Social oro exploderar i Nederländerna efter corona-utegångsförbud

I Amsterdam och Eindhoven ignorerade demonstranter coronavirusrestriktionerna och dök upp för att demonstrera trots att alla allmänna sammankomster hade förbjudits. Ligor av ungdomar började attackera polisen i flera andra städer, inklusive Tilburg och Enschede när klockan närmade sig 21, inledningen av utegångsförbudet.

Ungdomar kastade även stenar på det lokala sjukhuset i Enschede. När pöbeln kom till sjukhuset gjordes ett försök att krossa fönstren. De stenade byggnaden och sparkade på dörrarna. Myndigheterna tvingades kalla in extra säkerhetspersonal. ”Det är fruktansvärt att vi nu är måltavlor. Just de människor som har arbetat så hårt under denna coronakris”, säger en talesman för sjukhuset.

I Tilburg var det minst 19 gripanden och det dröjde till runt midnatt innan ordningen var återställd. Tilburgs borgmästare Theo Weterings sade att upploppen var ”helt förkastliga”. Han sade att redan kämpande företag var måltavlor. ”Butiker som redan kämpar vandaliserades. Att kasta sten och att skjuta fyrverkerier är upprörande.”

Även om protesterna skenbart var för att protestera mot utegångsförbudet och andra coronavirusrestriktioner, sade kommentatorer att många av dem som dök upp och orsakade problemen verkade vara unga invandrarmän. Tilburg, Breda och Venlo utfärdade nöddekret, vilket gav polisen mer makt att återställa den allmänna ordningen.

Runt 20:40 förflyttade sig upprorsmakarna in i ett bostadsområde i Tilburg, men den uppretade lokalbefolkningen jagade bort dem, varefter de gick vidare till Westermarkt. Enligt ett vittne var stämningen i området där gruppen protesterade ”stökig”. En grupp på omkring sextio unga män hade gått bärsärkagång. De förstörde allt i sin väg, drog vägskyltar ur marken, sköt stora olagliga fyrverkeripjäser och kastade stenar genom fönster och mot åskådare. De lämnade gatorna i området fulla med trafikskyltar, sparkcyklar, cyklar, och allt annat som fanns tillgängligt.

En reporter på Brabants Dagblad som filmade förstörelsen var tvungen att fly för sitt liv efter att ha träffats av stenar och sedan blivit omringad och tillfångatagen av pöbeln. Han lyckades fly genom en brandgata in i en trädgård i ett intilliggande hus.