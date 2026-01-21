Somaligate: Bedrägeriskandalerna i Minnesota

Den senaste härvan kom till allmänhe­tens kännedom då youtubern Nick Shir­ley i slutet av decem­ber 2025 släppte en viral video där han besökte ett antal förskolor och dag­hem i Minneapolis som uppgavs ta emot miljontals dollar i statliga bi­drag. Faciliteterna visade sig vara helt tomma på barn – trots att de hävdade ha upp till 99 inskrivna.

En av de mest uppmärksammade anläggningarna blev Quality ”Lea­ring” Center, vars skylt hade en fel­stavning som omedelbart blev viral på sociala medier. Shirley frågade den person som öppnade dörren:

– Du inser att det är meningen att det ska finnas 99 barn här i den här byggnaden, och det finns ingen här?

Inga barn syntes till vid besöket. Anläggningen påstod sig ha öppet måndag till torsdag, klockan 14 till 22.

Magiskt framträdande

Dagarna efter att Shirleys video blivit viral inträffade något märkligt. När New York Post besökte samma dagis på måndagen den 30 december rullade det plötsligt in ett tjugotal barn med buss. Ibrahim Ali, 26, son till ägarna som påstod sig vara ansvarig för verksamheten, hävdade att Shir­leys besök kom ”innan de öppnat för dagen”.

– Går du till ett café klockan 23 och säger ”Hej, de jobbar inte?”, försva­rade han sig.

En granne beskrev dock scenen som ”mycket ovanlig”.

– Vi har aldrig sett barn gå in där förrän i dag. Den parkeringsplat­sen är tom hela tiden, och jag hade intrycket att stället är permanent stängt, sade personen till Post.

Ali skyllde felstavningen på skyl­ten på en grafisk designer.

– Vad jag förstår så jobbade de med en grafisk designer. Han gjor­de det felaktigt. Jag antar att de inte tyckte det var ett stort problem, sade han och lovade att skylten skulle åt­gärdas.

En anställd på dagiset blev rasan­de när Post-reportern ställde frågor och tog upp sin smartphone för att filma.

– Kom inte hit, försvinn härifrån, skrek han.

Stängd – eller öppen?

Samma dag meddelade Tikki Brown, chef för Minnesotas departement för barn, ungdom och familjer, att Qua­lity ”Learing” Center hade stängt ned veckan innan. Samtidigt kunde alltså Post observera hur barn fördes in i byggnaden och anläggningen var i gång som vanligt.

Senare skickade delstatens barn­omsorgsmyndighet ut en korrige­ring: Quality Learing Center hade först meddelat att de skulle stänga, men sedan beslutat att hålla öppet.

Skylten med felstavningen fixades till slut den 30 december.

Det skulle inte vara första gången somaliska dagis i Minnesota trollade fram barn för kamerorna. En video från ett rättsfall 2018 visade soma­liska föräldrar som lämnade barn på ett dagis, checkade in dem – och sedan lämnade med barnen bara ögonblick senare. Utredare sade att tricket var för att leverantörerna skulle kunna fakturera staten för hela dagar av omvårdnad för barn som aldrig var där.

De påstådda falska dagisen gav även ”kickbacks” – mutor för att ställa upp på bedrägeriet – till föräldrarna som deltog. En video som Fox 9 fick tag på visar en man som lämnar över ett kuvert till en förälder med en påstådd kickback-betalning.

Quality Learing Center har fått upp till 10 miljoner dollar i skatte­pengar och har haft dussintals in­spektionsöverträdelser.

Feeding Our Future – 250 miljoner i matstöld

Förskole-skandalen är bara den se­naste i en serie bedrägerier som alla utgår från Minnesotas somaliska samhälle. Den mest uppmärksam­made är ”Feeding Our Future”-här­van, där en organisation med samma namn under coronapandemin fick enorma summor i statliga pengar för att leverera måltider till skolbarn.

Enligt federala åklagare visade det sig senare att organisationen i många fall inte levererat någon mat alls, utan i stället fått ut hundratals miljoner dollar genom falska faktu­ror. Totalt uppskattas 250–300 miljo­ner dollar ha stulits.

Ledaren för Feeding Our Future, Aimee Bock, dömdes i mars 2025 för bland annat mutbrott. Brock var dock varken somalier eller ”soma­lier-amerikan” – till skillnad från den absoluta majoriteten av de nästan 80 personer som åtalats. De drev ofta de restauranger, matbutiker och dist­ributionsplatser som påstod sig ser­vera miljontals måltider som i själva verket aldrig existerade.

Miljarder i omfattning

Den sammanlagda omfattningen av bedrägerier i Minnesota uppskattas nu till upp emot 9 miljarder dollar sedan 2018, enligt federala åklagare. Av de 98 personer som åtalats för olika typer av välfärdsbedrägerier i delstaten är 85 av somaliskt ur­sprung, enligt Vita huset.

– Bedrägeriet är inte litet. Det är inte isolerat. Omfattningen kan inte överskattas. Det vi ser i Minnesota är inte ett fåtal dåliga aktörer som begår brott. Det handlar om ett häp­nadsväckande bedrägeri i industri­ell skala, sade biträdande federala åklagaren Joseph Thompson vid en presskonferens.

Utöver dagis-fusket och matstöl­den har även andra program drab­bats, bland annat:

220 miljoner dollar i falska au­tismprogram

302 miljoner dollar i bostadssub­ventioner som aldrig nådde motta­garna

Omfattande bedrägeri inom Medicaid och andra sociala stödpro­gram