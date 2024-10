Slopad flygskatt, billigare bensin och ökat jobbskatteavdrag

Under de senaste månader­na har regeringen aviserat förslag om olika skatteför­ändringar som skall bakas in i statens budget för 2025, respek­tive prognosen för 2026 och 2027. Regeringar brukar utlysa en lång rad presskonferenser för att presentera förslag som skall läggas fram i bud­geten under ett par månader innan själva budgeten presenteras. Det är regeringars sätt att marknadsföra förslag som man tror kan locka välja­re. Nya Tider har därför gått igenom de viktigaste av de skatteförslag som presenterats i förväg och samman­ställer delar av dem nedan, med en kortfattad beskrivning av innebör­den av respektive förslag.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?