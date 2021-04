Stockholmare får inte veta i förväg vilket vaccin som används

Publicerad: 15 april, 2021, 13:43

Sveriges coronasituation uppmärksammas internationellt sedan brittiska The Guardian den 13 april publicerat en artikel med rubriken ”Sweden has highest new covid cases per person in Europe”. Artikeln baseras på siffror från Johns Hopkins University.

Sverige har just nu 625 nyregistrerade fall per miljon invånare, enligt det löpande sjudagarsvärdet. I övriga Norden är antalet fall följande:

Finland: 65

Danmark: 111

Norge: 132

”Vi har tyvärr en fortsatt ökning. Vi får se den här veckan vart vi är på väg, men det är definitivt en hög smittspridning och inget tydligt tecken på avmattning”, sade statsepidemiolog Anders Tegnell på tisdagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten.

Övriga länder som ligger högt i smittspridning är Ungern (523), Polen (521), Frankrike (491) och Nederländerna (430).

Sverige var det enda landet i Norden med tydlig överdödlighet under 2020. Under året dog 7,7 procent fler än medelvärdet för föregående fyra år. I Danmark och Finland var överdödligheten knappt mätbar (cirka en procent) och Norge hade till och med marginell underdödlighet.

The Guardian skriver att Sveriges strategi och dödstal sticker ut jämfört med övriga Norden, men att landet samtidigt har lägre dödlighet än flera europeiska länder som infört hårdare restriktioner eller nedstängningar.

Källa: The Guardian