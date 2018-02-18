Solskensartikel om flyktingbarn blev nattsvart notis

Dawit Tesfealem Tesheye, medborgare i Eritrea, dömdes den 18 januari i år av Skaraborgs tingsrätt för våldtäkt mot barn. Han är en av många asylsökande män som uppgett att han är under 18 år. Gullspång har tagit emot rekordmånga och i kommunen finns totalt tre boenden för ensamkommande. Detta har inneburit ”härliga möten”, enligt lokaltidningen i Mariestad, som i maj 2016 skrev om bland annat Dawits dueller på kommunens idrottsdag.

Lokaltidningen kunde inte låta bli att kommentera de ensamkommandes vinster i idrottstävlingarna och resultatlistan talar sitt tydliga språk. Det är genomgående arabiska och afrikanska namn bland segrarna, något som får sin förklaring av lokaltidningens bild från idrottsdagen. De ensamkommande männen tävlar mot barn som ser betydligt yngre ut.

Våldtog på idrottsplatsen för ”härliga dueller”

I juni 2017 var Dawit Tesfealem Tesheye återigen på Gullmovallen. Denna gång var det dock natt. På läktaren satt en svensk flicka som nyss hade fyllt 14 år tillsammans med sina kompisar. Flickan var mycket berusad och hade kräkts, fallit omkull och blivit liggande okontaktbar. När Dawit Tesfealem Tesheye kom till idrottsplatsen fick han och hans kamrater syn på tjejgänget. Han drog med sig flickan till ett utvisningsbås där han hade sex med henne i hennes berusade tillstånd.