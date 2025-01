Southport-mördaren dömd till minst 52 års fängelse

Rättegången förväntades kunna hålla på i en månad, men efter att Rudakubana förklarat sig skyldig på samtliga punkter föll domen istället efter bara tre dagar. Han dömdes för tre mord, tio mordförsök, innehav av en träningsmanual från terrorgruppen Al-Qaida, brott mot knivlagen och att ha framställt växtgiftet ricin.

Det var den 29 juli förra året som Axel Rudakubana, beväpnad med en stor kniv, klev in genom dörren till en dansstudio i Southport där man höll en workshop med Taylor Swift-tema för små flickor. I ett besinningslöst angrepp dödade han tre små flickor och skadade ytterligare åtta, plus två vuxna som försökte stoppa honom, innan han försökte ta sig därifrån och kort därefter kunde oskadliggöras av polis.

Dådet utlöste en serie raskravaller där upprörda britter gick till angrepp mot asylboenden och slogs med polis i flera dagar innan myndigheterna kunde kväsa oroligheterna. Hårda straff utdömdes för upploppsmakare och demonstranter i vad konservativa och frihetliga opinionsbildare har fördömt som skåderättegångar, avsedda att statuera exempel och skrämma britterna från att protestera mot invandringen. Systemmedierna har konsekvent framställt det som om kravallerna orsakades av fejknyheter om att gärningsmannen var muslim.

Knäpptyst

Axel Rudakubana har varit knäpptyst under förhör och i rättegångsförhandlingar. De enda ord han ska ha yttrat före rättegången, annat än i slutna samtal med sina försvarsadvokater, var när en folksamling och mängder av fotografer mötte fångtransporten då den körde in i tunneln som leder till domstolen i Liverpool, uppger lokaltidningen Echo.

– Är allt detta för mig? ska han då ha frågat enligt tidningens källor.

Rudakubana har inte uttryckt någon ånger. Efter att ha sett honom vid ett tillfälle då rwandiern inte dolt sitt ansikte skriver Echos journalist om ett ”iskallt, obehagligt leende under kalla, döda ögon”.

När rättegången inleddes den 20 januari vägrade Rudakubana att ens bekräfta sitt namn, och förblev sittande när han anmodades att resa sig. Han svarade dock ”skyldig” när varje åtalspunkt lästes upp.

Fasansfulla scener spelades upp

I rättegångssalen, några timmar innan domen skulle avkunnas, började han dock plötsligt att skrika, enligt Sky News realtidsuppdatering i text.

“Jag måste träffa en sjukvårdare för jag känner mig sjuk!”, ska han ha ropat ut i salen.

Han vände sig till sin advokat och påstod sig ha bröstsmärtor och att han därför är för sjuk för att rättegången ska fortsätta. När domaren försökte tala till Rudakubana skrek han “jag har ont i bröstet”, “jag har inte ätit på 10 dagar!” och fortsatte att kräva vård.

– Att skrika gör inte att det här går snabbare, kommenterade domaren.

Stanley Reiz, advokaten, invände: “Han har inte ätit på flera dagar och har druckit väldigt lite. Vi har varit oroliga över hans kapacitet att klara en stressig situation”.

Rudakubana gavs till slut lov av domaren att tillfälligt lämna salen. “Mes!”, skrek då en av offrens anhöriga till honom, medan andra skakade på huvudet åt Rudakubanas beteende.

Senare under dagen spelades en övervakningsfilm upp som visar hur barn flyr ut ur byggnaden till parkeringsplatsen. Vissa barn flyr in i en vit bil. Rudakubana springer efter ett barn, som är skadat efter hans attack, och drar tillbaka henne in medan hon förlorar medvetandet. Anhöriga hade varnats för mycket starka bilder, och flera lämnade salen i förväg. Av de som stannade kvar var det många som brast i gråt när de fick se de fasansfulla scenerna.

Många av de skadade barnen hade huggits i ryggen när de försökte fly. Flera bedöms ha fått skador för livet, bland annat ett barn som tvingades operera bort mjälten och nu måste äta antibotika livet ut.