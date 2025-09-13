Förlagsbutiken
Stora barriärrevet har en yta som är lika stor som Storbritannien, Nederländerna och Schweiz tillsammans och är utan motsvarighet världens största korallrev, fullt av liv. Revet, australiskt världsarv sedan 1981, har inte mindre än 5 000 olika sorters blötdjur, 1 800 fiskarter och 125 olika hajarter som håller till i dess vatten. Skärmavbild: GWPF

Stora lögner om Stora barriärrevet

  • , 16:30
Nya Tider avslöjar systemmedias systematiska användning av desinformation
Stora barriärrevet utanför Australien är ”ödelagt” efter att kulturarvet ”drabbats” av den ”värsta korallminskningen någonsin” – så löd de braskande rubrikerna i systemmedia under augusti. Det beskrevs som en pågående ”katastrof” på grund av människoskapad global uppvärmning. Men inget av det är sant – korallreven minskade nämligen från en mycket hög nivå och mår tvärtom ovanligt bra. Samtidigt börjar allt fler forskare värda namnet att få nog av hur ”vetenskapen” kapats och varnar det faktafientliga etablissemanget för en kommande ”revolution”.

Systemmedier runt om i värl­den, och då inte minst i Väst, gick i augusti ut med skräm­mande rubriker om att det berömda Stora barriärrevet utanför Australiens östkust var i mycket dåligt skick efter att korall­täckningen drabbats av en rekord­stor nedgång sedan förra året. Det är betydelsefullt då revet brukar utmå­las som en känslig indikator på hur havet och klimatet mår. Det kopplas i sin tur till påstådd global uppvärm­ning från människoskapade koldioxidutsläpp, där gemene man utmå­las som boven och sedan uppmanas att råda bot på ”katastrofsituatio­nen” – i detta fall för Stora barriärre­vet – genom att följa diverse globalis­tiska påbud rörande omställningar av våra liv och hela samhället.

Koraller är djur, inte växter eller stenar. Koraller är nässeldjur som består av tusentals små djur kallade polyper. De är ofta fästa vid havsbotten och misstas för växter, men de skaffar inte sin egen föda genom fotosyntes utan fångar byten med sina tentakler. Clownfiskar överlever i ett ömsesidigt symbiotiskt förhållande med anemoner, ett annat nässeldjur, som skyddar clownfiskarna från rovdjur och ger dem matrester. I gengäld använder clownfisken sina ljusa färger för att locka in fiskar i anemonen, där de dödas av anemonens gift och äts upp. Clownfisken gödslar även anemonen med sin avföring. Foto: Unsplash/Giorgia Doglioni

 

Ett otäckt klingande ord som upp­repas i sammanhanget är engelskans ”coral bleaching”, korallblekning på svenska. Korallblekning är proces­sen där koraller förlorar sina symbi­otiska alger (zooxanteller) på grund av stress som höga temperaturer eller förändringar i ljus från till ex­empel artificiella källor, i instrålande solljus och i näringsämnen, vilket får dem att bli vita. Även om korallerna inte är döda när de bleknar, är de un­der större stress och mer utsatta för dödlighet. Precis som en gång smäl­tande is och simmande isbjörnar – trots att de är fler idag – gjorde, gör sig bilder på ”döende bleka koraller” bra i etablissemangets och dess me­dias skrämselpropaganda.

Korallblekning är den process där koraller (också kallat nässeldjur) stressade av förändringar i sin miljö, stöter ut algerna (zooxantheller) som symbiotiskt – åtminstone i tropiska vatten – lever i deras vävnader. Detta får dem att förlora sin primära näringskälla och blekna, bli vita. Här syns en eldkorall i Stora barriärrevet 2016, som det året upplevde en så kallad massblekning. Foto: The Ocean Agency

 

Skrämmande påståenden

Ett exempel på sådan skrämsel-propaganda sågs i en ödesmättad ar­tikel från brittiska BBC, publicerad den 6 augusti, med rubriken ”Stora barriärrevet drabbas av den värsta korallminskningen någonsin”. Där kan vi läsa att det är den största ned­gången på 40 år, sedan mätningar påbörjades 1985.

Skrämselpropaganda och desinformation sammanfattar väl BBC:s artikel från den 6 augusti, som illustreras med en död sköldpadda på en död havsbotten. Det definieras av Googles AI med följande ord: ”Desinformation är avsiktligt falsk eller felaktig information som sprids med avsikt att lura eller vilseleda människor, ofta för politisk eller ekonomisk vinning. Det är en typ av propaganda som använder felinformation för att manipulera den allmänna opinionen eller beteendet.” Vi kan konstatera att BBC som gång efter annan varnar för ”desinformation” – allt som motsäger olika globalistagendor – inte lever som de lär. Skärmavbild: BBC

 

BBC hänvisar till en rapport gjord av AIMS, som är Australiens tropiska havsforskningsbyrå och är en för­kortning av The Australian Institute of Marine Science.

Det brittiska systemmediet skri­ver vidare att global uppvärmning är den främsta orsaken till den ka­tastrofala situationen och att revets framtid nu är ”osäker”:

”Revet har de senaste månaderna drabbats hårt av tropiska cykloner och utbrott av törnekronan som äter koraller, men värmestress driven av klimatförändringar är den främsta orsaken, enligt AIMS. AIMS varnar för att livsmiljön kan nå en brytpunkt där koraller inte kan återhämta sig tillräckligt snabbt från katastrofala händelser och nu står inför en ’osä­ker’ framtid.”

BBC hävdar även att korallerna troligen kommer att dö:

”Stressade koraller kommer för­modligen att dö om de upplever tem­peraturer på 1 °C över sin termiska gräns i två månader.”

Och det brittiska systemmediet påstår sedan att korallerna kanske bara kan överleva en månad:

”Om vattnet är 2 °C varmare kan de överleva i ungefär en månad. Ovanligt varma tropiska vatten utlös­te omfattande korallblekning på Stora barriärrevet 2024 och under de för­sta månaderna 2025, den sjätte vär­sta händelsen sedan 2016. Förutom klimatförändringar kan naturliga vädermönster som El Niño också spe­la en roll i massblekningshändelser.”

Faktagranskning

Nya Tider har faktagranskat BBC:s påståenden och upptäckt att de är grovt och systematiskt vilseledande.

Det stämmer att den årliga ned­gången i täckningsgrad (koraller per kvadratmeter i revet) är den största sedan mätningar påbörjades 1985, men de utelämnar något mycket viktigt i sammanhanget – att Stora barriärrevets täckningsgrad 2024 var den högsta på 40 år. Korallrevets täckningsgrad har alltså minskat från en rekordnivå.

Det stämmer att tropiska tyfoner och stormar skadar korallrev, men det finns inga säkra bevis för att det beror på en påstådd global uppvärm­ning. Allt fler forskare börjar i stället misstänka att solen, rymdvädret och jordens magnetfält är avgörande för både klimat, väder och seismisk akti­vitet (Nya Tider har skrivit utförligt i ämnet genom åren).

Det stämmer också att törnekro­nan får temporära ”tillväxtutbrott” och att de då äter stora mängder kor­aller, något som alltid skett, men inte heller det kan med säkerhet tillskri­vas havstemperaturer. Tvärtom pe­kar flera studier på att törnekronan dör av värme, studier som inte sällan målat upp en bild av hur de är offer för människoskapade koldioxidut­släpp som påstås skapa global upp­värmning. När det narrativet råder glömmer man gärna hur skadliga de är för världens korallrev.

Törnekrona är en sjöstjärna som är ett betydande hot mot koraller. Den har bland annat härjat Australiens Stora barriärrev genom att kväva och äta korallvävnad. Etablis-semanget och dess media har utpekat jordbruket som syndabock. Så vid sidan av att vi ska sluta resa, köra bil, äta kött med mera och börja betala diverse klimatskatter för att stoppa den påstådda globala uppvärmningen, så är minskad matproduktion i detta fall ”lösningen”. Intressant att notera är att etablerad forskning påstår att global uppvärmning skapar ”törnekrona-utbrott” som skadar korallrev, samtidigt som varmare hav påstås ”hämma sjöstjärnornas utveckling” och ”försvåra deras överlevnad” – en omöjlig ekvation. Foto: University of Queensland

 

Påståendet om väderfenomenet El Niño, som mycket förenklat värmer Stilla havet, kan också ifrågasättas. Exempelvis 2016, som brukar pekas ut som ett av de värsta korallblek­ningsåren, såg inte en värmande El Niño, utan motsatsen, en kylande La Niña.

Allt detta är mer eller mindre öp­pet för debatt, men att måla upp en nedgång från en rekordhög nivå som en ”katastrof” för Stora barriärrevet och – ännu värre – att försöka få det att låta som global uppvärmning lig­ger bakom det – att det är vårt fel – är inget annat en rent bedrägligt (se diagrammet över täckningsgrad).

Utöver det så är påståendet ”den sjätte värsta händelsen sedan 2016” djupt förledande, eftersom just de åren haft de högsta nivåerna sedan 1980-talet. Dessutom rör det sig inte som sex sådana händelser, så BBC hänger sig i en enda kort mening åt både fel-och desinformation.

Fel- och desinformation

Det låter som vanligt på samma sätt i en mängd systemmedia världen över, då de verkar skriva mer eller mindre identiskt, ibland rent av ko­piera varandra – eller utgå från en gemensam mall. Gör vi en sökning på Google om ”Rekordnedgång i Sto­ra barriärrevet” så kommer följande källor och rubriker högst upp:

  1. Australiens Stora barriärrev drabbas av rekordhög korallnedgång efter massblekning – Londonbase­rade nyhetsbyrån Reuters, 6 augusti
  2. Stora barriärrevet drabbas av den värsta korallminskningen någon­sin – Storbritanniens public service BBC, 5 augusti
  3. Stora barriärrevet mer volatilt med kraftiga minskningar av korall­täcket – Australiens tropiska havs­forskningsbyrå AIMS, 6 augusti
  4. Stora barriärrevet drabbas av den största årliga korallminskningen – Globaliststiftelsen Världsekono­miskt forum (WEF), 12 augusti
  5. Stora barriärrevet i Australien ödelagt av den värsta korallblek­ningen någonsin – Amerikanska mediebolaget CNN

Så ser alltså systemmedias rap­portering ut, inte sällan med drama­tiska bilder och mängder med annan fel-och desinformation i artiklarna. Detta trots att koralltäcket under de tre senaste åren – 2022, 2023 och 2024 – har uppvisat den högsta ni­vån av täckningsgrad som någonsin uppmätts. Täckningsgraden under 2025 förhåller sig fortsatt stark – den fjärde högsta någonsin. Ändå rap­porterar alla systemmedier världen över – unisont och med väldigt snar­lika rubriker – att minskningen från 2024 är en katastrof och i förekom­mande fall något som hotar Stora barriärrevets själva överlevnad.

Det är inget annat är desinforma­tion, som just dessa medier och inte minst globalistorganisationer som WEF påstår är ett så stort hot mot mänskligheten att de ivrigt föresprå­kar inskränkningar av vår yttrande­frihet och därmed demokratin för att skydda oss mot sagda desinforma­tion.

Valhaj (Rhincodon typus) är världens största fisk och kan bli 18 meter och väga 34 ton. De anses vara utrotningshotade, men är svåra att studera eftersom de till stor del är solitära varelser som rör sig långa sträckor. Det finns bara cirka 30 platser världen över där de är kända för att samlas. Forskare har nyligen identifierat en av dessa platser längs Stora barriärrevet, enligt en studie publicerad den 25 juni av Igor B. Miller et al med namnet ”Nålen i höstacken: Avslöjar den första samlingen av valhaj i Korallhavet”. Det är den första kända samlingsplatsen för valhaj som hittats öster om Australien och i hela sydvästra Stilla havet. Denna positiva nyhet tiger dock systemmedia om. Foto: Nya Tider

 

Vi kan också konstatera att WEF, som publicerade en egen text om Sto­ra barriärrevet cirka en vecka efter de flesta systemmedier och då inte bara de i listan ovan, hamnar högt upp, på fjärde plats, vid en Google-sökning. Detta trots att stiftelsen inte är ett mediebolag och i förhållande har väldigt liten besökstrafik – vid sidan av att dessutom vara avskydda av miljontals människor, med där­med mycket dåligt anseende och tro­värdighet hos massorna.

Vad säger experterna?

Den 6 augusti publicerade den aus­traliske fysikern Peter Ridd ett in­tressant inlägg på Facebook tillsam­mans med ett mycket avslöjande diagram (det vi beskuret publicerar med denna artikel). Han skriver där inledningsvis att data från AIMS kor­rekt angivit att revet närmar sig re­kordhöga nivåer och att den relativt ”lilla minskningen bör ses i det sam­manhanget”.

Stora barriärrevet är ett av de mest orörda ekosystemen i världen. Det är i gott skick.

– Peter Ridd, världsberömd australisk forskare och expert på Stora barriärrevet

Peter Ridd är en australisk fysiker, författare och tidigare professor vid James Cook University (JCU), norra Queensland, Australien. Ridd var chef för fysikavdelningen från 2009 till 2016 och chef för det maringeofysiska laboratoriet vid JCU i 15 år. Den en gång hyllade forskaren ansågs vara en av de främsta experterna på Stora Barriärrevet. Det ändrades när Ridd vägrade spela med i klimatnarrativet och ljuga om Stora barriärrevet. Han sparkades 2016 med administrativa teknikaliteter som svepskäl. 2019 vann han rättegången, som i praktiken handlade om akademisk och intellektuell frihet, mot JCU och tilldömdes motsvarande nästan 7 miljoner kronor i skadestånd. År 2020 överklagade JCU och vann i federal domstol. Högsta domstolen avslog sedan Ridds överklagan, men han vägrar att låta sig tystas. Foto: Generation Liberty

 

Han skriver sedan något mycket förödande för etablissemangets fors­kare och media, som på ett förledan­de sätt använder Stora barriärrevet i sin skrämselpropaganda:

”Media rapporterar dock fortfa­rande minskningen som en katastrof. Den senaste statistiken från 2025, om mängden korall på Stora barriärrevet, visar att revet fortfarande mår bra trots sex påstått katastrofala korallblekningshändelser under det senaste decenniet [inte sedan 2016 som BBC påstod]. Det skulle inte finnas någon korall alls om dessa rapporter var sanna. Det normaliserade koralltäck­et minskade från ett rekordhögt antal på 0,36 ner till 0,29, men det finns fort­farande dubbelt så mycket korall som 2012.”

Det skulle inte finnas någon korall alls om dessa rapporter var sanna.

– Peter Ridd

Den minsta täckningsgraden med korall i Stora barriärrevet, sedan mätningar inleddes 1985, var just år 2012. Ridd skriver sedan något vik­tigt, att siffrorna inte är så exakta som forskarna vill framställa dem som, då det inte är helt lätt att mäta korallens täckningsgrad och hälsa över gigantiska områden under vatt­net:

”Koralltäckets siffror för alla de se­naste fem åren har varit högre än nå­got av de föregående åren sedan mät­ningarna började 1985. Men när man tar hänsyn till osäkerhetsmarginalen skiljer sig de nuvarande siffrorna inte signifikant från många av de föregå­ende åren.”

Koralltäckning i Stora barriärrevet och dess utveckling från 1985, året mätningarna började, fram till i år. Normaliserat koralltäcke (y-axeln) refererar till ett mått på hur stor del av en undervattensyta som täcks av levande koraller, där värdet har justerats för att vara jämförbart över tid och plats, trots naturliga variationer i korallrevens täckningsgrad. Det används för att bedöma korallrevens hälsa och för att jämföra rev från olika regioner. Källa: AIMS, graf: Dr Peter Ridd

 

Professorn skriver vidare att man egentligen bara mäter cirka 100 av de nästan 3 000 individuella korall­reven i Stora barriärrevet. Han för­klarar hur de hela tiden förändras av en mängd naturliga faktorer och att minskning på en del platser innebär ökning på andra. Han ger sedan en känga till etablissemangets forskare, som han länge själv tillhörde:

”De ’vetenskapliga’ institutionerna betonar alltid koralldöden, inte till­växten.”

Revolution på gång

Ridd påtalar att de en gång res­pekterade, men nu agendadrivna, ”vetenskaps”-institutionerna inte går att lita på längre och behöver ge­nomgå en omfattande reform:

”Och inte bara när det gäller Stora barriärrevet eller klimatvetenskap. Det är välkänt att de flesta områden inom vetenskaplig forskning lider av problem med tillförlitligheten, vilket skadar vetenskapens eget rykte. Det är allmänt accepterat att ungefär hälften av den senaste expertgran­skade vetenskapliga litteraturen är bristfällig.”

Han ställer sedan en relevant och delvis skrämmande retorisk fråga:

”Finns det något annat yrke med en så hög misslyckandefrek­vens?”

Ridd skriver mot slutet något som borde vara självklart, men inte är det efter covid-årens påbjudna ”lita på vetenskapen”-mantra:

”Vetenskapen går framåt ge­nom argument, logik och kvalitets­säkringssystem som ser till att debatt alltid äger rum. Dogmer och grupp­tänkande dödar vetenskapen.”

Den en gång hyllade professorn, som blev paria när han vägrade byta vetenskap och integritet mot påbjud­na narrativ och agendor, avslutar med att varna etablissemanget för att allt fler forskare börjar få nog av den rådande och ohållbara situationen. Fler och fler inom vetenskapsvärl­den börjar våga säga ifrån och han förutspår ett snart kommande upp­ror inom forskningsvärlden:

”Australiens vetenskapsorgan gör klokt i att fundera över om de behöver ändra sina vanor innan revolutionen kommer till dessa stränder. Bättre att anpassa sig innan den vetenskapliga giljotinen faller.”

  • , 16:30

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

september 13, 2025

Förändrade jetströmmar: Historisk kyla och nederbörd i Storbritannien och världen över

Förändrade jetströmmar: Historisk kyla och nederbörd i Storbritannien och världen över

av Christer Ericsson
juni 18, 2024

🟠 – Systemmedia tonar ner och förleder Storbritannien uthärdar i år en historiskt kall juni månad. Den är hälften så varm som 2023 och en av de kallaste sedan 1659. Britterna är besvikna på den uteblivna sommarvärmen och börjar ställa frågor. Systemmedierna måste därför rapportera och gör då allt för att tona ned och blanda bort korten. Vi ger i denna analys några exempel på deras fula knep. Det har fallit så mycket snö i Alperna att skidanläggningar tvingats stänga för snöröjning – i juni. Kylan beror på förändrade jetströmmar, vilka för ner kall arktisk luft ovanligt långt söderut. Vi förklarar fenomenet och vad som egentligen ligger bakom denna dramatiska utveckling.

Läs även:

