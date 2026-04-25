Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Pedro Sánchez, Spaniens premiärminister, leder en minoritetsregering baserad på en vänsterkoalition. Trots detta har han framför allt gjort sig känd för en betydligt mer självständig utrikespolitik än många andra västeuropeiska regeringar. Han har stått ut bland EU-ledare för sin kritik mot USA och Israel, inklusive ländernas krig mot Iran. Nu tar han strid med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (t.h.) om rätten att sänka momsen på energi för att hjälpa spanjorerna genom krisen. Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo

Spanien trotsar EU-bossarnas varning om sänkt moms på bränsle

  21:53
UTRIKES
För att hjälpa spanjorerna att klara bränslekrisen under Iran-kriget valde Spaniens regering nyligen att sänka momsen på bland annat bränsle till 10 procent. Nu försöker EU:s ledning sätta stopp för initiativet, men den spanska regeringen verkar inte vilja vika sig.

Som ett av få länder i EU har Spanien valt att vidta åtgär­der som strider mot Bryssels klimatpolitik i syfte att hjälpa invånarna genom bränslekrisen. Ef­ter USA:s och Israels anfall på Iran har den spanska regeringen tillfälligt sänkt momsen på bränsle och na­turgas från 21 till 10 procent för att mildra krisens effekter för hushål­len. Samma sänkning gäller också el för vissa konsumenter.

Detta har fått makthavarna i Bryssel att reagera kraftigt. Enligt ett EU-direktiv får medlemsländer nämligen inte ha lägre moms än 15 procent. Vissa undantag tillåts, men absolut inte för varor som pekas ut som miljöskadliga, såsom fossila bränslen.

I ett brev som ska ha skickats i slu­tet av mars till den spanska regering­en varnar EU-kommissionen för åt­gärderna. Brevet har inte publicerats i sin helhet, men enligt den spanska tidningen 20 Minutos ekonomisajt La Información económica skriver kommissionen bland annat att man har ”full förståelse för behovet av att stödja medborgarna i detta svåra läge”, samtidigt som man vill ”under­stryka att EU:s momsdirektiv inte tillåter reducerad moms på bränsle”.

I brevet pekar EU-kommissionen i stället ut sänkta punktskatter som den enda lagliga vägen. Men Spa­nien hade redan i sitt krispaket sänkt bränsleskatten till den lägsta nivå som EU-reglerna tillåter. Därmed blev kommissionens alternativ i praktiken oanvändbart för den span­ska regeringen.

Tänker inte vika sig för Bryssels påtryckningar

Trots påtryckningarna från Bryssel verkar den spanska regeringen inte vika sig. Brevet från EU-kommissio­nen har inte kommenterats öppet av politikerna, men via anonyma utspel till spansk media har representanter för regeringen bekräftat konflikten.

Till Europa Press säger en källa från det spanska finansministeriet att man upprätthåller en ”konstruk­tiv och smidig dialog med EU-kom­missionen”. Källan betonar också att sänkningen är tillfällig, men att den kommer att gälla fram till det plane­rade slutdatumet, den 30 juni.

– Regeringens prioritet är och kommer att vara att stödja familjer, egenföretagare och företag för att mildra effekterna av en väpnad kon­flikt som aldrig borde ha börjat, kom­menterar källan.

Samtidigt tolkas varningen i bre­vet som en förberedelse för EU-kom­missionens process för att slå ned på överträdelser. Bryssels överträ­delseförfaranden leder ofta till att medlemsländer rättar sig i ledet. Om processen går vidare kan Spanien i slutändan åläggas samma typer av böter som EU tidigare använt mot bland annat Polen och Ungern i kon­flikter om asylpolitiken.

Eftersom EU ännu inte har öppnat något formellt överträdelseärende tycks den spanska regeringen räkna kallt med att EU-byråkratin kommer att vara för långsam för att agera innan den 30 juni, då momsen enligt planerna ska återgå till 21 procent.

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

april 25, 2026

Relaterat

Magdalena Andersson driver Sverige in i en förödande lågkonjunktur

av Olle Felten
september 6, 2022

🟠 Under lång tid, och med stigande tempo det senaste halvåret, har vår statsminister och före detta finansminister Magdalena Andersson och hennes regering konsekvent vägrat att erkänna de verkliga orsakerna till priskrisen i energisektorn. Förnekandet av den egna regeringens och EU:s ansvar för utvecklingen är massivt. Regeringens förklaringsmodell, ”Putin-priser”, pekar i stället ut Rysslands president Vladimir Putin som orsaken till alla problem. Regeringen försöker nu att få andras idéer till lösning att framstå som sina egna. Veckans debattör, Olle Felten, skriver att man helt enkelt inte har några egna idéer för hur elpriskrisen skall tacklas.

Läs även:

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Dystopi med mordiska hushållsrobotar
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

av Hans-Olof Andersson
april 16, 2026

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Hälsa

Senaste numret

NyT07web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat
Återvandring är en helt nödvändig prioritering
Clara Bosque Wiberg inför rätta för spottattack mot Nick Alinia

Free West Media

The US and Israel’s Hidden War Plan: The Fulfillment of Doomsday Prophecies
Forever War for Israel
The Erasure of White European Heritage in South Africa

Exakt24.se

Palestinademonstrant inför rätta för spottattack mot Nick Alinia
DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.