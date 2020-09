Socialistiskt julevangelium blir långfilm

Regissören Hannes Holm regisserar den nya Karl-Bertil-Jonsson-filmen som SF Studios producerar. Nu under hösten är man i full gång att skapa en familjefilm baserad på ”Sveriges folkkäraste julsaga, Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton”. Det är en samproduktion av Film i Väst och SVT, vilket innebär att det är därifrån huvuddelen av pengarna kommer. De båda skattefinansierade institutionerna får dock stora pengar i retur från varje lyckad produktion. Oftast behöver filmer och TV-serier säljas till utländska TV-kanaler eller filmjättar för distribution världen över om man skall gå med vinst och det har den svenska filmbranschen verkligen blivit bra på. Den nya filmatiseringen spelas in nu under hösten 2020 och får biopremiär julen 2021. Man lovar att det blir en film för hela familjen som når över flera generationer. Ännu i september verkar namnen på skådespelarna hållas hemliga och inspelningsplatser som skulle varit i Polen för att få fram riktig slum, har flyttats till Gamla Stans gränder i Stockholm. I övrigt kommer man att filma mycket i Lerum, Borås och Göteborg, främst ”överklassmiljöerna” och en ståtlig byggnad som gestaltar Postverkets pampiga kontor och mäktiga myndighetsupplevelse.

Filmen kommer att vara en dramatiserad bearbetning av Tage Danielssons berättelse i boken Sagor för barn över 18 år från 1964. Berättelsen har genom den tecknade kortfilmen Sagen om Karl-Bertil Johnssons julafton från 1975 i regi av Per Åhlin och manus av Tage Danielsson blivit en av Sveriges folkkäraste julsagor och visats i SVT på julafton sedan dess, om man får tro Film i Väst och SF Studios.

I mediakommunikationen vill man dock inte påminna sig om att berättelsen också varit starkt omdebatterad eftersom många alltid känt sig utpekade av den raljerande skildringen av dumma, feta ”överklassmänniskor” som den tecknade filmen hade som genomgående tema. Kanske det också fastnade mer i folks minne än själva rättvisepatoset. Sagan stämplades därför redan från början som ”kommunistiskt skit” även om väldigt många tyckte att det var en trevlig berättelse med gott syfte, men författaren Tage Danielsson skall också på sin tid ha blivit generad varje gång någon ville ta upp ämnet.

Berättelsen i den nya filmen påminner om den gamla, det handlar om 14-årige Karl-Bertil, som är varuhusdirektör Tyko Johnssons son. Hans utstakade väg i livet är att bli som sin far. I den gamla tecknade filmen såväl som på teaterscenerna skildrades fadern Tyko som en fet, gormande cigarrökande elak kapitalist. Men Karl-Bertils hjälte är Robin Hood.

I den nya filmen kommer detta tas ett steg längre än i TV-versionen, förklarar man hemlighetsfullt i pressmeddelandena. Den fattiga flickan Vera, hennes syster på barnhemmet och den hänsynslösa barnhemsföreståndaren korsar alla Karl-Bertils väg och ingen är sig lik när historiens når sitt slut. Inte ens Tyko. Så lyder de heliga evangeliet från filmindustrin om den kommande storfilmen.

Också teatrarna har tagit sig an Sagan om Karl-Bertil Jossons Jul. 2017 spelades den på Uppsala Stadsteater och en mer framgångsrik musikal sattes upp i Stockholm 2019 på Scalateatern. Det senare exemplet var i huvudsak producerad av den teatergrupp som gjort sig kända som ”Grotesco” i TV med hela svenska folket.