Slovenien: Janez Janšas valets vinnare

Parlamentsvalet den 22 mars gav ingen klar majoritet. Avgående premiärminister Robert Golob (center-vänster Frihetsrörelsen) misslyckades med att bilda en stabil koalition trots en knapp ledning. Janša, 67, som redan varit regeringschef tre gånger tidigare, återvänder därför till makten i en kontext av politisk splittring. Janša står nära Viktor Orbán och har länge försvarat en diskurs centrerad kring ”slovenska värderingar”, den traditionella familjen, nationell suveränitet och en viss misstro mot EU:s orienteringar som anses alltför centraliserande.

Det slovenska valet är inte en isolerad händelse, utan är en del av en bredare trend som observerats de senaste åren i Europa. En utveckling i land efter land av politiska krafter som sätter försvaret av nationell identitet, gränskontroller och statens intressen i centrum för sitt agerande. Från Ungern till Italien (trots Orbáns förlust), i några nyligen genomförda val i Central- och Östeuropa, och till och med i Storbritannien, verkar väljarna uttrycka en växande efterfrågan på suveränistisk patriotism.

I detta sammanhang utmanar Janšas återkomst direkt Europeiska kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen. Han ses ofta som en dissonant röst inom unionen, och driver en linje som implicit utmanar modellen för övernationell integration och de inriktningar som är i linje med en globalistisk agenda inspirerad av organisationer som World Economic Forum. Migration, ekologisk omställning, Brysselinstitutionernas roll: detta är alla ämnen där europeiska suveränister kräver större inflytande.

Det återstår att se om Janšas fjärde mandatperiod kommer att innebära någon förändring i Sloveniens politik eller om balansen i koalitionen är för skör. Det slovenska valet bekräftar dock att vågen av nationell självständighet och kritik mot ”hela Bryssel” fortsätter att sprida sig över Europa.