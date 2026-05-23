Janez Janša är en veteran inom slovensk politik. Han har nu utsetts till premiärminister för fjärde gången. Stillbild YouTube

Slovenien: Janez Janšas valets vinnare

  • , 19:15
UTRIKES
Det slovenska parlamentet har valt Janez Janša till premiärminister för en fjärde mandatperiod. Ledaren för Slovenska demokratiska partiet (SDS), en ledarfigur inom den nationalistiska högern och en uttalad beundrare av Donald Trump, fick 51 röster för, 36 emot. Denna seger bygger på ett minoritetskoalitionsavtal med center-högerpartier, kompletterat med stöd från ett protestparti som inte formellt deltar i den verkställande makten, ungefär som Sverigedemokraterna och den nuvarande svenska regeringen.

Parlamentsvalet den 22 mars gav ingen klar majoritet. Avgående premiärminister Robert Golob (center-vänster Frihetsrörelsen) misslyckades med att bilda en stabil koalition trots en knapp ledning. Janša, 67, som redan varit regeringschef tre gånger tidigare, återvänder därför till makten i en kontext av politisk splittring. Janša står nära Viktor Orbán och har länge försvarat en diskurs centrerad kring ”slovenska värderingar”, den traditionella familjen, nationell suveränitet och en viss misstro mot EU:s orienteringar som anses alltför centraliserande.

Det slovenska valet är inte en isolerad händelse, utan är en del av en bredare trend som observerats de senaste åren i Europa. En utveckling i land efter land av politiska krafter som sätter försvaret av nationell identitet, gränskontroller och statens intressen i centrum för sitt agerande. Från Ungern till Italien (trots Orbáns förlust), i några nyligen genomförda val i Central- och Östeuropa, och till och med i Storbritannien, verkar väljarna uttrycka en växande efterfrågan på suveränistisk patriotism.

I detta sammanhang utmanar Janšas återkomst direkt Europeiska kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen. Han ses ofta som en dissonant röst inom unionen, och driver en linje som implicit utmanar modellen för övernationell integration och de inriktningar som är i linje med en globalistisk agenda inspirerad av organisationer som World Economic Forum. Migration, ekologisk omställning, Brysselinstitutionernas roll: detta är alla ämnen där europeiska suveränister kräver större inflytande.

Det återstår att se om Janšas fjärde mandatperiod kommer att innebära någon förändring i Sloveniens politik eller om balansen i koalitionen är för skör. Det slovenska valet bekräftar dock att vågen av nationell självständighet och kritik mot ”hela Bryssel” fortsätter att sprida sig över Europa.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

maj 23, 2026

Relaterat

Den flamländske nationalisten Bart De Wever utses till belgisk premiärminister

av Filip Johansson
februari 5, 2025

🟠 UTRIKES Socialkonservativa och nationella vindar fortsätter att blåsa. Efter sju månaders förhandlingar, under vilka liberalen Alexander De Croo, en av förlorarna i valet i juni förra året, skötte expeditionsministären, utsågs Bart De Wever, ledare för Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA (Nya flamländska alliansen, reds anm.), till premiärminister i Belgien måndagen den 3 februari.

Storbritannien börjar köpa ryska oljeprodukter igen

av Filip Johansson
maj 21, 2026

🟠 UTRIKES Medan Keir Starmer och hans Labourministrar fortsätter att tala om ”orubblig solidaritet” med Ukraina och behovet av att ”få Putin att betala”, har den brittiska regeringen just i smyg undertecknat ett tillstånd som återigen godkänner import av diesel och fotogen raffinerad från rysk olja.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
