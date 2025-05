Spanska inbördeskriget i svensk utgåva – bättre än Beevor

Mellankrigstiden 1918–1939 var inte en tid av fred. Det var en tid av in­bördes strider och oroligheter i hela Europa. I Ryssland och Finland var det inbördeskrig. Och i alla europe­iska länder förekom strejker, kraval­ler och ekonomiska omvälvningar, såsom depressionen på 30-talet. Det var en tid av höger mot vänster. Och i Spanien blev denna konflikt säll­synt blodig.

Införandet av republik 1931 ledde till vänsterdominans i regeringen. Men regeringen kunde – eller ville – inte upprätthålla ordning. Sådant som ”religionsfrihet” urartade till exempel i brännande av kyrkor och mördande av präster, munkar och nunnor.

I Spanska inbördeskriget 1936–1939 berättar Henrik Berggren hur högern år 1936, i form av några ge­neraler, i detta läge fick nog. Man gjorde uppror mot regimen för att få slut på mördandet. Planen var att kuppartat ta makten i landets vikti­gaste städer. Men kupperna lyckades bara på en handfull platser i norr och söder. Rikets hjärtland med hu­vudstaden Madrid plus större delen av Medelhavskusten förblev i regi­mens hand. Därmed blev det hela i stället ett inbördeskrig där rebell­sidan måste erövra hjärtlandet stad för stad, by för by, praktiskt taget.

Först tog man Toledo, som var belägrat. Att tåga in och häva be­lägringen, centrerad kring en mili­tärakademi i ett slott, blev en viktig symbolhändelse. Befälhavaren som yrkat på denna operation, Franco, ökade då sin prestige. Dittills hade han bara varit en av flera upprors­generaler. Nu blev han nummer ett. Det faktum att den hjälp man fick från Nazityskland, i form av bland annat transportflygplan, enbart slus­sades till Francos kommando, hjälp­te också att höja honom till upprorets obestridde ledare.

Den socialistiska regimen fick också hjälp, dels från Sovjetunionen som sände vapen, dels från socia­listiska rörelser i hela Europa som skickade frivilliga, även från Sverige.

Härnäst, med början i november 1936, försökte rebellerna inta Mad­rid. Staden låg inte så långt från To­ledo. Men här led man ett bakslag. Regeringssidan vann en avvärjnings­seger. ”Motstånd ger seger”, sa presi­denten. Det var på lång sikt en farlig illusion, ty det internationella läget gynnade nationalisterna, alltså re­bellerna, de traditionalistiska gene­ralerna med stöd i katolska kyrkan. Republiken å sin sida ville vinna tid tills antingen en intervention av västmakterna skedde, eller tills en allmäneuropeisk konflikt utbröt. Om västmakterna gav stöd skulle man bli starka och kunna slå ner uppro­ret. Och om ett allmäneuropeiskt krig utbröt skulle Nazityskland inte längre kunna stödja rebellsidan.

Men inget av detta hände. Väst­makterna, lika med Frankrike och England, var svaga och ville ha be­varat lugn i Europa. Därför gav man ingen vapenhjälp till republikanerna (och ej heller till rebellsidan). En all­mäneuropeisk konferens skulle se till så att ingen intervention skedde. Men Tyskland och Italien, som för­visso deltog i konferensen, bröt mot dess beslut och sände vapenhjälp till Franco. Ty man visste att Frankrike-England inte handgripligen skulle straffa dem för det.

Även Sovjet fortsatte att sända va­pen, till republikanerna. Republiken tog även emot militära rådgivare därifrån. Men den framför allt tyska vapenhjälp som rebellerna fick var helt enkelt starkare och bättre. Den tyska Legion Condor, med sina mo­derna jakt-och bombplan, anses ha varit en krigsavgörande faktor.