Storbritanniens premiärminister Boris Johnson smittad

Boris Johnson har testats positiv för Covid-19, meddelade han i dag i en inspelad video. Han uppger att han under det gångna dygnet utvecklat milda symptom.

Han sitter nu i hemkarantän och har isolerat sig från omvärlden.

– Men jag kommer att fortsätta att leda regeringen via videokonferenser när vi tillsammans bekämpar detta virus, säger han.

I början av veckan gick han ut i ett tal till nationen där han meddelade om omfattande restriktioner, bland annat förbjuder regeringen folksamlingar på fler än två personer. Annars skulle tiotusentals eller hundratusentals britter komma att dö.

– Vi ska vinna och slå det här viruset tillsammans. Stanna hemma!, säger Boris Johnson i den nya videon, som publicerades på Twitter.

Eftersom premiärministern haft tät kontakt med många medarbetare på Downing street, bland annat flera ministrar, kommer dessa också att behöva isolera sig.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020