Spanien trotsar EU-bossarnas varning om sänkt moms på bränsle

Som ett av få länder i EU har Spanien valt att vidta åtgär­der som strider mot Bryssels klimatpolitik i syfte att hjälpa invånarna genom bränslekrisen. Ef­ter USA:s och Israels anfall på Iran har den spanska regeringen tillfälligt sänkt momsen på bränsle och na­turgas från 21 till 10 procent för att mildra krisens effekter för hushål­len. Samma sänkning gäller också el för vissa konsumenter.

Detta har fått makthavarna i Bryssel att reagera kraftigt. Enligt ett EU-direktiv får medlemsländer nämligen inte ha lägre moms än 15 procent. Vissa undantag tillåts, men absolut inte för varor som pekas ut som miljöskadliga, såsom fossila bränslen.

I ett brev som ska ha skickats i slu­tet av mars till den spanska regering­en varnar EU-kommissionen för åt­gärderna. Brevet har inte publicerats i sin helhet, men enligt den spanska tidningen 20 Minutos ekonomisajt La Información económica skriver kommissionen bland annat att man har ”full förståelse för behovet av att stödja medborgarna i detta svåra läge”, samtidigt som man vill ”under­stryka att EU:s momsdirektiv inte tillåter reducerad moms på bränsle”.

I brevet pekar EU-kommissionen i stället ut sänkta punktskatter som den enda lagliga vägen. Men Spa­nien hade redan i sitt krispaket sänkt bränsleskatten till den lägsta nivå som EU-reglerna tillåter. Därmed blev kommissionens alternativ i praktiken oanvändbart för den span­ska regeringen.

Tänker inte vika sig för Bryssels påtryckningar

Trots påtryckningarna från Bryssel verkar den spanska regeringen inte vika sig. Brevet från EU-kommissio­nen har inte kommenterats öppet av politikerna, men via anonyma utspel till spansk media har representanter för regeringen bekräftat konflikten.

Till Europa Press säger en källa från det spanska finansministeriet att man upprätthåller en ”konstruk­tiv och smidig dialog med EU-kom­missionen”. Källan betonar också att sänkningen är tillfällig, men att den kommer att gälla fram till det plane­rade slutdatumet, den 30 juni.

– Regeringens prioritet är och kommer att vara att stödja familjer, egenföretagare och företag för att mildra effekterna av en väpnad kon­flikt som aldrig borde ha börjat, kom­menterar källan.

Samtidigt tolkas varningen i bre­vet som en förberedelse för EU-kom­missionens process för att slå ned på överträdelser. Bryssels överträ­delseförfaranden leder ofta till att medlemsländer rättar sig i ledet. Om processen går vidare kan Spanien i slutändan åläggas samma typer av böter som EU tidigare använt mot bland annat Polen och Ungern i kon­flikter om asylpolitiken.

Eftersom EU ännu inte har öppnat något formellt överträdelseärende tycks den spanska regeringen räkna kallt med att EU-byråkratin kommer att vara för långsam för att agera innan den 30 juni, då momsen enligt planerna ska återgå till 21 procent.