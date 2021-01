Statliga chefer utan fackkunskap

KRÖNIKASvenska Sanna Hill har just fått in en artikel i tyska Compact Magazin. Hill försöker där skildra det svenska nödläget. Eder utsände gör den förmodan, att tyskarna just nu är bättre i stånd att förstå att grannen befinner sig i ett nationellt nödläge än de varit på mycket länge. Kanske bättre än vi svenskar, bland annat därför att de själva håller på att resa sig.