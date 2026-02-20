Förlagsbutiken
SpaceX planerar att skicka rymdfarkoster i skytteltrafik till månen för att bygga en månstad inom 10 år i syfte att säkra civilisationens framtid. Illustration: SpaceX

SpaceX byter kurs: Månen först – Mars får vänta

  13:11
UTRIKES
Elon Musk meddelar att SpaceX lägger Mars åt sidan och i stället prioriterar att bygga en ”självväxande stad” på månen. Så sent som i januari 2025 kallade han månen för en ”distraktion”. Nu säger han att månbasen kan stå klar på under tio år, medan Mars skulle ta över tjugo.

”För de som inte vet har SpaceX re­dan flyttat fokus till att bygga en självväxande stad på månen, efter­som vi potentiellt kan uppnå det på mindre än tio år, medan Mars skulle ta över 20 år”, skrev Musk på X den 9 februari. Han betonade att SpaceX’ uppdrag förblir oförändrat – att säkra civilisationens framtid bortom jorden – men att månen helt enkelt är snabbare.

Kursomläggningen är anmärk­ningsvärd. I över två decennier har Mars varit SpaceX ledstjärna. Så sent som i januari 2025 avfärdade Musk månen med orden: ”Nej, vi åker di­rekt till Mars. Månen är en distrak­tion.” Under ett tal på SpaceX-basen i Texas i maj 2025 presenterade han planer på att skicka tusentals Star­ship-raketer till Mars och återuppre­pade målet om obemannade Mars­flygningar redan i slutet av 2026.

Nu pekar Musk på omloppsmeka­nik som avgörande skäl. Resan till Mars kan bara göras när planeterna står i linje var 26:e månad, med en restid på sex månader. Till månen kan SpaceX skicka upp raketer var ti­onde dag, med bara två till tre dagars restid. ”Det innebär att vi kan iterera mycket snabbare för att fullborda en månstad än en Marsstad”, skrev han.

Enligt Wall Street Journal, som rapporterade om förändringen re­dan den 6 februari, har SpaceX över­givit sina planer på en Marsresa som tidigare planerats till 2026 – en tidtabell det sedan en tid stått klart att man inte skulle lyckas hålla – och siktar i stället på en obemannad mån­landning så tidigt som mars 2027. SpaceX uppges dock ännu inte ha de­monstrerat bränsleöverföring i rym­den – en teknologi som är avgörande för både Mars- och månuppdrag.

Omställningen sammanfaller med att SpaceX nyligen förvärvade Musks AI-bolag xAI i en affär som värde­rar det sammanslagna företaget till över en biljon dollar. Musk har även avslöjat planer på att bygga fa­briker på månen för tillverkning av AI-satelliter. Politiskt ligger omställ­ningen i linje med president Trumps exekutiva order från december som kräver amerikaner på månen senast 2028 och en permanent månbas se­nast 2030.

SpaceX är inte ensamma om att rikta blicken mot månen. Jeff Bezos Blue Origin pausar sin rymdturism för att fokusera på en månlandare åt Nasa, och Kina siktar på bemannade månlandningar före årtiondets slut. Inga människor har satt sin fot på månen sedan Apollo 17 år 1972.

  13:11

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

februari 20, 2026

