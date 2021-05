Stort antal koordinerade bränder i Eskilstuna

Larmen till polisen började med ett falsklarm om en beväpnad man i Torshälla, vilket var ämnat att locka iväg poliser från resten av Eskilstuna. Därefter anlades bränder och ett flertal bilar sattes i brand runt omkring i staden. I takt med att larmen inkom tvingades polisen ringa in förstärkning från andra städer – man misstänkte att de många bränderna var koordinerade som en hämndattack mot samhället efter att polisen gripit en grovt kriminell individ för några veckor sedan. Totalt ska 25 fordon satts i brand, polishuset angripits och en brandbomb kastats mot en polispatrull. Även två radhus sattes i brand men av oklar anledning har polisen inte valt att inkludera dessa i sin rapportering från nattens bränder.

Efter att polisen gripit tre män som är misstänkta för nattens dåd slutade bränderna. Nu ökar polisen sin närvaro i Eskilstuna för att förbereda sig för fler potentiella attacker under veckan.

Brandkaos som hämnd mot samhället

Det första larmet om den påstått beväpnade mannen som ska ha synts till i Torshälla kom in till polisen 21.57.

– Man har sett en man med pistol och där har vi varit och sökt av med alla styrkor. Vi har inte fått någon form av träff på någon person eller något, sade Daniel Reiborn, ledningsbefäl hos polisen under söndagskvällen, till Aftonbladet.

Men bara någon minut efter larmet om den beväpnade mannen kom den första branden i en annan stadsdel, på en parkering på Skogsängsgatan där en personbil sattes i brand och var helt övertänd. Därefter fortsatte larmen att hagla in. På bara 18 minuter mellan klockan 22.14 och 22.32 upptäcktes nio olika brandhärdar i Eskilstuna genom samtal till SOS och som i ett fall bevittnades av en polispatrull. Attackerna skulle fortsätta under natten och kom även att eskalera. Nya bränder, i en bil respektive en moped rapporterades in 22.47 och 22.59. Någon gång kort efter 23 började det även att brinna i en radhuslänga i Stenby i Eskilstuna.