Statsepidemiolog Tegnell prioriterade jobbresa till Somalia under akut coronakris

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, har under de senaste dagarna varit på tjänsteresa till Somalia, mitt under den akuta coronaviruskris som nu även slår hårt mot Sverige. Mona Lakso, tjänsteman vid Folkhälsomyndighetens pressavdelning, säger till Nya Tider att det möte som Tegnell reste till i Somalia var inplanerat sedan tidigare, och att han valde att prioritera att resa men samtidigt vara tillgängligt via digitala kommunikationskanaler. Hur som helst befann han sig inte hemma i Sverige under hela tre dagar då den svenska krisen förvärrades radikalt.

Det var söndagen den 8 mars som ansvarig statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell, satte sig på flyget till Somalias huvudstad Mogadishu. Anledningen till resan var att Somalia nu skall bygga upp en hälsomyndighet, till stora delar betalad med svenska skattemedel, eftersom en stor del av finansieringen kommer från biståndsorganet Sida. Vid det möte som skulle hållas i Somalia under de kommande tre dagarna skulle alltså även Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten delta som sakkunnig expert i myndighetsuppbyggnadsarbetet. Samtidigt förvärrades läget när det gäller coronaviruset radikalt i Europa, så även i Sverige, ett läge som i skrivande stund både förändras och blir alltmer kritiskt timme för timme. Att Tegnell valde att resa till Somalia har dock inte lyckats gå ens systemmedia förbi. Till bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet säger Sara Rörbecker, pressekreterare för Anders Tegnell, att de hade gjort bedömningen att det ändå skulle gå att sköta statsepidemiologuppdraget via digitala kommunikationskanaler och hålla både medier och allmänhet uppdaterad om den senaste utvecklingen vad gäller coronavirusets framfart. Värt att notera är dock att generaldirektör Johan Carlson valde att inte åka till Somalia utan istället stannade hemma i Sverige.

