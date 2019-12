Soros förlängda arm i Sverige får topptjänst av Löfven

Daniel Sachs, 49, tar plats som ledamot i Nationella innovationsrådet och får därmed ytterligare en plattform för att påverka samhället.

Sachs är sedan tidigare känd som vd för investmentbolaget Proventus som äger bland annat konsthallen Magasin 3 och Judiska teatern. Han har en bakgrund i riskkapitalbolaget Segulah, som stöder den svenskfientliga stiftelsen Expo.

År 2011 släppte den globalistiska tankesmedjan Chatham House en rapport med titeln Right Response: Understanding and Countering Populist Extremism in Europe (Rätt svar: att förstå och motverka populistisk extremism i Europa). Avsikten var uttryckligen att bekämpa motståndet mot massinvandring från tredje världen.