”Vita”? Latinamerikanska brottslingar klassas ofta som vita i amerikansk statistik. Många delstater saknar dock helt denna klassning då de anser att latinos är en etnicitet och inte en ras. Foto: Flickr

Studie: Nästan var tredje hispanic-brottsling registreras som ”vit” i USA

  • , 20:45
AI-analys av 1,5 miljoner brottsregister avslöjar systematisk felklassificering som blåser upp vitas brottsstatistik
En storskalig undersökning av 1,5 miljoner amerikanska brottsregister visar att 29 procent av de brottslingar som enligt ansiktsigenkänning och namnanalys borde klassificeras som hispanics i stället registreras som vita av amerikanska kriminalvårdsmyndigheter. Felklassificeringen innebär att den vita brottsstatistiken blåses upp med 4–6 procent medan hispanics brottsfrekvens döljs med 20–31 procent. Samtidigt är felklassificeringen mellan svarta och vita minimal och symmetrisk. Studien publicerades i november 2025 av analysgruppen Uncorrelated och har fått stor spridning i sociala medier, men så gott som ingen uppmärksamhet i etablerade medier.

  • , 20:45

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

februari 25, 2026

