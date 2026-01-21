Förlagsbutiken
Konfronterar somaliska bedragare. Youtubern Nick Shirley kunde i en 43 minuter lång video avslöja stora bedrägerier mot Minnesotas skattebetalare, enligt honom själv uppskattningsvis 111 000 000 dollar eller drygt en miljard kronor. ”Nick Shirley avslöjade mer bedrägerier på några TIMMAR än [Minnesotas demokratiske guvernör] Tim Walz och [delstatens justitieminister] gjort på SJU ÅR”, skriver kongressledamoten Tom Emmer (Rep.), även han från Minnesota, på Facebook. Stillbild: YouTube/Nick Shirley

Somaligate: Bedrägeriskandalerna i Minnesota

  21:55
UTRIKES
En gigantisk bedrägerihärva i Minnesota, USA, har skakat om det politiska landskapet och gjort det allt svårare att hävda att invandring berikar. Det handlar om flera miljarder dollar i skattepengar som försvunnit i svindlerier. Nästan samtliga inblandade är somaliska invandrare – i just den amerikanska delstat som svenska journalister ofta hållit fram som ett ”föredöme för integration” när det gäller somalier. Pengarna har bland annat gått till lyxkonsumtion och terrorism.

Den senaste härvan kom till allmänhe­tens kännedom då youtubern Nick Shir­ley i slutet av decem­ber 2025 släppte en viral video där han besökte ett antal förskolor och dag­hem i Minneapolis som uppgavs ta emot miljontals dollar i statliga bi­drag. Faciliteterna visade sig vara helt tomma på barn – trots att de hävdade ha upp till 99 inskrivna.

”Quality Learing Center”, namnet på ett av dagcentren bakom bedrägerierna, blev snabbt en mem i sociala medier – inte så märkligt eftersom det påminner om det gamla skämtet ”kunnskap är mackt”, fast i verkligheten. Stillbild: YouTube/Nick Shirley

 

En av de mest uppmärksammade anläggningarna blev Quality ”Lea­ring” Center, vars skylt hade en fel­stavning som omedelbart blev viral på sociala medier. Shirley frågade den person som öppnade dörren:

– Du inser att det är meningen att det ska finnas 99 barn här i den här byggnaden, och det finns ingen här?

Inga barn syntes till vid besöket. Anläggningen påstod sig ha öppet måndag till torsdag, klockan 14 till 22.

Intervjuas av Fox. Efter att hans video blivit viral fick Nick Shirley uttala sig även i större medier. Han fick stort beröm av republikanska politiker, bland andra vicepresident JD Vance som på X skrev att Shirley gjort ”långt mer användbar journalistik än någon av vinnarna av 2024 års Pulitzerpris”. Den 12 januari bekräftade medborgarjournalisten att han arbetar på ”del 2” av sin dokumentär. Stillbild: Fox News.

 

Magiskt framträdande

Dagarna efter att Shirleys video blivit viral inträffade något märkligt. När New York Post besökte samma dagis på måndagen den 30 december rullade det plötsligt in ett tjugotal barn med buss. Ibrahim Ali, 26, son till ägarna som påstod sig vara ansvarig för verksamheten, hävdade att Shir­leys besök kom ”innan de öppnat för dagen”.

– Går du till ett café klockan 23 och säger ”Hej, de jobbar inte?”, försva­rade han sig.

En granne beskrev dock scenen som ”mycket ovanlig”.

– Vi har aldrig sett barn gå in där förrän i dag. Den parkeringsplat­sen är tom hela tiden, och jag hade intrycket att stället är permanent stängt, sade personen till Post.

Ali skyllde felstavningen på skyl­ten på en grafisk designer.

– Vad jag förstår så jobbade de med en grafisk designer. Han gjor­de det felaktigt. Jag antar att de inte tyckte det var ett stort problem, sade han och lovade att skylten skulle åt­gärdas.

En anställd på dagiset blev rasan­de när Post-reportern ställde frågor och tog upp sin smartphone för att filma.

– Kom inte hit, försvinn härifrån, skrek han.

Stängd – eller öppen?

Samma dag meddelade Tikki Brown, chef för Minnesotas departement för barn, ungdom och familjer, att Qua­lity ”Learing” Center hade stängt ned veckan innan. Samtidigt kunde alltså Post observera hur barn fördes in i byggnaden och anläggningen var i gång som vanligt.

Senare skickade delstatens barn­omsorgsmyndighet ut en korrige­ring: Quality Learing Center hade först meddelat att de skulle stänga, men sedan beslutat att hålla öppet.

Skylten med felstavningen fixades till slut den 30 december.

”Men var är barnen?” var en fråga som somalierna bakom flera förskoleverksamheter svarade undvikande eller inte alls på. Flertalet av dagisen var helt tomma på barn, trots att det skulle finnas tiotals. Stillbild: YouTube/Nick Shirley

 

Det skulle inte vara första gången somaliska dagis i Minnesota trollade fram barn för kamerorna. En video från ett rättsfall 2018 visade soma­liska föräldrar som lämnade barn på ett dagis, checkade in dem – och sedan lämnade med barnen bara ögonblick senare. Utredare sade att tricket var för att leverantörerna skulle kunna fakturera staten för hela dagar av omvårdnad för barn som aldrig var där.

De påstådda falska dagisen gav även ”kickbacks” – mutor för att ställa upp på bedrägeriet – till föräldrarna som deltog. En video som Fox 9 fick tag på visar en man som lämnar över ett kuvert till en förälder med en påstådd kickback-betalning.

Quality Learing Center har fått upp till 10 miljoner dollar i skatte­pengar och har haft dussintals in­spektionsöverträdelser.

Feeding Our Future – 250 miljoner i matstöld

Förskole-skandalen är bara den se­naste i en serie bedrägerier som alla utgår från Minnesotas somaliska samhälle. Den mest uppmärksam­made är ”Feeding Our Future”-här­van, där en organisation med samma namn under coronapandemin fick enorma summor i statliga pengar för att leverera måltider till skolbarn.

Enligt federala åklagare visade det sig senare att organisationen i många fall inte levererat någon mat alls, utan i stället fått ut hundratals miljoner dollar genom falska faktu­ror. Totalt uppskattas 250–300 miljo­ner dollar ha stulits.

Ledaren för Feeding Our Future, Aimee Bock, dömdes i mars 2025 för bland annat mutbrott. Brock var dock varken somalier eller ”soma­lier-amerikan” – till skillnad från den absoluta majoriteten av de nästan 80 personer som åtalats. De drev ofta de restauranger, matbutiker och dist­ributionsplatser som påstod sig ser­vera miljontals måltider som i själva verket aldrig existerade.

Miljarder i omfattning

Den sammanlagda omfattningen av bedrägerier i Minnesota uppskattas nu till upp emot 9 miljarder dollar sedan 2018, enligt federala åklagare. Av de 98 personer som åtalats för olika typer av välfärdsbedrägerier i delstaten är 85 av somaliskt ur­sprung, enligt Vita huset.

– Bedrägeriet är inte litet. Det är inte isolerat. Omfattningen kan inte överskattas. Det vi ser i Minnesota är inte ett fåtal dåliga aktörer som begår brott. Det handlar om ett häp­nadsväckande bedrägeri i industri­ell skala, sade biträdande federala åklagaren Joseph Thompson vid en presskonferens.

Utöver dagis-fusket och matstöl­den har även andra program drab­bats, bland annat:

  • 220 miljoner dollar i falska au­tismprogram
  • 302 miljoner dollar i bostadssub­ventioner som aldrig nådde motta­garna
  • Omfattande bedrägeri inom Medicaid och andra sociala stödpro­gram

  21:55

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

januari 21, 2026

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

