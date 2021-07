Stora protester i Grekland

Tusentals demonstrerade Greklands två största städer Aten och Thessaloniki för att protestera mot nya coronaåtgärder, som hindrar ovaccinerade från många offentliga utrymmen – som barer, restauranger, teatrar och andra nöjesställen – och som inför tvång för medicinsk personal att vaccinera sig. De nya åtgärderna träder ikraft idag fredag och gäller tidigast till augusti.

Associated Press rapporterar att de tusentals demonstranterna ropade ”Händerna borta från våra barn!”, riktat mot politiker som nu vill att tonåringar vaccinerar sig, medan andra hade banderoller med texten ”Vi säger nej till vaccingift”.

Pemiärminister Kyriakos Mitsotakis uttalade sig skarpt tidigare i veckan mot de som inte vaccinerar sig:

”Efter ett och ett halvt år kan ingen längre göra anspråk på okunnighet om coronaviruset. Landet kommer inte att stängas av igen på grund av attityder som antagits av vissa människor … Det är inte Grekland som är en fara, utan ovaccinerade greker.”

