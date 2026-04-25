Spanien trotsar EU-bossarnas varning om sänkt moms på bränsle

Som ett av få länder i EU har Spanien valt att vidta åtgärder som strider mot Bryssels klimatpolitik i syfte att hjälpa invånarna genom bränslekrisen. Efter USA:s och Israels anfall på Iran har den spanska regeringen tillfälligt sänkt momsen på bränsle och naturgas från 21 till 10 procent för att mildra krisens effekter för hushållen. Samma sänkning gäller också el för vissa konsumenter.
Detta har fått makthavarna i Bryssel att reagera kraftigt. Enligt ett EU-direktiv får medlemsländer nämligen inte ha lägre moms än 15 procent. Vissa undantag tillåts, men absolut inte för varor som pekas ut som miljöskadliga, såsom fossila bränslen.
I ett brev som ska ha skickats i slutet av mars till den spanska regeringen varnar EU-kommissionen för åtgärderna. Brevet har inte publicerats i sin helhet, men enligt den spanska tidningen 20 Minutos ekonomisajt La Información económica skriver kommissionen bland annat att man har ”full förståelse för behovet av att stödja medborgarna i detta svåra läge”, samtidigt som man vill ”understryka att EU:s momsdirektiv inte tillåter reducerad moms på bränsle”.
I brevet pekar EU-kommissionen i stället ut sänkta punktskatter som den enda lagliga vägen. Men Spanien hade redan i sitt krispaket sänkt bränsleskatten till den lägsta nivå som EU-reglerna tillåter. Därmed blev kommissionens alternativ i praktiken oanvändbart för den spanska regeringen.
Tänker inte vika sig för Bryssels påtryckningar
Trots påtryckningarna från Bryssel verkar den spanska regeringen inte vika sig. Brevet från EU-kommissionen har inte kommenterats öppet av politikerna, men via anonyma utspel till spansk media har representanter för regeringen bekräftat konflikten.
Till Europa Press säger en källa från det spanska finansministeriet att man upprätthåller en ”konstruktiv och smidig dialog med EU-kommissionen”. Källan betonar också att sänkningen är tillfällig, men att den kommer att gälla fram till det planerade slutdatumet, den 30 juni.
– Regeringens prioritet är och kommer att vara att stödja familjer, egenföretagare och företag för att mildra effekterna av en väpnad konflikt som aldrig borde ha börjat, kommenterar källan.
Samtidigt tolkas varningen i brevet som en förberedelse för EU-kommissionens process för att slå ned på överträdelser. Bryssels överträdelseförfaranden leder ofta till att medlemsländer rättar sig i ledet. Om processen går vidare kan Spanien i slutändan åläggas samma typer av böter som EU tidigare använt mot bland annat Polen och Ungern i konflikter om asylpolitiken.
Eftersom EU ännu inte har öppnat något formellt överträdelseärende tycks den spanska regeringen räkna kallt med att EU-byråkratin kommer att vara för långsam för att agera innan den 30 juni, då momsen enligt planerna ska återgå till 21 procent.