”Södermannen” är död

I början av 1970-talet härjade John Svahlstedt i stadsdelen Haga i Göteborg. Svahlstedt tog sig in fönstervägen hos ensamstående kvinnor som bodde på nedervåning­en. Han maskerade sig och våldtog kvinnorna under knivhot. Övergrep­pen pågick under lång tid innan po­lisen kom honom på spåren. 1975 dömdes han till fyra års fängelse för tio våldtäkter, överfall, hemfrids­brott samt stöld. På den tiden hade vi halvtidsfrigivning i Sverige, så Svahlstedt släpptes ut efter endast två års inlåsning. Otroligt men sant.

Efter avtjänat straff flyttade Svahlstedt till Södermalm i Stock­holm där han öppnade en hälsokost­restaurang. Efter ett tag började han våldta igen. Modus var detsamma som i Göteborg. Eftersom våldtäk­terna ägde rum på Södermalm så fick han epitetet ”Södermannen” i svensk press. 1983 dömdes Svahl­stedt för sex våldtäkter be­gångna från 1978 till 1982. Den här gången bestämdes straffet till sluten rättspsykiatrisk vård. Efter endast 21 dagar flydde han från Karsuddens sjukhus och lyckades undvika poli­sen. Han kunde gripas först 1985 och återfördes till Karsudden. Två år se­nare släpptes han fri. Och försvann.