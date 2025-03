Sundsvalls Tidning anklagas för att ha stulit avslöjande

Medborgarjournalisten och AFS-politikern Sven Valerio är ansvarig utgivare för nyhetssajten Nordfri, som bevakar politik och samhälle i Västernorrlands län.

Genom att begära ut offentliga handlingar för flera år tillbaka, fick han vetskap om ett pengaregn från skattebetalarna över socialdemokraten Peder Björk. Björk var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, men lämnade posten under sommaren 2020. Då aktiverade han kommunens generösa förmåner för avgångsvederlag, som garanterar att han ska få samma lön i fem år framöver. Trots att Peder Björk omedelbart får ett välavlönat jobb som sakkunnig på regeringskansliet för civilminister Lena Micko (S), tvingas kommunens skattebetalare varje månad betala tiotusentals kronor i lön till Björk. I valet 2022 blir Björk invald i riksdagen och får då en månadslön på ungefär 75 000 kronor. Men Björk väljer fortfarande att, via Sundsvalls skattebetalare, plocka ut mellanskillnaden för att matcha den gamla lönen som kommunstyrelsens ordförande. Bara under 2024 rör det sig om 157 000 kronor. Under hela perioden uppgår skattebetalarnas kostnad till över en miljon kronor, trots att han under hela denna period har haft välavlönade jobb eller uppdrag.

Sven Valerio beslutade sig för att avslöja det hela i en insändare som han skickade in i januari till debattredaktionen på Sundsvalls Tidning, där han dels redogjorde för vad som hänt och dels föreslog politiska reformer.

”Saker ska kallas vid deras rätta namn: systemet är orättfärdigt och de yrkespolitiker som nyttjar det föregår inte med gott exempel. Jag erbjuder Peder Björk att närsomhelst på plats eller i sammanhang han väljer, debattera yrkespolitikernas ekonomiska villkor. Ställer du upp?”, avslutade Valerio sin insändare, som han skrev under med partibeteckning.

Återkom aldrig

Sundsvalls Tidning svarade inte, varken genom debattredaktionen eller nyhetsredaktionen, och texten publicerades aldrig.

Valerio kontaktade två veckor senare tidningen igen, och skrev:

”Jag undrar om det finns något särskilt skäl till att nedan insändare inte publicerats? Min erfarenhet är att om jag skriver i ett relevant ämne och formulerar mig rimligt väl, så publicerar ST trots min, låt säga, kontroversiella politiska hemvist. Örnsköldsviks Allehanda har gjort lika. Jag vill gärna tro att det har varit ett liberalt arv från Mittmedia och hoppas att tidningen inte har slagit in på en ny väg.”

Dagen efter svarar Sundsvalls Tidnings debattredaktion, utan personlig underskrift:

”Hej! Alla insändare blir inte publicerade, utan det är endast ett urval. Allt gott”.

Sven Valerio replikerar:

”Det svaret hade väl ägt sin riktighet om jag skrivit en insändare om herrelösa katter eller vattnets betydelse för sjöfarten. Det har jag inte gjort. Vill ni inte att era läsare ska känna till Peder Björks förmåner? Jag är uppriktigt förvånad.”

Valerio: ”Ni snor alltså mitt gräv”

Sundsvalls Tidning påstår nu plötsligt – först i andra svaret till Valerio – att de redan granskar händelsen.

”Hej! För info håller vi på med en granskning på nyhetsplats. Så vi tar det vidare den vägen och inte på debattsidan. Allt gott”

Valerio svarar:

”Ni snor alltså mitt gräv?”, men får ingen återkoppling.

För att inte Sundsvalls Tidning skulle bli först med avslöjandet som Valerio tipsat dem om, valde Valerio att lägga upp det på sin nyhetssida Nordfri där han är ansvarig utgivare. Den 14 februari publiceras grävet med rubriken: ”Avslöjar: Peder Björks räkmacka – en miljon i avgångsersättning”.

Över en månad senare, den 19 mars, publicerar Sundsvalls Tidning samma avslöjande. Till Nya Tider säger Sven Valerio att han är säker på att tidningen var helt ovetande om Björks förehavanden innan Valerio själv skrev om det i den nekade insändaren. Att de ändå valde att dröja till mars med att publicera avslöjandet berodde sannolikt på att det inte skulle bli alltför uppenbart att de stulit det från Valerio.