Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Storbritannien har enligt OECD den högsta fetmafrekvensen i Västeuropa. Foto: Pixabay

Storbritanniens hälsoläge förvärras

UTRIKES
Storbritannien har under det senaste decenniet haft en minskning med mer än två år i förväntad livslängd med bibehållen hälsa, något som nu är under 61 år, vilket placerar landet näst sist bland ”rika länder”, enligt en studie från Health Foundation.

Mellan perioden 2012–2014 och 2022–2024 gick medellivslängden vid god hälsa från 62,9 år till 60,7 år för män och från 63,7 år till 60,9 år för kvinnor, flera år före pensionsåldern, enligt studien som publicerades den 26 april.

Det är ”en nyckelindikator på folkhälsan, som ger en mer komplett bild av hälsan i Storbritannien än enbart medellivslängd”, en indikator som enligt Health Foundation har förblivit ”i stort sett stabil”.

Hälsoindikatorn motsvarar det genomsnittliga antalet år en person kan förvänta sig att leva vid god hälsa, baserat på aktuella dödlighetstal och respondenternas rapporter om sitt hälsotillstånd.

”Vår analys är otvetydig: Hälsan i Storbritannien försämras och ligger nu under majoriteten av jämförbara länder”, hävdar Health Foundation.

Bland 21 höginkomstländer föll Storbritannien från 14:e till 20:e plats mellan 2011 och 2021, enligt samma organisation, som förlitar sig på siffror från WHO (Världshälsoorganisationen). Endast USA har nu sämre siffror, något som har fått USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr, att skapa ”MAHA-programmet”, Make America Healthy Again.

I större delen av Storbritannien ”kan man nu förvänta sig att i genomsnitt tillbringa en del av sitt liv med sviktande hälsa innan man når den lagliga pensionsåldern”, uppger Health Foundation.

Den lagliga pensionsåldern i landet är för närvarande 66 år och kommer gradvis att höjas till 67 år.

Ojämlikheten inom Storbritannien är dock slående. I Richmond, en rik förort väster om London, är medellivslängden med bibehållen hälsa 69,3 år för män och 70,3 år för kvinnor under perioden 2022–2024, medan den i Blackpool, en av landets fattigaste städer, i nordvästra England, är 50,9 år för män.

Minskningen av den förväntade livslängden med bibehållen hälsa visar att tidigare brittiska regeringar ”inte har vidtagit nödvändiga åtgärder”, säger organisationen som förespråkar en ”återuppbyggnad av det brittiska sjukvårdssystemet”.

Storbritannien har också den högsta fetmafrekvensen i Västeuropa, enligt OECD.

Den offentliga hälsovården, NHS, har drabbats av en djup kris efter en lång åtstramningsperiod och i kölvattnet av Covid-pandemin.

”Att förbättra hälsoläget måste nu vara en högsta prioritet”, sade Andrew Mooney, en av studiens medförfattare, som förespråkar en ”ny strategi för att bekämpa växande ekonomiska och hälsomässiga ojämlikheter”.

Dela artikeln
  • , 23:27

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

april 28, 2026

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.