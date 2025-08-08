Storebror ser dig: EU vill analysera alla meddelanden, även krypterade

Europeiska unionen planerar att läsa alla personliga meddelanden innan de krypteras, till exempel via Signal eller Telegram. Detta är officiellt för att spåra pedofilnätverk, men det skulle potentiellt ske på bekostnad av en aldrig tidigare skådad kontroll av varje medborgare. Förslaget, som kallas ”Chat Control”, skulle kräva att meddelandeplattformar installerar ”client-side scanning”-verktyg som kan analysera varje foto och varje ord innan de ens skickas från alla berörda enheter.

Frankrike, Tyskland, Spanien och Polen försvarar denna åtgärd som ett oumbärligt vapen mot allvarliga brott. Enligt dess förespråkare är utökade kontroller det enda sättet att motverka illegalt innehåll i meddelanden. I lagtexten föreskrivs också en allmän ålderskontroll för att få tillgång till dessa meddelandetjänster. Men bakom denna säkerhetsdiskurs varnar många aktörer för ett historiskt skifte. Europaparlamentarikern Patrick Breyer kallar det till exempel för ”massövervakning utan motstycke, där varje medborgare kommer att behandlas som en misstänkt”.