Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Magnus Stenlund är till yrket civilekonom och finansanalytiker, men har lagt ned många år på att forska om nordisk historia. Han har djupdykt i frågor om runornas uppkomst, svärdens metallurgi, den nordiska panteons framväxt och inbördes maktskiftningar, och inte minst vår sagoskatt. Foto: Nya Tider

Stenlunds historiska epos blir trilogi

  • , 19:37
BOKRECENSION
Magnus Stenlund har i en historisk romantrilogi skildrat Sveriges äldsta historia. Den sista delen, Svíagris, behandlar bland annat tidlösa frågor om makt och rikedom.

När börjar Sveriges his­toria? Frågan är inte alls så enkel att besva­ra som många tänker sig. För drygt hundra år sedan gjorde den så kallade Weibullska skolan rent hus med alla källor som behandlade äldre tider än ungefär 1 000 år efter Kristus. Som en tråkig konsekvens av detta berövades också svensk­arna stora delar av sin historia, trots att det finns flera källor som behand­lar också tidigare perioder – inte minst står det en hel del om Sverige hos den isländske historieskrivaren Snorre Sturlasson.

Svíagris, av Magnus Stenlund. AlternaMedia, 2025. Formgivning: konstnären Åke Blomdahl, 264 sidor

Själv har jag ställt mig något skep­tisk till detta hyperkritiska perspek­tiv på Sveriges äldsta historia och också funnit att det utgår en lockelse från denna gåtfulla, så kallade sa­gotid. En som uppenbarligen delar denna syn är författaren och alter­nativ medie-personligheten Magnus Stenlund. Stenlund som bedriver daglig opinionsbildning i den egna YouTube-kanalen Svea Kanal har vid sidan av detta odlat ett historiskt författarskap. Det har bland annat resulterat i det omfattande historie­verket En ny men gammal historia om Sverige i tre delar. För att ytterli­gare popularisera sina historiska in­sikter har han också givit ut en serie historiska romaner, Den Stora Stora Sagan, och den tredje del i serien he­ter Svíagris (AlternaMedia 2025). De tidigare delarna heter Den Eldrökta och Den Rasande. Dessa romaner ut­gör en övergripande berättelse, men är möjliga att läsa fristående; boken inleds också med en resumé över vad som hänt tidigare.

Huvudhandlingen är förlagd till 500-talet efter Kristus och centralgestalt är Adils, som också kallas Yngve. Adils var en sveakung i Upp­sala som ibland kallas sagokung, men jag uppfattar honom som his­torisk då han figurerar hos såväl Snorre Sturlasson som hos Saxo Grammaticus och i det fornengelska kvädet Beowulf. Stenlunds uttalade ambition är också att även som skön­litterär författare ha något slags stöd i källorna för det han för fram.

Där de tidigare delarna i serien skildrade Adils flykt undan kung Åle, en annan kung som figurerar i de historiska källorna, så skildrar den aktuella romanen hur Adils förbereder sig och bygger allianser i syfte att kunna uppstiga på Sveatronen, en position som han genom sin börd har ett rätt­mätigt anspråk på. Vi får följa en tämligen intrikat väv av intriger, relationer och politiskt spel som leder fram till det hägrande målet. Bland de många maktspelarna fram­träder bland annat den mytomspunna och vördnadsbju­dande Beowulf som det tidigare nämnda Beowulfkvädet odödliggjort.

Liksom i tidigare delar spelar en tusen år tidigare pa­rallellhistoria en roll i berättelsen, som berättar om en drottning vid namn Alva och vars öde på olika sätt åter­speglas i Adils liv. I centrum är också en mystisk, svårtol­kad text vid namn Me som alla inblandade försöker att förstå och förhålla sig till.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 19:37

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Simon O Pettersson

december 26, 2025

Relaterat

Moberg berättar svenska folkets historia

Moberg berättar svenska folkets historia

av Simon O Pettersson
juni 30, 2025

🟠 BOKRECENSION Vilhelm Moberg är numera bekant framför allt för sina böcker om utvandringen till Amerika. En nyutgåva av hans historieverk fäster dock uppmärksamheten på en annan del av hans gärning: historikern Moberg. Det är ett mycket läsvärt och välskrivet, men samtidigt inte oproblematiskt, verk.

Lärt om Sveriges sagotid

Lärt om Sveriges sagotid

av Simon O Pettersson
juni 5, 2025

🟠 BOKRECENSION Magnus Stenlund har utkommit med en ny roman, fantasyromanen Den Rasande. Romanen, som utspelar sig i Sverige under folkvandringstid, kan väcka nytt intresse för den mytomspunna sagotid där historien om det svenska folket började formuleras.

Läs även:

Nedstigning i byråkratins helvete

Nedstigning i byråkratins helvete

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

Postmodernismen granskas

Postmodernismen granskas

av Lennart Svensson
oktober 1, 2025

🟠 BOKRECENSION ”Postmodernism” är idag ofta ett skällsord. Men när det begav sig kom den inte bara med elände. När 70-talsvänstern kört slut på sitt krut kunde postmoderna idéer ge oss en del friska fläktar ur Europas bildningsarv. Det finns mycket att reda ut här och Johan Lundberg gör ett försök i en nyutkommen bok, När postmodernismen kom till Sverige.

Visdomar i repris

Visdomar i repris

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

Så kapades Svenska kyrkan

Så kapades Svenska kyrkan

av Claes Lindh
augusti 22, 2025

🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

LUF-ordföranden Anton Holmlund vill inte önska ”alternativmedia” god jul
Aftonbladet-medarbetaren Mathias Wåg önskar ”Global Intifada”
Jimmie Åkesson: ”Vårt land är lite mer svenskt än förra julen”

Free West Media

Sweden-hating Islamist Living Large on Tax Money: ‘You can’t stop me’
BBC scandal: Mainstream Media Is Fading Fast
The Silent Champs-Élysées: Europe’s Slow Surrender to Fear

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.