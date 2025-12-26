Stenlunds historiska epos blir trilogi

När börjar Sveriges his­toria? Frågan är inte alls så enkel att besva­ra som många tänker sig. För drygt hundra år sedan gjorde den så kallade Weibullska skolan rent hus med alla källor som behandlade äldre tider än ungefär 1 000 år efter Kristus. Som en tråkig konsekvens av detta berövades också svensk­arna stora delar av sin historia, trots att det finns flera källor som behand­lar också tidigare perioder – inte minst står det en hel del om Sverige hos den isländske historieskrivaren Snorre Sturlasson.

Själv har jag ställt mig något skep­tisk till detta hyperkritiska perspek­tiv på Sveriges äldsta historia och också funnit att det utgår en lockelse från denna gåtfulla, så kallade sa­gotid. En som uppenbarligen delar denna syn är författaren och alter­nativ medie-personligheten Magnus Stenlund. Stenlund som bedriver daglig opinionsbildning i den egna YouTube-kanalen Svea Kanal har vid sidan av detta odlat ett historiskt författarskap. Det har bland annat resulterat i det omfattande historie­verket En ny men gammal historia om Sverige i tre delar. För att ytterli­gare popularisera sina historiska in­sikter har han också givit ut en serie historiska romaner, Den Stora Stora Sagan, och den tredje del i serien he­ter Svíagris (AlternaMedia 2025). De tidigare delarna heter Den Eldrökta och Den Rasande. Dessa romaner ut­gör en övergripande berättelse, men är möjliga att läsa fristående; boken inleds också med en resumé över vad som hänt tidigare.

Huvudhandlingen är förlagd till 500-talet efter Kristus och centralgestalt är Adils, som också kallas Yngve. Adils var en sveakung i Upp­sala som ibland kallas sagokung, men jag uppfattar honom som his­torisk då han figurerar hos såväl Snorre Sturlasson som hos Saxo Grammaticus och i det fornengelska kvädet Beowulf. Stenlunds uttalade ambition är också att även som skön­litterär författare ha något slags stöd i källorna för det han för fram.

Där de tidigare delarna i serien skildrade Adils flykt undan kung Åle, en annan kung som figurerar i de historiska källorna, så skildrar den aktuella romanen hur Adils förbereder sig och bygger allianser i syfte att kunna uppstiga på Sveatronen, en position som han genom sin börd har ett rätt­mätigt anspråk på. Vi får följa en tämligen intrikat väv av intriger, relationer och politiskt spel som leder fram till det hägrande målet. Bland de många maktspelarna fram­träder bland annat den mytomspunna och vördnadsbju­dande Beowulf som det tidigare nämnda Beowulfkvädet odödliggjort.

Liksom i tidigare delar spelar en tusen år tidigare pa­rallellhistoria en roll i berättelsen, som berättar om en drottning vid namn Alva och vars öde på olika sätt åter­speglas i Adils liv. I centrum är också en mystisk, svårtol­kad text vid namn Me som alla inblandade försöker att förstå och förhålla sig till.