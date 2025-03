Somalisk influerare: Jag mådde bra där alla såg ut som jag

Det är ett klipp från YouTube där Momo lagar mat tillsam­mans med den svenske influ­eraren Jonas Fagerström som har tilldragit sig uppmärksamhet från invandringskritiker, efter att Lunda­studenten Carl-Alexander Wald lade upp ett klipp som sedan omskrevs av Fria Tider.

Momo, egentligen Mohamed Ali­kar, driver YouTube-kanalen ”Life Of Momo” med nästan 100 000 pre­numeranter. I klippet beskriver han hur bra han mådde i själen när han besökte sitt hemland år 2020 och fick känna hur det var att överallt omges av sin egen sort. Han hade planerat ett kortare besök men blev kvar i sex månader på grund av covidrestrik­tionerna.

– Vet du vad min känsla från So­malia var? Jag måste vara helt är­lig nu. Det var första gången i hela mitt liv jag kände, är det så här det känns? Jag gick in på apoteket, det var en somalier där, okej? Jag gick in på taxistället, det var en somalier som jobbade där. Jag gick in på res­taurangen, det var en somalier som jobbade där. Jag har aldrig känt den känslan, att alla i samhället är so­malier, säger Momo efter att Fager­ström frågat om han gillade att vara i hemlandet.

– Där var i varenda situation alla somalier. Det kändes lite som om det var så här livet ska vara på riktigt. Det kändes bara så här, att om alla länder har sin urbefolkning och alla bor på sina ställen så mår man bäst, tror jag, fortsätter han.

– Så som jag mådde där, även om Somalia inte var så jättefint byggt och stabilt … jag mådde jävligt bra.