Internationella olympiska kommitténs huvudkontor. Foto: IOK

Slut för transideologi i OS – könstester införs

  • , 11:37
UTRIKES
Efter en 18 månader lång utredning bestämde Internationella olympiska kommittén att man från och med sommarspelen 2028 i Los Angeles, USA, kommer att införa genetiska könstester för kvinnliga idrottare. Detta för att komma till rätta med problemet att män som hävdar att de är kvinnor tidigare tillåtits tävla mot biologiska kvinnor.

Efter en lång utredning och omfattande kontroverser under de senaste åren gällande transsexuella biologiska mäns ”rätt” att tävla mot biologiska kvinnor i internationella sporter har Internationella olympiska kommittén slutligen bestämt att det är slut på transideologin i OS. Enligt en ny policy som tog 18 månader att ta fram, har IOK beslutat att genetiska tester ska införas för att säkerställa att endast biologiska kvinnor tävlar i kvinnosporter.

Enligt IOK:s ordförande Kirsty Coventry kommer testet, ett SRY-test, göras en gång för kvinnliga idrottare som ämnar delta i OS. Testet kommer därefter vara giltigt resten av idrottarens karriär. Själva testet genomförs enkelt genom ett genetiskt test av idrottarens saliv eller blod.

”Baserat på vetenskaplig evidens anser IOK att förekomsten av SRY-genen är fast under hela livet och utgör ett mycket tillförlitligt bevis på att en idrottsutövare har genomgått manlig könsutveckling”, sade Coventry.

Ny policy – värnar riktiga kvinnor

Tidigare böjde IOK sig för politiska påtryckningar från transaktivister och medier vilket gjorde att de från 2021 tillät att varje enskilt specialförbund själva skulle ta fram riktlinjer för att tillåta ”transkvinnor”, det vill säga biologiska män, att delta i tävlingar. Det tillkom även de enskilda specialförbunden att bestämma vilka gränsvärden som skulle gälla för det manliga könshormonet testosteron, som ger män övertag i fysiska sporter gentemot kvinnor och som används för dopingsyften.

Men i takt med att de politiska vindarna skiftat i framför allt USA, där den amerikanske presidenten Donald Trump förra året förbjöd transsexuella idrottare från att tävla i skolor, college och professionella tävlingar i kvinnokategorin i USA, sker en förändring. Därefter har nämligen flera internationella sportförbund valt samma linje och nu även IOK, som för bara några år sedan kämpade för det motsatta.

Enligt IOK togs policyn fram ”…utifrån att det är allmänt accepterat att en särskild kvinnokategori är nödvändig för att både män och kvinnor ska ha lika tillgång till elitidrott. Den har vägletts av IOK:s moderna mål om jämlikhet (lika möjligheter för kvinnliga idrottare i finaler, på prispallen och i mästerskap), att stärka de olympiska värdena (att ha både dam- och herrfinaler i varje sport) samt synlighet och inspiration (att hylla kvinnliga idrottare på den olympiska prispallen för att inspirera och representera kvinnor och flickor över hela världen).”

IOK tillsatte 2024 en vetenskaplig arbetsgrupp för att fastställa den nya policyn och arbetsgruppen granskade de senaste vetenskapliga rönen, och nådde en tydlig konsensus:

”Manligt kön ger en prestationsfördel i alla sporter och grenar som bygger på styrka, kraft och uthållighet. För att säkerställa rättvisa och skydda säkerheten, särskilt i kontaktsporter, bör därför behörigheten baseras på biologiskt kön. Gruppen var också överens om att den mest exakta och minst integritetskränkande metoden som för närvarande finns tillgänglig för att verifiera biologiskt kön är screening för SRY-genen – ett DNA-segment som vanligtvis finns på Y-kromosomen, som initierar manlig könsutveckling i fosterstadiet och indikerar förekomst av testiklar”, skriver IOK i ett uttalande.

Homo-lobbyn upprörd över att biologiska kvinnor skyddas

Alla är dock inte nöjda med utvecklingen. Pride Cup, en australiensisk homo-lobbygrupp krävde direkt att alla Australiens sportförbund gemensamt skulle förkasta IOK:s nya regelverk.

Alla kvinnor och flickor ska kunna känna sig säkra och skyddade i kvinnosporter. IOK:s nya policy kommer förvandla alla kvinnor till måltavlor för trakasserier och övergrepp. Utredningar inkluderar ofta tvingande medicinska undersökningar, informationssläpp av personlig hälso-information, och massmediala granskningar kan orsaka permanenta skador för personer”, meddelade gruppen i ett uttalande.

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (IGLA) är en internationell organisation för ”homo- och bisexuellas, transpersoner och intersexuellas rättigheter” och kom med snarlik kritik samt menar att biologiska kvinnor inte ska få tävla i egna kategorier utan biologiska män.

”Sport borde vara en plats för excellens, respekt och inkludering. I stället valde IOK att skapa mer granskning av kroppen hos varje kvinna som bara velat delta i den sport hon älskar – från OS och ända ner till varje skolgård. Hur kan detta vara skyddande?”, sade ILGA Worlds medgeneralsekreterare Kimberly Frost i ett officiellt uttalande förra veckan.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

april 3, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
