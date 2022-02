Storpolitisk sandlåda: ”Vi är ännu argare än ni!”

Det är mycket skrämsel nu runt Ryssland, Nato och Ukraina, men det finns ingen som tjänar på storskalig konfrontation. Det handlar i stället om att visa att man sätter hårt mot hårt för att vinna politiskt manöverutrymme i helt andra frågor, till exempel vad gäller handel.

”Nu är vi arga på er, så vi flyttar soldater hit.” ”Oj, nu gör ni oss arga, så nu flyttar vi dubbelt så många hit!” ”Nu är vi jättearga.” Och så vidare. En barnslig sandlåda som det gått prestige i.

Ryssland har inget att vinna på att angripa Ukraina. Det är inte möjligt att kontrollera ett helt land med fientlig befolkning och det skulle kräva helt orimliga resurser att i längden ockupera landet och stötta en marionettregim. Det är inte realistiskt.

USA och Nato är ganska nöjda med läget som det är. Ryssland kan fortsätta att utmålas som den stora boven i regionen, och sakta men säkert fångas Ukraina, Georgien och kanske andra stater in i Natos sfär. Just nu går det USA:s väg, så varför inte bara sitta och vänta.

Ryssland har satt som röd linje att Ukraina går med i Nato och att offensiva vapen därmed kan placeras på bara några få minuters raketfärd från Moskva. Man kan jämföra med hur USA reagerade när Sovjet ville placera kärnvapenrobotar på Kuba under 1960-talet. Det var en röd linje för USA.

Ryssland kommer dock att vara nöjda med att ha utbrytarrepublikerna Donetsk och Lugansk som buffert. Nato placerar faktiskt inte ut offensiva robotar ens i Rumänien och de baltiska länderna, trots att de redan är med i försvarsalliansen. De skulle inte placera ut dem i Ukraina heller. Ryssland skulle nämligen i sådana fall troligen eftersträva avtal med till exempel Venezuela om att placera offensiva vapen där, och det vill inte USA.

Ukraina vill förstås kväsa motståndet i den östra delen av landet och tvinga in befolkningen där under centralt styre. Det är en krutdurk som riskerar att brisera, men även då skulle konflikten bli lokal. Ryssland har tydligt visat att man i så fall kommer att gå in och ”skydda ryska medborgare”, efter att frikostigt ha delat ut medborgarskap till etniska ryssar där.

Ukraina skulle genom militära aktioner mot den civila befolkningen i området tappa omvärldens sympati och Ryssland skulle ha moralisk rätt att ingripa, i alla fall skulle tillräckligt många stater se det så. Där har för övrigt USA och Nato redan satt prejudikat, då man angrep Serbien och styckade av Kosovo, och när man angrep Libyen ”för att skydda civilbefolkningen mot centralstyret”.

Precis som USA maskerat sina anfallskrig som internationella fredsoperationer, kommer Ryssland att bjuda in medlemsstater i försvarsalliansen Collective Security Treaty Organization (CSTO), som består av postsovjetiska stater, att agera fredsbevarande trupp när de ukrainska styrkorna slagits på reträtt. CSTO användes senast i Kazakstan, dit inte bara Ryssland utan även andra länder i början av året skickade soldater för att stabilisera situationen.

Ryssland skulle också kunna försöka ut­öka det område man kontrollerar via ombud i östra Ukraina. Man skulle till exempel kunna stötta lokala miliser utanför utbrytar­republikerna, exempelvis i Odessa, och när den ukrainska militären sätter in vapen mot dessa så går Ryssland in som ”beskyddare av civilbefolkningen”. Man skulle dock knappast ha intresse av att inlemma området som en del av Ryssland, utan det skulle bli en lydstat i stil med Donetsk och Lugansk. Ryssland utövar starkt inflytande där, men slipper samtidigt ta ansvar för området på samma sätt som om det varit rysk mark. En klassisk buffertzon, med andra ord.

Nej, alla aktörer är ganska nöjda med läget som det är och vill inte se någon större förändring. Endast Ukraina skulle vilja agera, men de har inte kraft till det. Man kan tänka sig provokationer från ena eller andra hållet, men även om det ledde till militära sammandrabbningar skulle det vara lokalt och kortvarigt.

De som lider mest är som vanligt civilbefolkningen. Många lämnar Donetsk och Lugansk, men även Ukraina. Ukrainska parlamentariker har vänt sig till USA och bett dem dämpa krigsretoriken, då många unga intelligenta människor nu lämnar Ukraina. Redan tidigare har cirka en miljon arbetsföra ukrainare lämnat landet varje år för att söka lyckan någon annanstans.

Något större krig blir det alltså knappast, men för befolkningen är situationen ändå inte munter.