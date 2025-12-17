Förlagsbutiken
Moska Hassas, nyvald ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU), blev svensk medborgare 2006. Foto: Socialdemokraterna i Nacka.

SSU:s nya ordförande: Jag är svensk

  • , 23:07
INRIKES
Moska Hassas, nyvald ordförande för Socialdemokraternas ung¬domsförbund (SSU), föddes som afghansk medborgare i Sverige år 2002. Hennes två afghanska föräldrar hade då precis tagit sig till landet. Först år 2006 fick hela familjen svenska medborgarskap. Nu menar Hassas att hon är svensk – och att svenskheten måste bli mer ”inkluderande”.

Under hösten valdes Hassas till ordförande för SSU, och leder därmed en av de mest inflytel­serika organisationerna i den social­demokratiska partiapparaten under valåret 2026.

I en intervju med Dagens Nyheter säger Hassas att hon är svensk och att hela hennes politiska gärning i själva verket går ut på att hon ska betraktas som lika svensk som de et­niska svenskarna.

– Jag är stolt över att tillhöra Sve­rige och att vara svensk – och så finns krafter som inte vill att jag ska få kalla mig svensk. Då kan man inte bara sitta och titta på och vara sur – utan då får man också engagera sig, säger hon.

Hon säger att hennes engagemang inleddes 2018 då hon var rädd för att ”högerextrema” krafter växer i Sverige, och för att Sverigedemokra­terna skulle göra ett bra val.

– Vilket de också gjorde. Det var inte det samhälle jag hade vuxit upp i, och det samhälle som mina föräld­rar var stolta och tacksamma över att få komma till, säger hon till DN.

Tidigare i år uttalade hon sig till Expressen om sin kamp för att för­ändra svenskheten i grunden. Etni­citet, historia och kultur nämndes då inte alls.

– Vi måste våga prata om vår syn på svenskhet. En svenskhet rotad i delaktighet, pliktkänsla, solidaritet och gemensamt ansvar. En gemen­skap där jag både kan och vill kalla mig svensk, skrev hon då.

Hon menade att svenskheten inte får vara något ”exkluderande” och att Socialdemokraterna ”står upp för ett annat samhällsbygge”.

– Sverigedemokrater hatar att jag kallar mig svensk. De vill inte ha en fungerande integration. De vill inte se ett jämlikt samhälle. Och bara då kan vi ta tillbaka svenskheten från dem som vill göra den till ett vapen.

Hassas kräver nu att ”Socialdemokraterna måste sätta på sig ledartröjan i frågan om svenskhet”.

  • , 23:07

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

december 17, 2025

