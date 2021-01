Stenåldersbyn i Ljungaviken, ett Pompeji på Lister

Kanske det mest intressanta med stenåldersbyn vid Ljungaviken är att den representerar ett fruset ögonblick i historien, lite i stil med Pompeji i Italien, som begravdes under pimpsten, slagg och aska från ett vulkanutbrott av Vesuvius. Här är det emellertid en slags tsunami, en vattenmassa som väller in över byn och folket får fly hals över huvud därifrån. Därför har mycket av deras hus, redskap med mera blivit begravt sju meter under sanden och legat där tills idag när arkeologerna öppnat dörren till deras verklighet. Detta har gett dem mycket ny kunskap och bidragit till en bättre förståelse för hur livet tedde sig på den tiden. Foto: Alf Ronnby.