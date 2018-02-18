Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Härliga dueller. Mariestads tidning skrev en artikel om ensamkommande barn som deltog i skolans idrottsdag. Ett år senare våldtog en av asylsökarna i artikeln en skolkamrat på samma arena.

Solskensartikel om flyktingbarn blev nattsvart notis

  • , 18:17
”Härliga dueller i solen”, skrev Mariestads tidning i maj 2016, i ett reportage i lokaltidningen om ensamkommande flyktingbarn som deltog i skolans idrottsdag på Gullmovallen. Ett år senare blev det istället en fasansfull barnvåldtäkt när en av asylsökarna i artikeln våldtog sin skolkamrat på samma idrottsarena. Men det valde tidningen att inte skriva om.

Dawit Tesfealem Tesheye, medborgare i Eritrea, dömdes den 18 januari i år av Skaraborgs tingsrätt för våldtäkt mot barn. Han är en av många asylsökande män som uppgett att han är under 18 år. Gullspång har tagit emot rekordmånga och i kommunen finns totalt tre boenden för ensamkommande. Detta har inneburit ”härliga möten”, enligt lokaltidningen i Mariestad, som i maj 2016 skrev om bland annat Dawits dueller på kommunens idrottsdag.

Lokaltidningen kunde inte låta bli att kommentera de ensamkommandes vinster i idrottstävlingarna och resultatlistan talar sitt tydliga språk. Det är genomgående arabiska och afrikanska namn bland segrarna, något som får sin förklaring av lokaltidningens bild från idrottsdagen. De ensamkommande männen tävlar mot barn som ser betydligt yngre ut.

Våldtog på idrottsplatsen för ”härliga dueller”

I juni 2017 var Dawit Tesfealem Tesheye återigen på Gullmovallen. Denna gång var det dock natt. På läktaren satt en svensk flicka som nyss hade fyllt 14 år tillsammans med sina kompisar. Flickan var mycket berusad och hade kräkts, fallit omkull och blivit liggande okontaktbar. När Dawit Tesfealem Tesheye kom till idrottsplatsen fick han och hans kamrater syn på tjejgänget. Han drog med sig flickan till ett utvisningsbås där han hade sex med henne i hennes berusade tillstånd.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?
Dela artikeln
  • , 18:17

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Andreas Jonsson

februari 18, 2018

Relaterat

Du förtjänar sanningen

Du förtjänar sanningen

av Vávra Suk
juni 17, 2024

🟠 LEDARE Massmedier granskar inte längre makten. De är numera en integrerad del av etablissemanget och deras roll är inte längre nyhetsförmedling av sanningen utan att skapa och styra det politiska narrativet. Oavsett deras påstådda politiska olikheter har de enats och ställt sig på samma sida i de viktigaste av frågor.

Truckers Go! Go Truckers!

Truckers Go! Go Truckers!

av Magnus Stenlund
februari 16, 2022

🟠 OPINION: Magnus Stenlund Kanada revanscherar sig. I ett land man närmast gett upp om helt, där karantänsidiotin tilltagit till nästan samma nivåer som i de mer sydliga forna brittiska kolonierna Australien och Nya Zeeland, har gräsrötterna nu bestämt sig för att nog är nog. Det menar veckans debattör Magnus Stenlund, som gläds åt Frihetskonvojen som parkerade utanför parlamentet i Ottawa sista helgen i januari och fortfarande vägrar ge sig.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs våra – äldre artiklar som denna eller – den här

Senaste numret

NyT23web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.