodligen genom kritik.
Public service synes alltså medvetet avstå från en vitalisering av svensk politik. Beteendet återfinns inom hela det mediala etablissemanget, bland rikstidningar och övriga. Högerpartier ska inte få chansen att få synas. Detta kan inte bero på annat än att vänsterliberalismen bland journalister dominerar.
Medierna fyller en viktig funktion i form av att motivera individer att delta i den demokratiska processen. Genom att till exempel rapportera om nya politiska initiativ och ge exempel på aktivt deltagande kan de inspirera till personligt politiskt engagemang. Så sker inte.
Njuggheten mot nya partier blir extra allvarlig då de etablerade partierna har blivit trötta med låga medlemsantal.
Nya partier tar upp lösningar på problem som existerande partier medverkat till och som de av naturliga skäl har svårt att rätta till