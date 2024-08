Ställde kritisk fråga till muslim – åtalas

Det var på förmid­dagen den 11 no­vember 2022 som Tomas Lundberg gick in på Best Western Hotel i Karlshamn, där han hade bokat en massage­behandling. En muslimsk kvinna med hijab satt i re­ceptionen. Även en svensk kvinna var där. Lundberg ska då ha frågat den svens­ka kvinnan ”om även krist­na är välkomna till Best Western” och fått beskedet att de självklart är det.

– Jag vill inte möta religi­on när jag går på massage, fortsatte han, och vände sig till muslimen och refe­rerade till Koranen 9:5.

– Det står att du som muslim är en fin människa och jag är en dålig män­niska, sa Lundberg.

– Nej, det står det inte, nej, inte i Koranen, svara­de muslimen.

– Jo, i 9:5 står det, fram­härdade Lundberg, dock utan att läsa upp själva stycket som ofta kallas svärdsversen. Där framgår att den som inte konverte­rar till islam ska dödas.