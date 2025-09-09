Förlagsbutiken
Utesluts. Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas aviserade att de ska starta ett ”alternativ” till Vänsterpartiet, som de tycker blivit en ”dörrmatta åt Socialdemokraterna”. Stillbild: SVT

Storbråk i Vänsterpartiet – uteslutna kan bilda nytt parti

  13:10
INRIKES
Vänsterpartiet skakas av interna strider. Riksdagsledamöterna Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas utesluts efter vad som beskrivs som en utdragen konflikt med partiledningen. Nu aviserar de uteslutna att de ska bilda ett nytt ”alternativ”, men än så länge är det oklart om de avser ett parti eller något annat.

Beskedet kom via sociala medier, där Riazat själv meddelade att han och Delgado Varas ställts in­för ett ultimatum att läm­na sina uppdrag inom 24 timmar, något de vägrade. Kort där­efter informerades de om att ett ute­slutningsärende inletts.

Partiledaren Nooshi Dadgostar an­ses vara ytterst ansvarig för utrens­ningarna men har gjort sig osynlig. Istället har partisekreterare Maria Forsberg behövt motivera beslutet med att Riazat ”agerat olämpligt” och att hans handlingar inte varit förenliga med att inneha förtroende­uppdrag för partiet. Några närmare grunder för uteslutningen har inte specificerats, vilket Riazat själv kallat ”djupt odemokratiskt”. Han säger att han inte fått dokumentation om vad anklagelserna baserades på, och att beslutet planerats i hemlighet under sommaren.

Förbereder sig för regeringssamarbete

Konflikten anses ha eskalerat efter att Daniel Riazat under de senaste månaderna givit stöd till Lorena Delgado Varas, som i våras praktiskt taget blev halvt utesluten ur partiet – hon uteslöts ur riksdagsgruppen efter att ha delat en bild på sociala medier som skildrade hur Israel styr USA, som i sin tur styr världen. Riazat har försvarat Delgado Varas offentligt och kritiserat partiledning­ens hantering. Även om Vänster­partiet är riksdagens mest Israelkritiska parti, anses Riazats retorik mot Israel vara alltför magstark för partiledningen, som nu positionerar sig för att antingen gå in i en socialdemokratiskt ledd regering eller att bli ett stödparti.

Synen på israel är en het potatis, inte bara inom Tidöpartierna. Delgado Varas fick i våras lämna Vänsterns riksdagsgrupp sedan hon repostade ett inlägg på X. Inlägget visar en bild där Israel drar i trådarna i USA som i sin tur styr världen och de olika krigen. I medierna har dock sällan framkommit att det i inlägget står att man borde byta plats på händerna, eftersom ”IsraHell inte är något annat än USA:s koloniala redskap”. Skärmavbild: Varas X-konto

 

Som en del i detta arbete anlita­de Vänsterpartiet under våren den svenske oligarken och ultrakapita­listen Jacob Wallenberg, som höll utbildningar för partiledningen om hur de ska göra för att bäst samver­ka med näringslivet och regeringen. Exakt vad utbildningen innehöll är oklart, men på sociala medier speku­lerar flera i att ett ”råd” var att tona ned sin retorik och sina politiska för­slag. Just detta berördes dock inte av de uteslutna, som dock ändå kritise­rade Vänsterpartiets ompositione­ring på ett generellt plan.

– Man vill förvandla Vänsterpar­tiet till en slags dörrmatta till Social­demokraterna, säger Riazat om par­tiledningens val att utesluta honom och Delgado Varas.

Ska bilda ”alternativ”

Den senare beskriver en kall stäm­ning inom partiet och antyder att partiledaren Nooshi Dadgostar, för­följer både kvinnor och utlänningar i partiet.

– Det är inget nytt men under Noo­shi Dadgostar så har det tagit en helt ny fart, säger Delgado Varas.

Detta trots att Dadgostar själv är både kvinna och tillhör den iranska diasporan i Sverige. Flera ledande partiföreträdare är invandrade från olika länder, eller är andra genera­tionens invandrare. I riksdagsgrup­pen finns hela sexton kvinnor men bara sju män.

Peter Frisk

september 9, 2025

