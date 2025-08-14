Logga in
Romska tiggare, eller "EU-migranter". Personerna på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Nya Tider

Snyfthistoria om ”hemlös” och gravid kvinna – har hus i hemlandet

  20:53
INRIKES
”Snart kommer kylan. Och en bebis. Cosmina Alina, 19, lever sedan tre månader tillbaka som hemlös i Varberg. Nu är hon gravid i sjätte månaden.”

Så beskriver Hallands Nyheter en ung rumänsk kvinna i ett försök att väcka svenskarnas sympatier. Men på sociala medier är kritiken likväl omfattande och många svenskar menar att tidningen ljuger för sina läsare och diktat ihop en snyfthistoria där de påstår att romen är ”hemlös”.

Men hemlös är hon trots allt inte. I sitt hemland har paret nämligen ett hus de samlar pengar till för att kunna renovera.

”Hemlös uteliggare” – med hus i hemlandet

I själva verket handlar det nämligen om en ekonomisk migrant, som likt många andra romer, kommer till Sverige för att tigga innan de återvänder med pengar på fickan till Rumänien. Det är något som även Alina gör. Utanför ICA Hajen i Varberg sitter hon varje dag medan hennes man enligt hennes utsaga ”samlar pant”. Det är något som hon påstår genererar mellan 100 och 150 kronor om dagen.

Hon är gravid i sjätte månaden men har inte varit på någon läkarundersökning eftersom hon inte är skriven i Sverige, utan är både boende och medborgare i Rumänien. I Sverige har hon varit i tre månader under den behagliga sommaren, så som många andra professionella tiggare också gör innan de återvänder hem.

”Jag kämpar för att spara pengar för att ha ett ställe att bo på med mitt barn. Om vi inte kan renovera vårt hus i Rumänien så sover vi i parken. Det är kallt, men vi har inget val. Vi måste uthärda”, sade Alina till HN.

Föder hon barn här kommer hon att få sjukvårdsvistelsen bekostad av de svenska skattebetalarna och stannar hon kvar illegalt kommer barnet även erbjudas förskola och därefter skolgång.

Omfattande kritik över ”snyftartikel”

På sociala medier är det hundratals som reagerat kritiskt mot det som många uppfattar som politisk propaganda utan att ställa några kritiska frågor till paret som befinner sig olagligt i Sverige. Detta eftersom även medborgare i andra EU-länder måste ha ett uppehälle, bostad och egen inkomst eller egna sparade pengar för att få vistas här en längre tid.

Kritiken låter inte vänta på sig i kommentarstråden som Hallands Nyheter snabbt valde att låsa. Skärmavbild Facebook

 

Många svenskar undrar varför Hallands Nyheter lägger fokus på EU-migranter som har bostäder i sina hemländer i stället för svenska hemlösa. Andra väljer att påtala det underliga i att tidningen kallar kvinnan för ”hemlös” när hon äger ett hus i sitt hemland.

”De har ett hus i Rumänien, är hon och hennes man hemlösa då?”, undrar en person.

En annan skriver:

”Varför hålla på med såna snyftreportage lite 2014vibbar på det. Hade jag åkt till Italien och varit hemlös där hade de inte gjort några snyftreportage om mig där i lokalblaskan. De hade bett mig åka hem. Hon är Rumäniens problem inte Sveriges. De som tycker annorlunda kan ju låta henne flytta hem hos sig. Ja just det då är det ingen som är intresserad.”

Hallands Nyheters svar på kritiken blev att stänga ner kommentarstråden och lägga artikeln bakom betalvägg.

  20:53

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

augusti 14, 2025

Läs även:

Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Satsa på ett eget örtapotek i år!
Hälsa
Marie Edberg:

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

av Marie Edberg
mars 25, 2022

