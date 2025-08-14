Snyfthistoria om ”hemlös” och gravid kvinna – har hus i hemlandet

Så beskriver Hallands Nyheter en ung rumänsk kvinna i ett försök att väcka svenskarnas sympatier. Men på sociala medier är kritiken likväl omfattande och många svenskar menar att tidningen ljuger för sina läsare och diktat ihop en snyfthistoria där de påstår att romen är ”hemlös”.

Men hemlös är hon trots allt inte. I sitt hemland har paret nämligen ett hus de samlar pengar till för att kunna renovera.

”Hemlös uteliggare” – med hus i hemlandet

I själva verket handlar det nämligen om en ekonomisk migrant, som likt många andra romer, kommer till Sverige för att tigga innan de återvänder med pengar på fickan till Rumänien. Det är något som även Alina gör. Utanför ICA Hajen i Varberg sitter hon varje dag medan hennes man enligt hennes utsaga ”samlar pant”. Det är något som hon påstår genererar mellan 100 och 150 kronor om dagen.

Hon är gravid i sjätte månaden men har inte varit på någon läkarundersökning eftersom hon inte är skriven i Sverige, utan är både boende och medborgare i Rumänien. I Sverige har hon varit i tre månader under den behagliga sommaren, så som många andra professionella tiggare också gör innan de återvänder hem.

”Jag kämpar för att spara pengar för att ha ett ställe att bo på med mitt barn. Om vi inte kan renovera vårt hus i Rumänien så sover vi i parken. Det är kallt, men vi har inget val. Vi måste uthärda”, sade Alina till HN.

Föder hon barn här kommer hon att få sjukvårdsvistelsen bekostad av de svenska skattebetalarna och stannar hon kvar illegalt kommer barnet även erbjudas förskola och därefter skolgång.

Omfattande kritik över ”snyftartikel”

På sociala medier är det hundratals som reagerat kritiskt mot det som många uppfattar som politisk propaganda utan att ställa några kritiska frågor till paret som befinner sig olagligt i Sverige. Detta eftersom även medborgare i andra EU-länder måste ha ett uppehälle, bostad och egen inkomst eller egna sparade pengar för att få vistas här en längre tid.

Många svenskar undrar varför Hallands Nyheter lägger fokus på EU-migranter som har bostäder i sina hemländer i stället för svenska hemlösa. Andra väljer att påtala det underliga i att tidningen kallar kvinnan för ”hemlös” när hon äger ett hus i sitt hemland.

”De har ett hus i Rumänien, är hon och hennes man hemlösa då?”, undrar en person.

En annan skriver:

”Varför hålla på med såna snyftreportage lite 2014vibbar på det. Hade jag åkt till Italien och varit hemlös där hade de inte gjort några snyftreportage om mig där i lokalblaskan. De hade bett mig åka hem. Hon är Rumäniens problem inte Sveriges. De som tycker annorlunda kan ju låta henne flytta hem hos sig. Ja just det då är det ingen som är intresserad.”

Hallands Nyheters svar på kritiken blev att stänga ner kommentarstråden och lägga artikeln bakom betalvägg.