Splittrad opposition drar åt olika håll – 141 miljarder kronor skiljer mellan de högsta och lägsta buden

Socialdemokraterna har gått ut och proklamerat att man inte kommer att presentera ett re­geringsalternativ före valet. Det är sannolikt en klok åtgärd av Magdalena Andersson och hennes strateger. Budgetförslagen från op­positionen visar nämligen en extrem splittring i synen på hur Sverige skall styras. Det redan stora underskott som regeringen budgeterar för 2026, 167 miljarder kronor, vill S och C minska något, medan V i stället ökar på med några få miljarder kronor. MP smäller dock till med ett förslag som ger ytterligare 67 miljarder kro­nor i underskott.

Några faktorer som ger en övergri­pande bild av hur stora skillnaderna är mellan de olika oppositionsparti­erna redovisas i tabellen här bred­vid. Det handlar om skattetryck och statens samlade utgifter. För statens skatteinkomster har de fyra opposi­tionspartierna en bred och djup ra­vin av skillnader att överbrygga, om de skulle vilja komma fram till en gemensam budget. Statens utgifter uppvisar nästa stora glapp som, om möjligt, blir ännu mer problematiskt att fylla ut.

Att statsministerkandidaten Mag­dalena Andersson i det läget går ut med att man först efter valet ska pra­ta ihop sig om ekonomin, ger ett all­mänt oseriöst intryck. Det är naturligtvis enbart en teaterviskning. Att det finns en diskussion om vilket eller vilka partier som måste vika ner sig för att få ihop ett fungerande reger­ingsunderlag och budget redan nu, är ingen vågad gissning. Problemet för Andersson och Socialdemokrater­na är dock att om man skulle offent­liggöra innehållet i en sådan diskus­sion, så skulle det slå undan benen på det tänkta regeringsalternativet i en förtida svekdebatt. Nu försöker man i stället att skapa en någorlunda sam­stämmig verbal linje utåt, utan alltför mycket siffror och fakta, för att visa någon form av enighet utåt.

I Partiledardebatten i SVT den 12 oktober blottades dock djupa sprick­or i enigheten även på detta område på ett brutalt sätt. Vänsterpartiets le­dare, Noshi Dadgostar, lyckades med konststycket att reta upp nästan alla i studion med sina aggressiva utspel, som avbröt övriga talare med ideliga inhopp trots att hon inte hade ordet. När Centerpartiets ledare, Anna-Karin Hatt, till slut röt i och sade ifrån om Dadgostars odemokratiska och aggressiva beteende, på ett ovanligt rakt och avsnoppande sätt, såg både Dadgostar och oppositionsledaren ut som om de skulle vilja sjunka genom golvet. Om denna episod i debatten nådde hela vägen fram till de pre­sumtiva väljarna, så borde man där och då ha tappat tillräckligt många röster för att inte vinna valet nästa höst.

Miljöpartiet avviker kraftigt när det gäller ökade ofinansierade utgif­ter för staten. Miljöpartiet vill också öka statens utgifter mest, med hela 136 miljarder kronor för 2026. Vän­sterpartiet har också spenderbyx­orna på, med ökade utgifter på 65 miljarder kronor. Man väljer dock att öka skatterna med 61,8 miljar­der kronor och håller därmed nere statens underskott och lånebehov till bara något mer än regeringen. I vänsterblocket försöker Socialdemo­kraterna framstå som mest ”budget­moderata”, genom att föreslå skatte­höjningar med 32,4 miljarder kronor och ökade utgifter med 27,2 miljar­der kronor. De minskar därmed det budgeterade underskottet med 5,2 miljarder kronor gentemot reger­ingspropositionen.

Om man väljer att bara titta på budgetnettot, så är skillnaden i den samlade ekonomiska effekten på sta­tens finanser försumbar.