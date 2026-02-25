Studie: Nästan var tredje hispanic-brottsling registreras som ”vit” i USA

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
🟠 Anarki i USA: Attacker mot polis för att stoppa utvisningar När Donald Trump skickade invandringspolisen ICE till liberala Kalifornien för att utvisa illegala invandrare, möttes de av starkt motstånd – inte bara från invandrare utan även från vänsterpolitiker som hetsar till uppror mot regeringens åtgärder för att stävja den illegala invandringen.
🟠 UTRIKES Röster höjs för att EU-länder måste minska sitt beroende av USA, inte minst vad gäller försvarsmateriel. Det är dock lättare sagt än gjort.
🟠 UTRIKES Det är tidigare känt att Jeffrey Epstein hjälpt Israel att etablera alltifrån diplomatiska relationer till omfattande säkerhetskontrakt med afrikanska stater.
🟠 UTRIKES Efter att den mexikanska armén dödat ledaren för den så kallade Jalisco-kartellen, har en våldsvåg svept över minst 20 av landets 32 delstater.
🟠 UTRIKES Det nystartade nationalistiska partiet Restore Britain skakar om Storbritannien och skrämmer slag på etablissemanget.
🟠 UTRIKES Elon Musk meddelar att SpaceX lägger Mars åt sidan och i stället prioriterar att bygga en ”självväxande stad” på månen.
🟠 EKONOMI Efter flera decenniers diskussioner har EU-kommissionens ordförande skrivit på ett avtal om politisk samverkan och villkor för handel mellan Mercosur i Sydamerika och EU.
🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.
🟠 KULTURKRÖNIKA För mig som filmälskare har Guldbaggegalan länge varit en höjdpunkt i slutet av januari. Det har varit roligt att vara på plats vid Cirkus innan för att träffa skådespelare och regissörer och sedan se den på TV i direktsändning.
🟠 KULTURKRÖNIKA Andra kulturers mat är den sista bossen i omvandlingen av Sverige till identitetspolitisk jättebuffé.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 Intervju med WEF-kännaren Hans Erixon Hans Erixon har följt World Economic Forums (WEF) framväxt i snart 20 år, från den tid då någon knappt hade hört talas om den privata maktorganisationen.
🟠 REPORTAGE Det norska stortingsvalet hölls den 8 september 2025 och slutade med en seger för det rödgröna blocket, som fick majoritet i Stortinget med totalt 88 av 169 mandat.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
