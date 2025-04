Storbritannien och WHO:s nya befogenheter

Den 20 april 2025 publicerade The Telegraph en artikel med titeln ”UK in race to opt out of WHO lockdown powers”, som beskrev en stor kontrovers i Storbritannien angående Världshälsoorganisationens (WHO) nya internationella hälsoreglemente (IHR). Dessa ändringsförslag, antogs 2024 för att stärka den globala samordningen inför pandemier. Nu motsätter sig en grupp på 14 brittiska parlamentariker, däribland Suella Braverman, tidigare inrikesminister, Storbritanniens anslutning till avtalet. De uppmanar regeringen att dra sig tillbaka från regelverket före tidsfristen den 19 juli 2025, med argumentet att det hotar den nationella suveräniteten, något som IHR har kritiserats för sedan förslaget först lades fram.

Ett upplevt hot mot brittisk suveränitet

IHR, som förhandlades fram efter Covid-19-pandemin, ålägger medlemsstaterna att ”stödja WHO-samordnade insatser”, vilket kritiker tolkar som en möjlig skyldighet att följa rekommendationer, såsom nedstängningar, i händelse av en ny framtida hälsokris. I ett brev till utrikesdepartementet uppmanar parlamentsledamöter, inklusive konservativa som Danny Kruger, Sir Iain Duncan Smith, Esther McVey, Jack Rankin, samt Graham Stringer (Labour), Sammy Wilson (DUP), Rupert Lowe (f.d. Reform UK) och Lord Frost, Storbritannien att utöva sin rätt att dra sig ur. De anser att det skulle vara ”förhastat” att acceptera dessa regler innan den brittiska offentliga utredningen om hanteringen av pandemin är klar och pekar på ”allvarliga tvivel” gällande IHR:s laglighet, som man anser är ett möjligt brott mot internationell rätt.

I en annan artikel, även den publicerad i The Telegraph, går Suella Braverman ännu längre och kallar IHR för “det allvarligaste hotet mot nationell suveränitet på en generation“. Hon jämför WHO med EU och kallar det för en icke-vald organisation som skulle kunna påverka lokala beslut, som tillgång till skolor eller fri rörlighet för medborgare. Braverman kritiserar också WHO för dess hantering av pandemin, inklusive utredningen av ursprunget till Covid-19, som framgångsrikt utsattes för kinesiska påtryckningar för att utesluta hypotesen om en laboratorieläcka i Wuhan. Hon anklagar WHO för att vara ”beroende politiskt, ideologiskt och finansiellt”, av Kina och läkemedelsindustrin, och hänvisar till den explosionsartade ökningen av Pfizers intäkter (från 41 miljarder dollar 2020 till mer än 100 miljarder dollar 2022) tack vare covidvaccinerna.

WHO å sin sida försvarar IHR-avtalet och hävdar att det inte ger dem befogenhet att vidta åtgärder mot suveräna stater. En talesman för organisationen hävdar att rekommendationerna har utvecklas av internationella experter och endast syftar till att begränsa spridningen av sjukdomar samtidigt som handel och resande skyddas. WHO insisterar på att man uppfyllde alla rättsliga krav när man antog ändringarna, inklusive samråd med den brittiska regeringen. Regeringen klargör dock att inget beslut har fattats. Ministeriet för hälsa och social omsorg analyserar fortfarande konsekvenserna av IHR för att avgöra vad som är av ”nationellt intresse”.

Ett nytt Brexit?

Frågan debatteras just nu i Storbritannien. På X stöder samhällsdebattören Mike Fairclough, idén och säger: ”Storbritannien måste skydda sin suveränitet till varje pris. WHO har visat sin oförmåga att agera självständigt under pandemin.”

Denna åsikt delas av gruppen UsForThem, som motsatte sig skolstängningar under pandemin. Organisationens grundare, Molly Kingsley, hävdar att WHO, efter USA:s utträde, inte längre är en globalt representativ organisation, vilket skulle göra brittiskt deltagande ”onödigt och missriktat”. Dessa gräsrotsreaktioner speglar en misstro mot internationella institutioner, ett centralt tema i Brexitfolkomröstningen, där britterna visade sitt missnöje med att styras av icke-valda personer.

Vissa debattörer manar dock till nyansering och betonar vikten av internationellt samarbete vid hälsokriser. Den brittiska regeringen under socialisten och globalisten Keir Starmer verkar nu söka en balans mellan folkopinionen och ”fördelarna” med global samordning.