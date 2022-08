Småländskt bageri gav socialdemokratisk energiminister kalla handen

🟠 INRIKES Till följd av de vansinnigt höga elpriserna har företaget Uniper valt att köra sitt oljekraftverk i Karlshamn, egentligen menat som reservkraft under vinterhalvåret, för att kunna sälja el till den europeiska marknaden. Det gör att man bränner 70 000 liter olja i timmen – motsvarande 9 600 dieselbilars förbrukning vid körning på motorväg. Medan elpriserna i södra Sverige och Europa går upp runt 5,70 kronor per kilowattimma under morgondagen ligger de på 5 öre för norra Sverige.